13-летний школьник с друзьями разбились на скорости 150 км/ч

25-летний Василий Власов, представляющий ЛДПР, в 2017 году окончил Московский педагогический государственный университет, а с октября 2016-го заседает в Государственной думе VII созыва.

В своем обращении к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову Власов указал, что снижение возрастного ценза управления легковым автомобилем на два года могло бы способствовать вовлечению молодых людей в экономические процессы в более раннем возрасте. Например, раньше начать работать, чтобы приобрести автомобиль...

Эту идею сразу отверг глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, который сослался на данные статистики по РФ: "...гибнут, начиная с 18 и до 26 лет. Лихачество, лихачество, лихачество. Мы новое поколение России не должны губить на дорогах".