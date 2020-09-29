Герои "Южного парка" стали зрителями спортивного матча

Когда еще такое увидишь, как не во время пандемии? На воскресном матче по американскому футболу в Денвере (Колорадо) команду "Денвер Бронкос" на трибунах стадиона встречали необычные зрители. Вы их, наверное, узнаете: это персонажи популярного мультсериала "Южный парк".
Места на южных трибунах стадиона Empower Field at Mile High заняли 1800 картонных фигурок, среди которых были и Картман, и Стэн, и Кенни, и многие другие.
Маркетинговый отдел "Денвер Бронкос" обратился к компании Comedy Central и South Park Studios с заказом целой партии картонных персонажей "Южного парка", поскольку в этом сезоне из-за ограничительных мер людей на трибунах будет гораздо меньше, чем обычно.
А еще придумали следующее: любой фанат может перечислить некую сумму и его фотография будет размещена на такой картонной фигурке - получится, будто он присутствует на игре любимой команды. Вырученные деньги пойдут в благотворительный фонд Denver Broncos Charities.
А еще придумали следующее: любой фанат может перечислить некую сумму и его фотография будет размещена на такой картонной фигурке - получится, будто он присутствует на игре любимой команды. Вырученные деньги пойдут в благотворительный фонд Denver Broncos Charities.
Так что на игре в минувшее воскресенье на трибунах сидели 1800 персонажей из "Южного парка" плюс персонажи, выкупленные фанатами, за которые в общей сложности было выручено 130 000 долларов.
Акция имела большой успех в социальных сетях: все делились фотографиями и радовались любимым и узнаваемым героям.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: выход из ситуации идея маркетинг 80 уровня маркетинговый ход персонажи мультфильмов стадион южный парк
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