Эти люди ради лайка в инстаграме готовы на все!

На что только не готовы звезды инстаграма и желающие стать таковыми ради дополнительных подписчиков и лайков! Они идут на различныеухищрения ради удачной инста-фотки - правда, в итоге все равно получается фигня какая-то!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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