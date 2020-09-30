Банк спермы оштрафуют за некачественный товар

Норманы воспользовались услугами банка спермы в 2001 году, и в 2002 году Венди родила ребенка. До этого супруги воспользовались тем же банком спермы, и в 1998 году у них родился здоровый мальчик. Однако когда младший сын подрос, у него обнаружились серьезные психические проблемы. Он не мог учиться в школе, дрался, устраивал истерики, кидался ножами, угрожал другим членам семьи, а однажды прыгнул с крыши, сломав руку. Он регулярно лежал в больнице, где им занимались психиатры.