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Instagram судьи вызывает кучу вопросов

Instagram судьи вызывает кучу вопросов (5 фото)

Автор:
05 октября 2020 12:05
Сообщество : Истории
Метки: Instagram   интересное   истории   лицензия   приговор   судья   фото   
3065
5

Вивиан Полания Франко из Кукуты, Колумбия, работает судьёй и ведёт Instagram. Женщина выкладывает очень откровенные фотографии в перерывах между тем как выносит суровые приговоры. Не так давно увлечением Вивиан заинтересовались коллеги и теперь она рискует потерять работу.

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Метки: Instagram   интересное   истории   лицензия   приговор   судья   фото   
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27  комментариев
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5k
JACKAL 2 часа назад
Просто тётя накачалась и всем же надо показать своё ТУЛОБИЩЕ, зря качалась что ли?... Все фитнес любители любят кривляться с телефоном перед зеркалом))) Увольнять надо за другое...
Просто тётя накачалась и всем же надо показать своё ТУЛОБИЩЕ, зря качалась что ли?... Все фитнес любители любят кривляться с телефоном перед зеркалом))) Увольнять надо за другое...
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6k
Дмитрий Данилов 14 минут назад
Что у нее с задницей?
Что у нее с задницей?
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5k
Bhaal Дмитрий Данилов 11 минут назад
Фотошоп
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4k
Олег Дмитрий Данилов 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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5k
Bhaal 16 минут назад
Человек чтобы не брать взяток подрабатывает в порно
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6k
Дмитрий Данилов 22 минуты назад
Как вы считаете, может ли судья публиковать такие откровенные фото?

Я считаю, что судья, учитель, врач, политик может публиковать какие хочет фотографии.
Я считаю, что судья, учитель, врач, политик должны хорошо выполнять свою работу, остальное меня не касается.
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17k
Аня Полчаса назад
У судьи инста с голыми фото и униформе СС, а ее только начали подозревать в подрыве чести профессии?))) Это как в анекдоте: - Раздался выстрел. Кэт упала. Штирлиц насторожился.
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5k
Bhaal Аня 10 минут назад
У нас судья Хахалева ухитрялась судить людей, не имея диплома о высшем юридическом образовании.
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1k
Тт Полчаса назад
Согласно законодательству РФ, анаболические стероиды относятся к сильнодействующим веществам, оборот которых в стране ограничен. ... 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Это от трех до семи лет лишения свободы, штраф до 1 млн рублей или пятилетний заработок осужденного плюс ограничение свободы до года
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1k
Запускайте Берлагу! 56 минут назад
Автору нужно было её фото в судейской мантии в пост добавить. Для контраста
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16k
Andrey Час назад
Это несправдливо. У человека в сду должно быть право заявить: "Е... Любил я вас и всю вашу судебную систему!"
Откровенно говоря, я бы вдул. Но.. Тут велика вероятность, что вдуют тебе.. Я бы так не рисковал.
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27k
lem02 Час назад
Как вы считаете, может ли судья публиковать такие откровенные фото?

Судья - наверное нет. Женщина - может.
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33k
dima423 2 часа назад
неплохо...неплохо)) сиськи прям даже на вид упругие такие.... вроде я не люблю накаченных баб, но эта какая то секси))
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732
MaKa1503 2 часа назад
Нормальная такая курточка у судьи , с нашивками СС .
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21k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Друг ничего не спрашивает. Говорит - ну бы её нафиг, эту Колумбию )))
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3k
schmubu 2 часа назад
ну, девочка ничо так, кто-то из коллег на неё облизывался, а она не дала, вот и слили её.
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1k
Valis 2 часа назад
О Боже! Шмара какая-та ценой в две штуки, а еще и людей судит. И даже не понимает, что это не нормально выкладывать. Это п.и.з.д.е.ц.
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9k
Karelian 2 часа назад
Шикарная тётя.
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1k
SSD 2 часа назад
Есть видео, где ее "осуждают"?
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3k
ride 2 часа назад
И судьи, у учителя, и врачи - все они такие же люди как и офисные телочки и фитоняшки. Они могут публиковать что угодно.
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26
4apai 2 часа назад
Однозначно не может. Есть этика профессионального юриста, а уж для судьи тем более. Судью должны воспринимать как оплот Закона, а не как падшую женщину.
Сейчас вообще модно выставлять свою личную жизнь напоказ, это болезнь современного общества.
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112
776166 4apai 2 часа назад
Может, ей ещё паранджу надевать? Красивая женщина является падшей только в вашем воображении. Не надо свои проблемы навязывать окружающим людям.
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26
4apai 776166 2 часа назад
1. Не я придумал кодекс судьи (кодекс судейской этики в РФ). И это обосновано, судья не простой человек, а тот кто отвечает за Закон и наказание простых людей. От того и отношение к судье должно быть соответствующим. Не устраивает такое отношение? Может пойти в блогеры?
2. "Вы" и "вы" вообще показатель тупости, "Вы" к одному человеку, что бы показать уважение, "вы" ко множеству и никак иначе, не верьте дуракам, которые говорят иначе. Если не хотите писать с большой буквы, допустимо "ты". Я лично ничего плохого в этом не вижу, вопрос воспитания и отношения.
3. На счёт воображения, поверьте, я противник выставлять напоказ свою личную жизнь, но я не оспариваю такое право для остальных, если это не противоречит неким нормам, как в данном случае. Я понимаю, что поколение ЕГЭ утратило связь с реальностью благодаря реформам и теперь это просто тупая масса, поглощающая чужую жизнь с экрана, это уже зависимость.
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1k
Valis 776166 2 часа назад
"Красивая женщина является падшей только в вашем воображении. "
Да шмара обыкновенная. Вот такая тп светящая [мат] в интернете судьей быть может. Фотки как на сайте проституток. Какое уважение к судебной системе будет, если все х.у.ям.и и п.е.з.д.а.м.и трясти будут?
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112
776166 4apai 17 минут назад
1) Процитируйте мне, где в кодексе судьи запрещено быть красивой женщиной и открыто об этом заявлять. Вы с ним лучше знакомы, быстрее найдёте.
2) Вы с кем говорили?
3) Личная жизнь никого не касается, и человек может делать всё, что не противоречит закону. Судья, сняв мантию и выйдя за пределы работы, становится гражданским. И выясняется, что у него могут быть красивые сиськи и/или красивое накаченное мужское тело. Или вы будете судить о судье по его фоткам в инстаграмме, а не по делам по месту работы? А вот что делать судье-мужчине, у которого в качестве хобби бодибилдинг? Или судье женщине, у которой хобби -- танцы на пилоне?
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112
776166 Valis 16 минут назад
А вы судебную систему по инстаграму оцениваете?
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