120 рублей за доллар: информация от экспертов опять вызвала серию инфарктов у россиян

Как вы знаете, российский рубль день за днем пробивает дно. Финансисты и прочие эксперты в один голос утверждают, что это еще не предел. Готовы ли вы морально к 120 рублям за доллар?
1. Эксперты утверждают, что рубль находится в ожидании последствий от президентских выборов в США
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3. В сети огромное количество интернет-троллей пытается в мемах изобразить текущие позиции российской валюты
10.
Рубль продолжает искать дно.— Аксиома (@Search_Veritas) November 2, 2020
Курс доллара уже превысил 80 рублей.
А после победы Байдена в США(4 ноября), будьте уверены, рубль не только найдёт дно, но и пробьёт его. pic.twitter.com/JoUddh5QEC
Как думаете, перемахнет ли доллар за сотку в ближайшее время?
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P.S.
Не покупайте доллар по 35 это полное безумие говорили они...
Мне кажется рабочая схема.
Статья 3. Целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля;
У меня все.