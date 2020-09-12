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"Самая умная": словенка отрезала руку ради страховки и была посажена в тюрьму

"Самая умная": словенка отрезала руку ради страховки и была посажена в тюрьму (3 фото)

Автор:
12 сентября 2020 19:44
Сообщество : Мошенничество
Метки: мошенница   обман   рука   словения   суд   циркулярная пила   
2236
3
Девушка застраховала себя в пяти разных страховых компаниях, а через некоторое время отрезала себе запястье циркулярной пилой.

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Метки: мошенница   обман   рука   словения   суд   циркулярная пила   
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32  комментария
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6k
Pillin Alex 51 минуту назад
Песня "застрахуй братуху" уже была?
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207
Krestyz 11 минут назад
Страховым лишь бы не платить
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5k
Bhaal 16 минут назад
Закрутилась череда увечий, через пол-года у Жоры переломы всех конечностей
Сломанная челюсть, три жестких сотрясения, короче Жора - человек-месиво
Мы разжились, а чё? - стабильная прибыль, я взял себе подержанный автомобиль
Работаем, как едряной насос, ломаем Жору е*ем "Альбатрос".
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4k
Андрей Крылов Полчаса назад
Продавая душу "ацкому сотане" не забывайте, что он - отец обмана! И его точно не [мат]! ;)
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9k
net Час назад
Ох.енный бизнес план.
Парень хорош. Себе страховочку делать не захотел)))
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8k
Нихуахуа Час назад
За преступление 2 года, за соучастие 3.
За преступление 2 года, за соучастие 3.
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
У них обязательно получится,в след раз ее парень застрахует член,отрежет себе его болгаркой,они приедут в больницу,член не возьмут,что бы назад не пришили и потом получат страховку
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8k
Нихуахуа Дарвин и аморальная премия Час назад
Главное накануне не искать в интернете механический член.
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3k
McGui Час назад
в ходе призыва (93-94), видел самострела - выстрел в живот, выход на спине рядом с позвоночником. чудом не калека... долбоящером и остался, по общению...
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3k
КремлеКот Час назад
Голову надо было отрезать.
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3k
Лока Сафонов Час назад
Ссылка www.youtube.com
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48k
smakido Час назад
Так бывает...
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371
zu4ara Час назад
а как у них бошка то сразу не лопнула от таких мыслей ? пиз..ец полный....
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121
newegg zu4ara Час назад
Дерево не лопается, только трескается.
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55
Таша 2 часа назад
Как скуШно я живу
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8k
Нихуахуа Таша Час назад
Зато с обеими руками.
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24k
parallax 2 часа назад
Давно читал, как один придурок ради страховки решил отпилить себе ногу. Попросил другана резануть его бензопилой. В итоге скончался от потери крови, а друган сел в тюрьму.
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314
Утренний вечер 2 часа назад
"Самая умная": словенка отрезала руку ради страховки и была посажена в тюрьму
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285
ВазгенСемёнович 2 часа назад
"Самая умная": словенка отрезала руку ради страховки и была посажена в тюрьму
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121
newegg ВазгенСемёнович Час назад
Не, премия Дарвина ей не светит. Репродуктивная функция не пострадала, значит эта дурище будет ещё жить и размножаться.
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Насколько надо любить бабло, чтоб за полляма (пусть даже еще и с перспективой дополнительных выплат) отхерачить себе кисть циркуляркой...

Надеюсь, диск хоть с мелкими зубцами поставили..?
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1k
Ermolai Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Наркоманы наверное...обкололись марихуаной и вперед. Адекватный человек на такое не решится.
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11k
робт Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
просто чел обещал что будет посуду за нее мыть
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8k
Гомерчик 2 часа назад
"Самая умная": словенка отрезала руку ради страховки и была посажена в тюрьму
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840
Шурман 2 часа назад
Не так все просто с этими страховками . Были случаи что когда умер один из членов семьи они всю историю болезни запрашивали и итог печальный , ты платил каждый квартал по 60 евро скажем в течении 15 лет и вот ты умер а они подняли что у тебя обнаружилась онкология и все . бай бай твои 100 процентов выплаты за дом или квартиру , лично такие случаи знаю . В случае моей смерти ( не дай бог ) банк выплатит за дом и квартиру 75 процентов а вот случае если моя жена ( НЕ ДАЙ БОЖЕ ) то там 100 процентов .
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6k
BenderRodriguez робт 2 часа назад
Это страховка по ипотеке. Если умрешь, страховка выплатит банку остатки долга.
В Канаде такая же ерунда.
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робт BenderRodriguez 2 часа назад
какая такая ипотека?
у вас же там зарплаты ниипаца в рот и пенсионеры по заграницам катают
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840
Шурман робт 2 часа назад
Мы все гоняем по заграницам но суммы на дома и квартиры не поднять за 10 лет . Раньше может быть и было легко лет так 50 назад , но времена другие . Что бы по заграницам гонять мы кредиты не берем просто рассчитываем . Иногда даже заграницей не будем шиковать а просто отдыхать , так все делают .
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11k
робт Шурман Час назад
ну ты это... аккуратней там в заграницах, а то и ипотека не поднимется
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6k
BenderRodriguez робт Час назад
У меня нет такой зп. Но у многих есть. А пенсионеры катают, а что им ещё делать? Причём пенсионеры катают больше остальных. Такие дела.
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