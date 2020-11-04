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120 рублей за доллар: информация от экспертов опять вызвала серию инфарктов у россиян

120 рублей за доллар: информация от экспертов опять вызвала серию инфарктов у россиян (17 фото)

Автор:
04 ноября 2020 11:26
Сообщество : Жить в России
Метки: валюта   доллар   евро   жить в россии   россия   рубль   эксперт   
30289
17
Как вы знаете, российский рубль день за днем пробивает дно. Финансисты и прочие эксперты в один голос утверждают, что это еще не предел. Готовы ли вы морально к 120 рублям за доллар?
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Метки: валюта   доллар   евро   жить в россии   россия   рубль   эксперт   
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384  комментария
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4k
Бу 22 часа назад
Желаю чтобы все наше правительство как можно скорее сдохло
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11k
Inlex 23 минуты назад
падай падай... нам экспортерам это очень выгодно..
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774
Роман Машков Полчаса назад
то ли еще будет
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36k
Андрей Полчаса назад
Пока не поздно продавайте всё - дачи, квартиры, машины, гаражи и вкладывайте в баксы, пока не поздно! После НГ купите всё это обратно, только в три раза больше. По 35 покупать бакс уже увы поздно, а вот по 90 ещё не поздно. Не будьте лохами, делайте деньги на ситуации.
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1k
Юлия Фоксина Андрей 18 минут назад
Я ни чего не понимаю в макроэкономических показателях, биржевых индексах, и т.д., но могу сказать что моя коллекция вкладышей из 90х от жвачек Turbo, LoveIs, Bombimbom более стабильная валюта, чем рубль, а ведь на них даже водного знака нет.
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1k
Юлия Фоксина Час назад
У нас как обычно все обкакались, но в прессе напишут что удобрили почву. Проблем с каждым днем все больше, это вызывает кучу вопросов к эффективности работы ведомств, а так же к оправданности безграничных зарплат "менеджеров" этих ведомств. Сложно поверить, что курс национальной валюты РФ может себя вести подобно валютам бедных банановых республик. От этого ни чего кроме грусти и разочарования не испытываешь. Тут некоторые из форумчан писали реплики о том, что недовольны могут быть только неудачники, нормальные же люди живут и зарабатывают хорошие деньги и не беспокоятся о показателях экономики. С этим можно поспорить, множество примеров когда люди волочившие в РФ среднестатистическое существование, уезжая за рубеж строили там прибыльный бизнес, имея всю туже голову на плечах. Да и сложно вести бизнес в условиях фактической гиперинфляции, которая ни как не коррелирует с официальной оценкой инфляционных процессов. Что скрывать, но у нас по прежнему имеет место влияние криминала на бизнес, рэкет ни куда не исчез просто поменял форму, налоговая нагрузка лишь в некоторых сферах адекватна ситуации, про административно бюрократический фактор вообще стоит промолчать. Вся система построена на принципах презумпции виновности, докажи сам что не бурундук. Попробуйте найти хоть что-то позитивное в нынешних реалиях: дипломатия у нас на нуле, нас обдирают на миллиарды долларов все кому не лень, потери того же Газпрома только в спорах с Украиной составляют объемы соизмеримые с бюджетом не больших стран, и ни кто не понес за это наказание. То что нас не любят это нормально, но то что нас перестали уважать это уже звоночек для министерства ответственного за внешнюю политику. Страна неуклонно скатывается к феодальному строю, ложь из официальных источников это уже норма, законы пишутся только в угоду конкретных лиц. В решениях на федеральном уровнях градус абсурдности постоянно повышается. И вообще если аппроксимировать текущее положение вещей, то кажется что впереди нас ждет деноминация, дефолт, ну а затем перестройка. Интересно лоб у кого-то не чешется, все признаки что вот-вот должно родимое пятно появится на свет.
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2k
RRK Час назад
Как сказал ВВП, не обращайте внимание, это всего лишь временные колебания рынка... Но тем не менее население России на ровном месте обеднело минимум на 30%

