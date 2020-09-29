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Герои "Южного парка" стали зрителями спортивного матча

Герои "Южного парка" стали зрителями спортивного матча (17 фото)

Автор:
29 сентября 2020 10:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: выход из ситуации   идея   маркетинг 80 уровня   маркетинговый ход   персонажи мультфильмов   стадион   южный парк   
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Когда еще такое увидишь, как не во время пандемии? На воскресном матче по американскому футболу в Денвере (Колорадо) команду "Денвер Бронкос" на трибунах стадиона встречали необычные зрители. Вы их, наверное, узнаете: это персонажи популярного мультсериала "Южный парк".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выход из ситуации   идея   маркетинг 80 уровня   маркетинговый ход   персонажи мультфильмов   стадион   южный парк   
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5k
Шурави 2 часа назад
Полотенчик где?
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705
Opliut Час назад
Шикарно! И Кенни не убили!
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