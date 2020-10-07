Как сложилась жизнь добродушного повара Вакутагина из "Солдат"

Когда Амаду подрос, он переехал в Москву и окончил театральное училище Щепкина в 1997 году. После его окончания молодой парень вернулся домой, где работал актером в Горно-Алтайском драматическом театре.

Спустя несколько лет Амаду почувствовал, что способен на большее и снова вернулся в Москву, устроившись ГИТИС и окончив режиссёрский факультет. К 25 года у Амаду уже было два высших образования по актёрскому мастерству, но ни одной серьёзной роли. Молодой парень снимался в массовках, где его даже не указывали в титрах. После окончания учёбы Амаду устроился работать в театре «Et cetera».