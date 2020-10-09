20 занимательных вещей, про которые многие знают, но видели единицы

Даже в наше время, когда любую информацию можно найти в интернете, многие ситуации остаются для нас загадкой. И в мире ещё куча вещей, о которых все вроде бы слышали, но почти никто не видел собственными глазами. О таких диковинках и пойдёт речь в этом посте.