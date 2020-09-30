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Банк спермы оштрафуют за некачественный товар

Банк спермы оштрафуют за некачественный товар (6 фото)

Автор:
30 сентября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: банк спермы   бесплодие   джорджия   донор-шизофреник   история   наследственные заболевания   обман   суд   
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Суд Джорджии присудил банку спермы Хytax выплатить компенсацию паре, которой предоставили сперму донора-шизофреника. В результате в семье родился сын с серьезными психическими нарушениями. Банк не сообщал клиентам диагноз донора, от которого родились, в общей сложности, 36 детей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: банк спермы   бесплодие   джорджия   донор-шизофреник   история   наследственные заболевания   обман   суд   
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2  комментария
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Александр Иванов Полчаса назад
А что, дрочеров там не проверяют?
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ваня панкин 2 минуты назад
ой все тапки... мля и где хваленая медицина была?..
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