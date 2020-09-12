"Самая умная": словенка отрезала руку ради страховки и была посажена в тюрьму

Девушка застраховала себя в пяти разных страховых компаниях, а через некоторое время отрезала себе запястье циркулярной пилой.
В пятницу в столице Словении было проведено итоговое судебное заседание по делу 22-летней Юлии Адлесич. Суд посчитал девушку виновной в мошенничестве со страховкой и ей дали два года тюрьмы. Её парня признали соучастником, и он получил три года тюремного заключения.
Сама история произошла в начале 2019 года. Тогда Юлия отрезала себе запястье циркулярной пилой, и парень повёз её в больницу. Там они заявили, что произошёл несчастный случай. Мошенники специально не взяли с собой отрезанную часть руки, чтобы не было возможности её пришить. Им нужно было обязательно получить инвалидность, ведь тогда по страховке Юлия бы получила пол миллиона евро сразу и ещё столько же в виде равных платежей в течение нескольких лет.
Сама история произошла в начале 2019 года. Тогда Юлия отрезала себе запястье циркулярной пилой, и парень повёз её в больницу. Там они заявили, что произошёл несчастный случай. Мошенники специально не взяли с собой отрезанную часть руки, чтобы не было возможности её пришить. Им нужно было обязательно получить инвалидность, ведь тогда по страховке Юлия бы получила пол миллиона евро сразу и ещё столько же в виде равных платежей в течение нескольких лет.
Однако полиция, вызванная медиками, быстро съездила к паре домой и забрала конечность, которую всё-таки получилось пришить.
Далее было проведено расследование и оказалось, что сожитель Адлесич за несколько дней до инцидента искал информацию о механических руках.
История получила большой общественный резонанс в Словении.
Далее было проведено расследование и оказалось, что сожитель Адлесич за несколько дней до инцидента искал информацию о механических руках.
История получила большой общественный резонанс в Словении.
Источник:
Ссылки по теме:
- Работодатель неловко пошутил с официанткой - и очень пожалел об этом
- Жалоб нет: Ефремов рассказал о первом дне в СИЗО, о меню и условиях содержания
- Верховный суд обязал водителей дожидаться, пока пешеходы покинут дорогу
- Посади меня, если сможешь: в Нью-Йорке огласили приговор русской мошеннице, о которой снимут фильм
- Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...
Сломанная челюсть, три жестких сотрясения, короче Жора - человек-месиво
Мы разжились, а чё? - стабильная прибыль, я взял себе подержанный автомобиль
Работаем, как едряной насос, ломаем Жору е*ем "Альбатрос".
Парень хорош. Себе страховочку делать не захотел)))
Надеюсь, диск хоть с мелкими зубцами поставили..?
В Канаде такая же ерунда.