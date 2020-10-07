Как сложилась жизнь добродушного повара Вакутагина из "Солдат"

Сериал "Солдаты" до сих пор является самым популярным сериалом про российскую армию. Все кто смотрел этот сериал, наверняка помнят добродушного повара Вакутагина, которого сыграл актёр Амаду Мамадаков.
Амаду Мамадаков родился в Алтайском крае, в небольшом селе Ело. О родителях парня, к сожалению, ничего не известно. Амаду редко даёт интервью и не распространяется о своём детстве. Известно лишь то, что с детства он мечтал стать актёром, и его мечта сбылась невероятным образом!
Когда Амаду подрос, он переехал в Москву и окончил театральное училище Щепкина в 1997 году. После его окончания молодой парень вернулся домой, где работал актером в Горно-Алтайском драматическом театре.
Спустя несколько лет Амаду почувствовал, что способен на большее и снова вернулся в Москву, устроившись ГИТИС и окончив режиссёрский факультет. К 25 года у Амаду уже было два высших образования по актёрскому мастерству, но ни одной серьёзной роли. Молодой парень снимался в массовках, где его даже не указывали в титрах. После окончания учёбы Амаду устроился работать в театре «Et cetera».
В 2004 году парня позвали на пробы в сериал "Солдаты" предложив ему сыграть добродушного рядового Вакутагина с Алтая. Мамадаков конечно согласился и с этого момента началась его актёрская карьера.
Параллельно с "Солдатами" актёр снялся во многих других проектах. Самыми яркими из них стала драма "Точка", про дам лёгкого поведения и боевик "Монгол", который был номинирован на "Оскар". За свою карьеру Амаду Мамадаков снялся в 63 фильмах, но главные роли не исполнял.
Свою актёрскую карьеру Амаду так и не бросил. В 2020 году ему исполнится 44 года, и он до сих пор ставит пьесы в театре Москвы «Et cetera» и исполняет роли второго плана. Играя в театре, Амаду имеет массу наград: он является заслуженным артистом республики Тыва и Алтая, лауреатом премии Г. И. Чорос-Гуркина за вклад в развитие культуры Алтая.
Последняя картина, в которой снялся Амаду - мини-сериал "Колл-центр" (2020), в котором террористы минируют высотку, и заставляют планктон выполнять их указания.
Семейная жизнь актёра остаётся загадкой, так как он не любит рассказывать о ней. Но, судя по его Instagram, Амаду женат и у него есть дочь.
Девочка с красивым именем Дейя пошла по стопам отца. Она занимается в театральном кружке и мечтает стать актрисой.
Семья живёт в загородном доме, любит путешествовать и недавно завели маленького пёсика, которым Амаду похвастался в своём Instagram.
Актёр живёт обычной счастливой жизнью, и мы надеемся, что ещё увидим его в главных ролях!
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