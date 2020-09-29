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Нововведения октября, которые напрямую скажутся на содержимом кошелька россиян

Нововведения октября, которые напрямую скажутся на содержимом кошелька россиян (6 фото)

Автор:
29 сентября 2020 16:58
Сообщество : Жить в России
Метки: все о росии   жизнь   жить в россии   россия   
1148
6
Мы уже привыкли к тому, что ни одного месяца не обходится без вступающих в силу законов, а также прочих норм и правил. За всем этим необходимо тщательно следить, чтобы не оказаться в дураках.

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Метки: все о росии   жизнь   жить в россии   россия   
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3  комментария
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35k
Нанук Паналык 36 минут назад
Нововведения октября, которые напрямую скажутся на содержимом кошелька россиян
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12k
Ligov Полчаса назад
На кошелек россиян любой месяц напрямую сказывается, независимо от названия...
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14k
Weddaan 57 минут назад
АвтоТаз дорожает с 1 октября. От 9 до 14 тысяч на все авто.
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