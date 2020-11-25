"Девочки такие девочки": сразу после аварии девушка поблагодарила мастера за целые реснички

Твит моментально стал вирусным. Пользователи сети посмеялись над девушкой, пожелав её здоровья. К счастью, так как авария была в октябре, Карина чувствует себя сейчас хорошо. В своём Twitter она написала, что после аварии старалась не унывать и находить хорошие моменты. Как мы видим, у неё отлично получилось!