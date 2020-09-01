Художница, сдававшая дом под съемки порно, засудила студию за демонстрацию ее картин на стенах

Но эти обстоятельства хотя и расстроили владелицу дома, но не привели ее в ярость. Гнев ее был вызван другим фактом. Вскоре художница узнала, что дом стал пристанищем для порностудии Gamma Entertainment, которая за время аренды настряпала в нем свыше 20 фильмов пикантного содержания. Изучив снятый на ее вилле контент для взрослых, художница в десяти фильмах увидела свои живописные полотна и это ее чрезвычайно расстроило.