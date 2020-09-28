Amazon представил дрона-охранника

Понимая опасения клиентов по поводу своей частной жизни, Amazon готов разубеждать каждого, кто боится утечки своих данных. Специалисты выражают опасения по поводу компании Ring - будучи поставщиком электронных решений для защиты дома, она, по слухам, активно сотрудничает с полицией. Однако, как заявила президент Ring Лейла Рухи, компания никогда не делится с полицейскими собранными данными и предоставляет их только в случаях, предусмотренных законом.

Чтобы злоумышленники, проникнув в дом, не могли отключить или иным образом воздействовать на камеру-дрона, в ней отсутствует ручное управление. Она управляется только дистанционно с помощью специального приложения.