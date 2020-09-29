Нововведения октября, которые напрямую скажутся на содержимом кошелька россиян

С 1 октября текущего года повышается лимит страхового возмещения по банковским вкладам до десяти миллионов рублей (сейчас страховой лимит установлен в размере 1,4 миллиона рублей). Соответствующий закон был принят в мае 2020 года.



Опять рано радуетесь. Коснется это конечно не всех…



До принятия закона увеличенный размер страховки (десять миллионов рублей) распространялся только на счета эскроу, открытые для расчетов по недвижимости. Теперь он будет действовать при поступлении на счета вкладчика денег полученных в наследство; страховых и соцвыплат; пособий, компенсаций; средств, перечисленных по решению суда; грантов в форме субсидий; денег от продажи квартиры, жилого дома, земельного участка, садового дома.