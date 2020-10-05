Instagram судьи вызывает кучу вопросов

Вивиан Полания Франко работает судьёй вот уже 14 лет. По образованию женщина юрист и добилась определённых высот в своей профессии. Каждый день Франко выносит преступникам суровые приговоры, следуя букве закона. Однако, у девушки есть и другая сторона.