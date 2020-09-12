"Самая умная": словенка отрезала руку ради страховки и была посажена в тюрьму

В пятницу в столице Словении было проведено итоговое судебное заседание по делу 22-летней Юлии Адлесич. Суд посчитал девушку виновной в мошенничестве со страховкой и ей дали два года тюрьмы. Её парня признали соучастником, и он получил три года тюремного заключения.



Сама история произошла в начале 2019 года. Тогда Юлия отрезала себе запястье циркулярной пилой, и парень повёз её в больницу. Там они заявили, что произошёл несчастный случай. Мошенники специально не взяли с собой отрезанную часть руки, чтобы не было возможности её пришить. Им нужно было обязательно получить инвалидность, ведь тогда по страховке Юлия бы получила пол миллиона евро сразу и ещё столько же в виде равных платежей в течение нескольких лет.