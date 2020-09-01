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Художница, сдававшая дом под съемки порно, засудила студию за демонстрацию ее картин на стенах

Художница, сдававшая дом под съемки порно, засудила студию за демонстрацию ее картин на стенах (5 фото)

Автор:
01 сентября 2020 12:05
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Их нравы   авторское право   история   картины   смешно   суд   сша   фильмы для взрослых   
2909
5
Американцы в своем репертуаре. Дама была рада тому, что квартиранты платят неплохие деньги. Но когда в порнофильмах появились ее картины, развешанные по стенам, художница восстала. Да как они посмели!

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Метки: Их нравы   авторское право   история   картины   смешно   суд   сша   фильмы для взрослых   
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21  комментарий
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7k
Serg2001 Час назад
Художница, сдававшая дом под съемки порно, засудила студию за демонстрацию ее картин на стенах
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56k
Александр 6 минут назад
Художница, сдававшая дом под съемки порно, засудила студию за демонстрацию ее картин на стенах
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800
Павел Коваленко 7 минут назад
значит эта художница постоянная посетительница порносайтов,раз увидела свои картинки)))вот это художница))
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9k
Евгений 11 минут назад
Человек попал на ремонт и нашел возможность как отбить затраты. Нестандартный подход - но и ситуация специфическая.
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4k
Дмитрий 14 минут назад
Та стопудова, выделили бы ей из реквизита пару нигеров с полметровыми елдаками, хай бы помяли ее с пару суток, так чтобы потом ноги не сводило еще год. И все. Вопрос улажен. Она после этого картины им подарила бы сама)))
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28
Moon24 38 минут назад
Для ее мазни это лишняя реклама
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1k
Карагандинская Полиграфия 39 минут назад
Ох люблю находить в обычных новостях всякие несуразности и делать полностью логичные, но дикие выводы.
1)"Вскоре художница узнала"(с) - берем как факт, что она не знала кому сдала дом, ну или откровенно врет.
2) "узнала, что дом стал пристанищем для порностудии"(с) - значит или сама, или кто-то из её окружения (родственники, близкие друзья) узнал на платном пикантном видео её дом или картины. Пока отметим интерес хозяйки или её родственников-друзей к пикантной продукции.
3) "порностудии Gamma Entertainment"(с) - судя по Вики - у этой студии полсотни сайтов, в каждом из которых куча тематик. Судя по фото любимая тематика хозяйки или её близких становится известна.
4) "настряпала в нем свыше 20 фильмов пикантного содержания"(с) - я понимаю застукать какое-то кино, но просматривать кучи порнухи, чтоб обнаружить свыше двух десятков кино с её домом - это уже интерес больше для доброго доктора...
5) "не дольше 30 секунд. В видео картины показывали куда дольше и, к тому же, крупным планом" (с) - как я понимаю не только просмотрели два десятка кино, а еще и с секундомером - срочно зовем доброго дядю доктора, желательно с мускулистыми помощниками (санитарами).
6) "она потребовала заплатить ей 16 тысяч долларов"(с) - учитывая, что сайты Gamma Entertainment платные - может тетя просто хотела вернуть затраченное на поиск и просмотр?
---
Я всё равно офигеваю - это ж сколько чернухи нужно пересмотреть, чтоб увидеть свои картины в 20 фильмах... Судя по уроду на фото с картинами, меня стошнило бы еще до начала просмотра...
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167
Nane First NameLast 44 минуты назад
Было бы справедливо заплатить ей не деньгами, а натурой.
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4k
Александр 48 минут назад
Ну так, а фильмы художнице понравились?
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6k
Natrogrii 48 минут назад
Такая же шлюшенция
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2k
Нескучный сад 55 минут назад
Всё-таки работающие законы - великая сила. Думаю, что у нас эта студия быстренько бы закрылась и открылась новая. С дефисом в таком же названии, или с цифрой 2...
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1k
Дарвин и аморальная премия 59 минут назад
Она просто тоже хотела принять участие в сьемках,а ее не позвали,вот и обиделась
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3k
Александр Зотов Час назад
судя по скрину, ещё и петушиное порно было)
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7k
Vlad Час назад
Пожалела, наверное, что не принимала участия в оргиях.
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123k
Алексей Час назад
Тут друг спрашивает.... А это видео про пид..расов снимали?! Тогда не надо, говорит, передумал.
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2k
Стоша Час назад
всего-то 16 штук, могла намного больше с них срубить
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52k
Racer777 Час назад
КОНЧЕННЫЙ дом...
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1k
Том Сойер Racer777 Час назад
Судя по фото - для питорасов порнуху снимали.
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9k
Artem Час назад
Художница, сдававшая дом под съемки порно, засудила студию за демонстрацию ее картин на стенах
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Том Сойер Час назад
Художница, сдававшая дом под съемки порно, засудила студию за демонстрацию ее картин на стенах
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
То есть все в выигрыше
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