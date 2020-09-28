Amazon представил дрона-охранника

Компания Amazon представила свое новое детище - охранного дрона, который реагирует на движение в доме и показывает владельцу, что происходит в жилище в его отсутствие.
Компания Amazon представила новую разработку приобретенной ей компании Ring, которая занимается системами безопасности дома, - роботизированного дрона Always Stay Home, который следит за тем, чтобы в дом не проникли посторонние. Заодно робот посмотрит, выключена ли духовка и закрыты ли окна в квартире. Роботизированные лопасти автоматически поднимают дрон в воздух, как только он засечет движение в доме.
Оторвавшись от базы, дрон летит к движущемуся объекту. При этом при отрыве от базы он сразу включает запись, и человек, на которого нацелена камера робота, сразу видит, что камера работает. Изображение в режиме реального времени передается на смартфон владельца через специальное приложение.
"Мы хотели представить потребителям персонализированное решение по безопасности жилища, - говорит основатель Ring Джейми Симинофф. - Вам не придется покупать много камер - их заменит одна летающая камера, при этом она будет летать теми маршрутами, которые вы зададите ей".
Охранный дрон должен появиться в продаже в 2021 году, его цена, по уверениям производителя, составит $250 (около 20 тысяч рублей). Эксперты уже сейчас называют дрон "пришельцем из фантастического фильма", хотя и выражают опасение чересчур активным вторжением девайса в частную жизнь граждан.
Понимая опасения клиентов по поводу своей частной жизни, Amazon готов разубеждать каждого, кто боится утечки своих данных. Специалисты выражают опасения по поводу компании Ring - будучи поставщиком электронных решений для защиты дома, она, по слухам, активно сотрудничает с полицией. Однако, как заявила президент Ring Лейла Рухи, компания никогда не делится с полицейскими собранными данными и предоставляет их только в случаях, предусмотренных законом.
Чтобы злоумышленники, проникнув в дом, не могли отключить или иным образом воздействовать на камеру-дрона, в ней отсутствует ручное управление. Она управляется только дистанционно с помощью специального приложения.
Чтобы злоумышленники, проникнув в дом, не могли отключить или иным образом воздействовать на камеру-дрона, в ней отсутствует ручное управление. Она управляется только дистанционно с помощью специального приложения.
Помимо камеры-дрона, Amazon также представил обновленную автосигнализацию Ring, а также умныеколонки Echo четвертого поколения.
Колонки существуют во взрослом и детском вариантах, последний представлен в форме тигра или панды. Колонки стоимостью от $60 до $120 (от 4 до 8 тысяч рублей) и появятся в продаже уже в следующем месяце.
Еще одна новинка от Amazon - игровой сервис Amazon Luna, который позволит подписчикам брать игры из облака и выводить их на свой компьютер или телеэкран. Также сервис работает в приложениях для iPhone и iPad. По заявлению Amazon, компания намерена развивать игровые сервисы и стать прямым конкурентом Google и Microsoft.
К моменту запуска на платформе Amazon Luna будет доступно более 100 игр, в том числе Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale, Innocence и The Surge. В данный момент Amazon предоставляет некоторым своим пользователям тестовый доступ к платформе по цене $6 (4500 рублей) в месяц, однако дата открытия платформы для широкой публики пока не названа.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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