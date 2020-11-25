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"Девочки такие девочки": сразу после аварии девушка поблагодарила мастера за целые реснички

"Девочки такие девочки": сразу после аварии девушка поблагодарила мастера за целые реснички (4 фото)

Автор:
25 ноября 2020 13:36
Сообщество : Истории
Метки: всё хорошо   девочки   интересное   истории   милота   реснички   фото   
1774
4

В конце октября американка по имени Карина Монтес попала в аварию на автомобиле. В машину Катарины на полной скорости въехал фургон, смяв её как консервную банку. Девушка пострадала, но первым делом, что сделала после того, как очнулась - написала своему мастеру по наращиванию ресниц и сообщила, что даже после аварии реснички остались на месте.

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Метки: всё хорошо   девочки   интересное   истории   милота   реснички   фото   
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9  комментариев
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2k
Mutantino Час назад
а в аварию она попала потому что писала кому то твит видимо...
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3
Denis Zheglov Полчаса назад
"К счастью, так как авария была в октябре, Карина чувствует себя сейчас хорошо." а вот это сильное заявление:) что, у нас в октябре какие-то особенные аварии?
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АлексЮстасу Полчаса назад
Жаль огнемёт пустой, работы ещё непочатый край.
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3k
Севастьян 36 минут назад
А куда Катарина делась?
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9
Сергей Клейстер 39 минут назад
Заем фишки таким шлаком наполнять?
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4k
Leo Sun Сергей Клейстер 23 минуты назад
Это их главная составляющая. Вы просто об этом ещё не знаете.
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8k
Кыся 57 минут назад
А хирургу не написала - значит, сиськи улетели.
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44k
Albert GER Кыся 19 минут назад
Теперь это попа.
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