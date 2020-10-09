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20 занимательных вещей, про которые многие знают, но видели единицы

20 занимательных вещей, про которые многие знают, но видели единицы (20 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 00:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Единицы   Занимательные   Слышали   вещи   видели   загадка   информация   
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Даже в наше время, когда любую информацию можно найти в интернете, многие ситуации остаются для нас загадкой. И в мире ещё куча вещей, о которых все вроде бы слышали, но почти никто не видел собственными глазами. О таких диковинках и пойдёт речь в этом посте.

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Метки: Единицы   Занимательные   Слышали   вещи   видели   загадка   информация   
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18k
turyst 42 минуты назад
"Запуск фейверка в замедленном темпе"

Может, все же, "на большой выдержке" (большой экспозиции)?
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7k
Кыся 41 минуту назад
Есть два вопроса.
Первый - зачем пихали один из самыж больших круизников через канал?
Второй - а что, эта хоень из принтера действительно такая крепкая? У нас есть для развлечения 3д принтер в библиотеке. Но ни одна вещь не прошла даже тест руками...
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13k
Юлия Кыся Полчаса назад
Так их же фигова туча уже с разными материалами и способами. Вроде там уже и для каких то машин детали на принтере печатали.
Я была на выставке, где был пищевой.
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