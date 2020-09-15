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13-летний школьник с друзьями разбились на скорости 150 км/ч

13-летний школьник с друзьями разбились на скорости 150 км/ч (7 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 19:45
Сообщество : Автомир
Метки: Власов   авто   госдума   депутат   идея   молодежь   пдд   права   
4606
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Парень решил покататься среди ночи и взял без спроса у отчима Toyota Camry. Для компании позвал с собой еще такого же юного друга и девушку. Всё закончилось аварией на Минском шоссе в Одинцово в 5.35 утра...

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Метки: Власов   авто   госдума   депутат   идея   молодежь   пдд   права   
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47  комментариев
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693
MaKa1503 2 часа назад
Туда ,ебланам и дорога. Хорошо хоть люди не пострадали.
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10k
Toxictofa 10 минут назад
Слаба богу люди не пострадали!
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5k
Сгусток позитива 16 минут назад
молодцы что ушатались.... земля чище будет)
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2k
Alex König 23 минуты назад
13-летний школьник с друзьями разбились на скорости 150 км/ч
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424
Graf Otodrakula Полчаса назад
13-летний школьник с друзьями разбились на скорости 150 км/ч
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37k
Сергей 44 минуты назад
Родители дебилы. Детей всю ночь где то носит, а им категорически пох.......
Теперь расхлёбывать будут, и детей инвалидов содержать.
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709
Ustas Tirex 50 минут назад
Кто не был молод,тот не был глуп..Жалко ребят.И они всю жизнь жалеть будут.
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13k
VIRO-PAX! Ustas Tirex 44 минуты назад
Надеюсь мозгами, но не телом.
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25k
АнтонПолднев 55 минут назад
Эту идею сразу отверг глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, который сослался на данные статистики по РФ: "...гибнут, начиная с 18 и до 26 лет. Лихачество, лихачество, лихачество. Мы новое поколение России не должны губить на дорогах".
Гражданин либо рисуется, либо так же далёк от темы, как балерина от особенностей труда такелажников заполярья.
Когда, в какое время и при каком режиме ниличие или отсутствие прав влияло на лихачество? Только лихество лихачеству рознь. В моей юности это было стырить в тихаря у бати ключи от гаража, завести тремя спичками ИЖ-Ю3 и съездить ночью по полям к девчонкам в соседнее село. Сейчас Гелендваген и гонять ментов по Москве. Наличие прав, и возраст их выдачи вообще тут никакой роли не играют. Если завтра права начнут выдавать с 7 лет, или с 21, подобным ребятам это совершенно без разницы.
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772
Олег АнтонПолднев 20 минут назад
Не согласен! Когда у папы без разрешения брали машину, адреналин уже из ушей стекал. И все усилия были направлены на то, чтобы не накосячить и вернуть как было. А если бы были права и возможность беспрепятственно взять машину, то для всплеска адреналина пришлось бы делать что-то ещё.
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5k
Bhaal Час назад
Ну хоть люди не пострадали
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7k
Шурум-бурум Час назад
как-то не по-русски, не?
как-то не по-русски, не?
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8k
Великий Кормчий Час назад
Жаль....выжили...суки
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13k
VIRO-PAX! Великий Кормчий 40 минут назад
Собственно как и ты...
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Главное, что люди не пострадали!

