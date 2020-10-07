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Как сложилась жизнь добродушного повара Вакутагина из "Солдат"

Как сложилась жизнь добродушного повара Вакутагина из "Солдат" (9 фото)

Автор:
07 октября 2020 11:40
Сообщество : Истории
Метки: Амаду Мамадаков   Рядовой Вакутагин   актёр   интересное   истории   солдаты   фото   
3561
9

Сериал "Солдаты" до сих пор является самым популярным сериалом про российскую армию. Все кто смотрел этот сериал, наверняка помнят добродушного повара Вакутагина, которого сыграл актёр Амаду Мамадаков.

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Источник:

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Метки: Амаду Мамадаков   Рядовой Вакутагин   актёр   интересное   истории   солдаты   фото   
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15  комментариев
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31k
Дворняга 2 часа назад
В военных фильмах хорош.
В военных фильмах хорош.
В военных фильмах хорош.
В военных фильмах хорош.
В военных фильмах хорош.
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267k
Сашка 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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267k
Сашка 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Пачо Эррера Час назад
По имени фамилии вообще непонятно кто по нации
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8k
Бендер Родригес Пачо Эррера Полчаса назад
Русский!
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Антон Семёныч Бендер Родригес 18 минут назад
Как сложилась жизнь добродушного повара Вакутагина из "Солдат"
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1k
Dusser Бендер Родригес 9 минут назад
"Русский, только глаз узкий."
© "Солдаты"
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814
Fara Zolkin Час назад
Ссылка m.youtube.com
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4k
Летучий Мыш Час назад
Вакутагину 44?! Уже???


Ссылка youtu.be
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108
Фишечник Летучий Мыш Полчаса назад
недавно только дембильнулся же
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463
Gleb_Skameikin 2 часа назад
-Нету Неру, в парк ушел :)
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9k
Алексей 2 часа назад
9 Рота Курбаши медицина
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4k
Vallek Алексей 15 минут назад
"контузия называется" ))
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Алексей Vallek 11 минут назад
)))))) Там еще были пререкания с хохлом и много крылатых фраз)))
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