P.S.
Не покупайте доллар по 35 это полное безумие говорили они...
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2k
RRK Час назад
Не вижу никаких препятствий для опускания рубля. Вполне возможно в ближайшее время увидим доллар и 100 и по 200 рублей...
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12k
banzai7 2 часа назад
Надо найти нефть и газ и начать продавать всему миру. Тогда рубль станет крепким и мы заживём.
Мне кажется рабочая схема.
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3k
aleksander banzai7 Час назад
Нефти и газа в мире полно. Стоит очередь из желающих их продавать. По-этому и цены на нефть и газ только снижаются
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16k
Ватаку Накомоде aleksander 51 минуту назад
Угу, внезапно оказалось что не получится больше выезжать лишь на том, чтобы продавать нефть и газ всему миру, а больше Россия ничего не умеет.
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36k
Андрей banzai7 Полчаса назад
Нет, надо найти людей, которые много могут работать головой и руками и завести их в Россию.
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Вот это прорыв, к новому году без расскачки прорвет сотку, а потом с раскачкой полетит ниже.
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36k
Андрей ВОВЧЕГ Полчаса назад
После НГ бакс будет по 400 руб. Не тупи, вкладывайся в баксы пока не поздно. После НГ станешь миллионером.
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5k
молотый Либентроп 3 часа назад
Стенка собрал самых эпических твиторских эгзпердов, таких чмошников, как касьрюлеголовый профессор, , заур лялялов и стёпка- соцопрос.
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1k
Алексей 4 часа назад
120 рублей за доллар: информация от экспертов опять вызвала серию инфарктов у россиян
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111
The Sinner 4 часа назад
И кроме унылых минусов, пропагандоны, путинофилы и прочие "крымнашисты" ничего ответить не могут. Трудно когда правду матку читаешь.
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2k
RRK The Sinner Час назад
Так еще бы. На одном урапацреотизме рубль расти не будет... Достаточно высказывание солнцеликого про курс рубля - не обращайте внимание, это временные колебания рынка... )))
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3k
marcel35 5 часов назад
Да просто не было времени на раскачку. Да еще если бы не либерастня, украина, госдеп, мвф, Навальный, геи, печенеги и половцы наша "сверхдержава" до второго обнуления совершила бы еще как минимум 1000500 очередных прорывов и вставаний с колен!
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1k
Эдуардо 5 часов назад
Ну а чего ожидать от правительства, сформированного рукой одной партии, принадлежащей одному человеку. Он же давно говорит, что высокий доллар - это выгодно для экономики. Только вот выгоду получают владельцы компаний, которые занимаются экспортом. Отсюда вывод: нынешняя власть отвечает только интересам богатых людей, олигархов, а не простых людей. Дальнейшие выводы каждый делает для себя сам.
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9k
net 5 часов назад
Что за вопросы? Перемахнет и за сотку, и за двести. Нужно время просто. Рубль это даже не деньги, это билеты банка России и расчетная единица, она всегда будет падать к баксу, если у кого-то яиц не хватит золотой рубль ввести. Деньги у нас только баксы, евро и фунты стерлингов.
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3k
Indeets 5 часов назад
120 рублей за доллар: информация от экспертов опять вызвала серию инфарктов у россиян
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29k
Azesh 7 часов назад
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Статья 3. Целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля;

У меня все.
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6k
Олег 7 часов назад
Я думаю каникулы скоро кончатся "эхперды" пойдут учить как правильно пишется жи-ши.
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37k
мурзилка009-1 7 часов назад
120 рублей за доллар: информация от экспертов опять вызвала серию инфарктов у россиян
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37k
мурзилка009-1 7 часов назад
120 рублей за доллар: информация от экспертов опять вызвала серию инфарктов у россиян
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Комментарий удален
−10
Князь Курбский 9 часов назад
Ну что, Ваня, репка?
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