Банк спермы оштрафуют за некачественный товар

Суд Джорджии присудил банку спермы Хytax выплатить компенсацию паре, которой предоставили сперму донора-шизофреника. В результате в семье родился сын с серьезными психическими нарушениями. Банк не сообщал клиентам диагноз донора, от которого родились, в общей сложности, 36 детей.
Суд Джорджии признал виновность банка сперму Xytex перед супружеской парой Норманов из Джорджии, которые воспользовались услугами банка, но получили сперму от донора, страдающего шизофренией. В результате их второй ребенок родился с серьезными психическими проблемами. Теперь Норманам предстоит выдвинуть свои финансовые требования, оценив нанесенный им ущерб.
Норманы воспользовались услугами банка спермы в 2001 году, и в 2002 году Венди родила ребенка. До этого супруги воспользовались тем же банком спермы, и в 1998 году у них родился здоровый мальчик. Однако когда младший сын подрос, у него обнаружились серьезные психические проблемы. Он не мог учиться в школе, дрался, устраивал истерики, кидался ножами, угрожал другим членам семьи, а однажды прыгнул с крыши, сломав руку. Он регулярно лежал в больнице, где им занимались психиатры.
В 14 лет мальчик захотел узнать, кто его биологический отец. Родители знали лишь, что это донор №9623, которого им представили как одного из лучших доноров, человека с научной степенью и IQ 160.По запросу они получили данные на донора. Им оказался 43-летний Крис Аджелес, человек с криминальным прошлым и диагностированной шизофренией.
Как оказалось, Аджелес сообщил о себе информацию, не соответствующую действительности. На самом деле, Аджелес с детства болен шизофренией и имеет криминальное прошлое. Тем не менее, скрыв эти факты, он сдавал сперму в банк с 2000 года, когда ему было 23. Когда скандал стал разгораться, выяснилось, что у Аджелеса имеется 36 биологических детей, родившихся в бездетных семьях, которые воспользовались услугами банка Хytex.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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