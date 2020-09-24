Дизайнер создал экологичный гроб

Дизайнер из Голландии Боб Хендрикс создал дружественный к природе гроб. В отичие от традиционных гробов, которые гниют в земле десятилетиями, новая модель разлагается за считанные недели, при этом оздоровляя почву.
Голландский дизайнер Боб Хендрикс создал новую, экологичную модель гроба. В отличие от традиционного, сделанного из дерева, новая модель сделана изх грибного мицелия, который очень быстро разлагается и питает почву. По свидетельствам похоронных компаний Голландии, которые уже испытали изобретение, новый гроб разлагается за 30-45 дней, и не только обогащает при этом почву, но и очищает ее от вредных веществ. "Мицелий поглощает из почвы вредные вещества, - говорит Хендрикс, - его даже используют фермеры, чтобы очищать землю. И я тоже использовал это его свойство".
Изготовление экологичных гробов тоже несет исключительно пользу природе: оно не требует ни нагрева, ни затрат энергии. Грибница разрастается в субстрате, и потом вместе с субстратом помещается в форму, где обретает очертания нужного изделия.
"Сейчас мы, люди, живем на земле как паразиты, - говорит Хендрикс. Это близорукий подход. Мы заставляем живое умирать ради нас - но ведь мы можем оставить его в живых!"
Хендрикс также дорабатывает свой экологичный гроб - в частности, пытается внедрить в грибницу светящиеся в темноте споры, чтобы в будущем их свет указывал места человеческих захоронений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб.-