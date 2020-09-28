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Amazon представил дрона-охранника

Amazon представил дрона-охранника (9 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 09:39
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Amazon   дрон   идея   интересно   охранник   разработка   сигнализация   технологии   
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Компания Amazon представила свое новое детище - охранного дрона, который реагирует на движение в доме и показывает владельцу, что происходит в жилище в его отсутствие.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Amazon   дрон   идея   интересно   охранник   разработка   сигнализация   технологии   
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29k
Опаньки Час назад
Amazon представил дрона-охранника
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2k
portroy 23 минуты назад
Там наверное еще и доступ к ИИ в облаке? Первые манипуляторы "Скайнет". Где-то в психушке в Техасе нервничает Сара Коннор)))
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
запустить бы такой в женскую баню
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