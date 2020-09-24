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Дизайнер создал экологичный гроб

Дизайнер создал экологичный гроб (8 фото)

Автор:
24 сентября 2020 11:53
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Боб Хердрикс   голландия   гроб   дизайн   идея   похороны   удивительное рядом   экология   
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Дизайнер из Голландии Боб Хендрикс создал дружественный к природе гроб. В отичие от традиционных гробов, которые гниют в земле десятилетиями, новая модель разлагается за считанные недели, при этом оздоровляя почву.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Боб Хердрикс   голландия   гроб   дизайн   идея   похороны   удивительное рядом   экология   
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6  комментариев
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6k
Andrei 53 минуты назад
То есть на кладбищах будет очень обогащённая почва?
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3k
Летучий Мыш Полчаса назад
Били копыта,
Пели будто:
- Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб.-
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1k
emporio_ss Полчаса назад
На кладбищах будут собирать много грибов
Ссылка coub.com
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571
Hornet Полчаса назад
А в гроб что-нибудь кладут? Или тело отдельно захоранивают.
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188
Serega Tim 44 минуты назад
Если тело после похорон на эксгумацию нужно или перезахоронить? это бред
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1k
SSD Час назад
В печь и все дела...
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