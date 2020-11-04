120 рублей за доллар: информация от экспертов опять вызвала серию инфарктов у россиян

Как вы знаете, российский рубль день за днем пробивает дно. Финансисты и прочие эксперты в один голос утверждают, что это еще не предел. Готовы ли вы морально к 120 рублям за доллар?

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1. Эксперты утверждают, что рубль находится в ожидании последствий от президентских выборов в США 0 Источник:

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2. Да, 120 рублей за доллар может показаться сказкой 0 Источник:

3. В сети огромное количество интернет-троллей пытается в мемах изобразить текущие позиции российской валюты 0 Источник:

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5. Несколько дней весь интернет смеялся над комментарием Дмитрия Пескова 0 Источник:

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7. Что сказать, сейчас 90% россиян - это финансовые эксперты или вирусологи 0 Источник:

8. Тем временем, рубль продолжает лететь на дно 0 Источник:

9. Комментарии Путина - это всегда отдельная история 0 Источник:

10. Рубль продолжает искать дно.

Курс доллара уже превысил 80 рублей.

А после победы Байдена в США(4 ноября), будьте уверены, рубль не только найдёт дно, но и пробьёт его. pic.twitter.com/JoUddh5QEC — Аксиома (@Search_Veritas) November 2, 2020

11. Пользователи Твиттера уже высказали свою позицию 1 Источник:

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