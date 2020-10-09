20 занимательных вещей, про которые многие знают, но видели единицы

Даже в наше время, когда любую информацию можно найти в интернете, многие ситуации остаются для нас загадкой. И в мире ещё куча вещей, о которых все вроде бы слышали, но почти никто не видел собственными глазами. О таких диковинках и пойдёт речь в этом посте.
Так плавает морской гребешок
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Может, все же, "на большой выдержке" (большой экспозиции)?
Первый - зачем пихали один из самыж больших круизников через канал?
Второй - а что, эта хоень из принтера действительно такая крепкая? У нас есть для развлечения 3д принтер в библиотеке. Но ни одна вещь не прошла даже тест руками...
Я была на выставке, где был пищевой.