Instagram судьи вызывает кучу вопросов

Вивиан Полания Франко из Кукуты, Колумбия, работает судьёй и ведёт Instagram. Женщина выкладывает очень откровенные фотографии в перерывах между тем как выносит суровые приговоры. Не так давно увлечением Вивиан заинтересовались коллеги и теперь она рискует потерять работу.
Вивиан Полания Франко работает судьёй вот уже 14 лет. По образованию женщина юрист и добилась определённых высот в своей профессии. Каждый день Франко выносит преступникам суровые приговоры, следуя букве закона. Однако, у девушки есть и другая сторона.
В свободное время милая женщина занимается кроссфитом и является обладательницей спортивного тела. Вивиан завела аккаунт в Instagram, куда выкладывает очень откровенные фотографии. Франко демонстрирует обнажённые пышные формы, эффектные мышцы и 35 татуировок, разбросанных по всему телу.
На старой странице Вивиан было более 90 тысяч подписчиков, но её заблокировали. Женщина завела вторую страницу, на которую подписалось уже три тысячи человек.
Страницу женщины не просто так заблокировали. В отношении Вивиан сейчас ведётся расследование. Её подозревают в подрыве общественного доверия к судебной системе и неуважении к профессии, пишет Daily Star.
Не всем фотографии Вивиан пришлись по душе, раз кто-то жаловался на её основную страницу. Как вы считаете, может ли судья публиковать такие откровенные фото?
Источник:
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Я считаю, что судья, учитель, врач, политик может публиковать какие хочет фотографии.
Я считаю, что судья, учитель, врач, политик должны хорошо выполнять свою работу, остальное меня не касается.
Откровенно говоря, я бы вдул. Но.. Тут велика вероятность, что вдуют тебе.. Я бы так не рисковал.
Судья - наверное нет. Женщина - может.
Сейчас вообще модно выставлять свою личную жизнь напоказ, это болезнь современного общества.
2. "Вы" и "вы" вообще показатель тупости, "Вы" к одному человеку, что бы показать уважение, "вы" ко множеству и никак иначе, не верьте дуракам, которые говорят иначе. Если не хотите писать с большой буквы, допустимо "ты". Я лично ничего плохого в этом не вижу, вопрос воспитания и отношения.
3. На счёт воображения, поверьте, я противник выставлять напоказ свою личную жизнь, но я не оспариваю такое право для остальных, если это не противоречит неким нормам, как в данном случае. Я понимаю, что поколение ЕГЭ утратило связь с реальностью благодаря реформам и теперь это просто тупая масса, поглощающая чужую жизнь с экрана, это уже зависимость.
Да шмара обыкновенная. Вот такая тп светящая [мат] в интернете судьей быть может. Фотки как на сайте проституток. Какое уважение к судебной системе будет, если все х.у.ям.и и п.е.з.д.а.м.и трясти будут?
2) Вы с кем говорили?
3) Личная жизнь никого не касается, и человек может делать всё, что не противоречит закону. Судья, сняв мантию и выйдя за пределы работы, становится гражданским. И выясняется, что у него могут быть красивые сиськи и/или красивое накаченное мужское тело. Или вы будете судить о судье по его фоткам в инстаграмме, а не по делам по месту работы? А вот что делать судье-мужчине, у которого в качестве хобби бодибилдинг? Или судье женщине, у которой хобби -- танцы на пилоне?