Нововведения октября, которые напрямую скажутся на содержимом кошелька россиян

Мы уже привыкли к тому, что ни одного месяца не обходится без вступающих в силу законов, а также прочих норм и правил. За всем этим необходимо тщательно следить, чтобы не оказаться в дураках.
1. Зарплаты повысят
Уже обрадовались? Рано! Согласно распоряжению правительства РФ, с 1 октября 2020 года всего лишь запланирована индексация на три процента окладов некоторых категорий бюджетников. Итак, список некоторых везунчиков: сотрудники санаториев, клиник, научные институтов, медвузов, учреждений социальной гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других организаций.
2. Увеличатся суммы страховых возмещений до 10 миллионов
С 1 октября текущего года повышается лимит страхового возмещения по банковским вкладам до десяти миллионов рублей (сейчас страховой лимит установлен в размере 1,4 миллиона рублей). Соответствующий закон был принят в мае 2020 года.
Опять рано радуетесь. Коснется это конечно не всех…
До принятия закона увеличенный размер страховки (десять миллионов рублей) распространялся только на счета эскроу, открытые для расчетов по недвижимости. Теперь он будет действовать при поступлении на счета вкладчика денег полученных в наследство; страховых и соцвыплат; пособий, компенсаций; средств, перечисленных по решению суда; грантов в форме субсидий; денег от продажи квартиры, жилого дома, земельного участка, садового дома.
Опять рано радуетесь. Коснется это конечно не всех…
До принятия закона увеличенный размер страховки (десять миллионов рублей) распространялся только на счета эскроу, открытые для расчетов по недвижимости. Теперь он будет действовать при поступлении на счета вкладчика денег полученных в наследство; страховых и соцвыплат; пособий, компенсаций; средств, перечисленных по решению суда; грантов в форме субсидий; денег от продажи квартиры, жилого дома, земельного участка, садового дома.
3. В Москве вырастет МРОТ
Столица нашей необъятной, поэтому информация, бесспорно, очень важная. Уже совсем скоро величина минимальной зарплаты в Москве увеличится на 166 рублей и составит 20 361 рубль.
4. Запустится финансовый супермаркет
Вот тут действительно – очень интересная новость. В октябре Мосбиржа планирует запустить финансовый маркетплейс – электронную платформу, которая получит название «Финуслуги» по аналогии с госуслугами. Первым продуктом, который предложат пользователям, станут вклады от десяти банков, количество которых к концу года должно будет увеличиться в два раза. Пользователь сможет сравнить условия в разных банках и выбрать наиболее подходящий вариант. В дальнейшем на этой же площадке предполагается предоставлен доступ к ОФЗ, страховкам и кредитам.
5. Ящики для сбора пожертвований станут еще более прозрачными
Теперь некоммерческие организации, устанавливающие такие боксы, обязаны указать свое наименование, адрес, сайт, если он есть, и объявить о цели сбора, разместив эту информацию на ящике. Кроме того, НКО должна будет публиковать отчет об использовании собранных пожертвований.
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