Герои "Южного парка" стали зрителями спортивного матча

Маркетинговый отдел "Денвер Бронкос" обратился к компании Comedy Central и South Park Studios с заказом целой партии картонных персонажей "Южного парка", поскольку в этом сезоне из-за ограничительных мер людей на трибунах будет гораздо меньше, чем обычно.



А еще придумали следующее: любой фанат может перечислить некую сумму и его фотография будет размещена на такой картонной фигурке - получится, будто он присутствует на игре любимой команды. Вырученные деньги пойдут в благотворительный фонд Denver Broncos Charities.