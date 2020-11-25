"Девочки такие девочки": сразу после аварии девушка поблагодарила мастера за целые реснички

В конце октября американка по имени Карина Монтес попала в аварию на автомобиле. В машину Катарины на полной скорости въехал фургон, смяв её как консервную банку. Девушка пострадала, но первым делом, что сделала после того, как очнулась - написала своему мастеру по наращиванию ресниц и сообщила, что даже после аварии реснички остались на месте.
Карина Монтес в конце октября попала в автокатастрофу. В её автомобиль на полной скорости въехал фургон. В страшной аварии Катарина чудом осталась жива, получив травму головы. Но даже в этой ситуации девушка сумела сохранить чувство юмора.
Jk this was actually before I left my house the day of the accident but fr hit up my girl @vsecretsss for your lashes queens 🤍🌱 pic.twitter.com/o4AZDUdrvx— ꧁ƙαɾιɳα꧂ (@karinamontesx) November 22, 2020
Как только девушка очнулась, она заметила необычную деталь. Её нарощенные ресницы совсем не пострадали, хотя удар пришёлся на голову. Реснички всё ещё были идеальными!
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️— ꧁ƙαɾιɳα꧂ (@karinamontesx) November 22, 2020
My accident was on October 30th. All jokes aside, when I say I am blessed to still be here I TRULY mean it and I thank God everyday along with emergency response, drs, nurses, surgeons, EVERYONE. Which is why I texted Val thanking her too ;)! Glory goes to God. pic.twitter.com/FO0ZOzdIKL
Спеша обрадовать своего мастера, Карина написала специалисту и поблагодарила.
"Привет!! Я могу показаться сумасшедшей, но я просто хотела сказать, что ты буквально лучший мастер по наращиванию ресниц, потому что... Я попала в ужасную автомобильную аварию 30-го числа, но ресницы всё равно остались на месте. Не волнуйся, я лечусь)", - написала девушка.
Твит моментально стал вирусным. Пользователи сети посмеялись над девушкой, пожелав её здоровья. К счастью, так как авария была в октябре, Карина чувствует себя сейчас хорошо. В своём Twitter она написала, что после аварии старалась не унывать и находить хорошие моменты. Как мы видим, у неё отлично получилось!
Источник:
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