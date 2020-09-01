Художница, сдававшая дом под съемки порно, засудила студию за демонстрацию ее картин на стенах

Американцы в своем репертуаре. Дама была рада тому, что квартиранты платят неплохие деньги. Но когда в порнофильмах появились ее картины, развешанные по стенам, художница восстала. Да как они посмели!
Эта история не столько о человеческой жадности, сколько о нестандартном мышлении творческих натур.
Тот самый дом
В 2014 году художница Лия Бассет из Массачусетса решила сдать свою виллу. Наниматели хотели арендовать дом на длительный срок и деятельница искусств была этому очень рада. Дама исправно получала помесячную плату за аренду и оставалась довольной.
Однако через время, когда квартиранты съехали, Лия вернулась на виллу и ужаснулась ее состоянию: в доме царил самый настоящий бардак, повсюду были пятна неясного происхождения, постельное белье было навалено кучей в подвале, где стояла стиральная машинка.
Но эти обстоятельства хотя и расстроили владелицу дома, но не привели ее в ярость. Гнев ее был вызван другим фактом. Вскоре художница узнала, что дом стал пристанищем для порностудии Gamma Entertainment, которая за время аренды настряпала в нем свыше 20 фильмов пикантного содержания. Изучив снятый на ее вилле контент для взрослых, художница в десяти фильмах увидела свои живописные полотна и это ее чрезвычайно расстроило.
Да так, что Бассет подала на нанимателей дома в суд. Ее претензии несколько удивили судей. Женщина более всего была возмущена тем, что снимая сцены в гостиной, спальне, оператор брал в кадр и стены, на которых висели картины. Т.к. живопись была защищена авторскими правами, ее демонстрация без разрешения владелицы могла длиться не дольше 30 секунд. В видео картины показывали куда дольше и, к тому же, крупным планом. Художницу взбесило, что режиссер использовал эти произведения искусства без договоренности с ней и приобретения лицензии. В связи с чем, она потребовала заплатить ей 16 тысяч долларов за нарушение авторских прав и моральный ущерб, нанесенный этим обстоятельством. В качестве доказательств дама не поленилась предоставить скриншоты, сделанные после просмотра кучи видео с виллы. Тяжба длилась почти два года (с 2018г. ) и, наконец, суд принял сторону Бассет. Теперь студия будет вынуждена выплатить художнице искомую сумму. Правда, деятели порно-искусства надеются, что после огласки этого дела они сумеют "отбить" расходы увеличившимся спросом на просмотр их контента.
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1)"Вскоре художница узнала"(с) - берем как факт, что она не знала кому сдала дом, ну или откровенно врет.
2) "узнала, что дом стал пристанищем для порностудии"(с) - значит или сама, или кто-то из её окружения (родственники, близкие друзья) узнал на платном пикантном видео её дом или картины. Пока отметим интерес хозяйки или её родственников-друзей к пикантной продукции.
3) "порностудии Gamma Entertainment"(с) - судя по Вики - у этой студии полсотни сайтов, в каждом из которых куча тематик. Судя по фото любимая тематика хозяйки или её близких становится известна.
4) "настряпала в нем свыше 20 фильмов пикантного содержания"(с) - я понимаю застукать какое-то кино, но просматривать кучи порнухи, чтоб обнаружить свыше двух десятков кино с её домом - это уже интерес больше для доброго доктора...
5) "не дольше 30 секунд. В видео картины показывали куда дольше и, к тому же, крупным планом" (с) - как я понимаю не только просмотрели два десятка кино, а еще и с секундомером - срочно зовем доброго дядю доктора, желательно с мускулистыми помощниками (санитарами).
6) "она потребовала заплатить ей 16 тысяч долларов"(с) - учитывая, что сайты Gamma Entertainment платные - может тетя просто хотела вернуть затраченное на поиск и просмотр?
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Я всё равно офигеваю - это ж сколько чернухи нужно пересмотреть, чтоб увидеть свои картины в 20 фильмах... Судя по уроду на фото с картинами, меня стошнило бы еще до начала просмотра...