Дизайнер создал экологичный гроб

Голландский дизайнер Боб Хендрикс создал новую, экологичную модель гроба. В отличие от традиционного, сделанного из дерева, новая модель сделана изх грибного мицелия, который очень быстро разлагается и питает почву. По свидетельствам похоронных компаний Голландии, которые уже испытали изобретение, новый гроб разлагается за 30-45 дней, и не только обогащает при этом почву, но и очищает ее от вредных веществ. "Мицелий поглощает из почвы вредные вещества, - говорит Хендрикс, - его даже используют фермеры, чтобы очищать землю. И я тоже использовал это его свойство".