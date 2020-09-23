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Эти люди ради лайка в инстаграме готовы на все!

Эти люди ради лайка в инстаграме готовы на все! (31 фото)

Автор:
23 сентября 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: все ради лайка   забавно   запилим лук   звезды инстаграма   неудача   смешно   удивительные люди   юмор   
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На что только не готовы звезды инстаграма и желающие стать таковыми ради дополнительных подписчиков и лайков! Они идут на различныеухищрения ради удачной инста-фотки - правда, в итоге все равно получается фигня какая-то!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: все ради лайка   забавно   запилим лук   звезды инстаграма   неудача   смешно   удивительные люди   юмор   
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