На 150-ти так "разобрать" тоёту... всегда подозревал, что камри говно дешевое, но не предполагал, что на столько!
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1k
Свирепый Бамбр Bhaal Час назад
Если не тормозить на пустой дороге, то да.
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5k
Bhaal Свирепый Бамбр Час назад
Судя по видео, геометрия салона особо не пострадала. Просто дебилы не были пристегнуты. А так травм было бы меньше.
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5k
Bhaal Час назад
Из жигулей бы достали консервы.
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1k
Свирепый Бамбр Bhaal 20 минут назад
Если бы не были пристегнуты, то подушки хер сработали бы. Ну это так, чисто ликбез.
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1k
Свирепый Бамбр Bhaal 19 минут назад
Жигули с 3-мя потенциальными трупами до 150 можно разогнать лишь столкнув со скалы!
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2k
Kot Matvey Час назад
Дело не в возрасте. У нас выдают права подросткам с 16-и лет и на дорогах нет детских трупов. Добрее нужно быть, господа. Это тем кто кричит, что туда им и дорога.
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Core Kot Matvey 2 минуты назад
Да мы вобщем по доброму) они же никого с собой не прихватили)
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9k
Евгений Час назад
Жалко, конечно, детей - неизвестно ещё все ли выживут. К родителям вопрос - как это вообще стало возможным? Зачем научили водить, если ребенок элементарных вещей не понимает?
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25k
Антон Час назад
Как вы аккуратно вкрутили заказуху на депутата в новость.
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239
Алиса Час назад
пуйло, ты всегда критиковал полицию Грузии. Но она в разы лучше твоей евгейской....
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239
Алиса Римма Час назад
тупая овца как 5500 евро получала так и получает, а у тебя в евро только за последние пару лет зп в три раза сдохла,,, вот теперь гы-гы
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239
Алиса NONAME 59 минут назад
ты бы имя в этой жизни заслужил...
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3k
NONAME Алиса 41 минуту назад
вали лесом чучело .
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−107
阿鋒 Алиса 37 минут назад
Вы тут решили зарплатой своей понтануться? Или че? К чему вообще это приплели? А вообще - Ваши 5500 тоже не предел мечтаний, если че! Нравится пытаться кого-то унизить? Или показать своё превосходство? В чем вот только.. У Вас детство было тяжёлое? Или, может быть, там, где Вы живете, у местных 5500 и за З/П не считают, а Вы тут вы.. бнуться решили ?
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1k
Core Алиса Минуту назад
Анал, орал, классика
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690
Сергей Час назад
никого не жаль
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1k
Core Сергей Минуту назад
А отбойник и камри?)
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5k
KOSTELLO 2 часа назад
Мнения по по поводу "детской шалости" разделились

Хотел бы спросить у тех, кто называет этот поступок шалостью.
ВЫ ТАМ СОВСЕМ Е.Б.А.НУТЫЕ ШТОЛЕ?
Или это то [мат].сь.ё, которое защищало Ефремова?
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406
Питер Крузо 2 часа назад
Да и [мат] с ними
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22k
Григорий 2 часа назад
Жалко пассажиров, думаю, они его останавливали, просили остановиться, но он решил и их с собою в могилу увезти - так интереснее, недофараон.
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22k
Григорий Matrosskin 2 часа назад
Им не надо было отвечать за тачку, они понимали, что их всяко возьмут, но с них взятки гладки и влетит только гонщик.
Даже я, ОЧЕНЬ агрессивный самец в тот возрастной период, сказал-бы "тормози".
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6k
sumrаknn Григорий 2 часа назад
Гриш, ты попробуй подумать. Ну чуток. Ну самую малость. Люди садятся в машину с малолеточкой, понимают что нет прав, понимают что едут не по полю в деревне, а по городу, где дети ходят и могут их убить. Им что, в аэропорт надо а денег на такси нет? Или может они и садились ради одного адреналина? ты как думаешь? это как педофил рецидивист расказывает что он не хотел, его самого в раздевалку к девочкам затащили.Смешной, право слово.
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22k
Григорий sumrаknn 2 часа назад
Повторюсь, мелкая шалость или разборка с себе подобными - это одно, а идти против Государства ... ну не знаю, я был дебилом, но не настолько.
И, повторюсь, это водила влетал на все кары небесные: тачка, гнев родаков, траблы с копами, а им-то что?
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6k
sumrаknn Григорий Час назад
Им адрен7алин, нахаляву, забеспдатно. как на атракционе, ьлдбко даром. за этим и лезли. Захотели бы выйти - дверь открыл и ори - щас выпрыгну - притормози и ехать с открытой дверью - никуда не денется - тормознет.
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7k
GRuslan Григорий 59 минут назад
Осмелюсь предположить, судя по интересам современной сопливой пи.добратии, они мчались и предвкушали какое огромное счастье они обретут в виде лайков на видео снятое в погоне. А если так, то наверное не пытались они остановить "перевозчика".
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36
Alexander Romanov 2 часа назад
Премия Дарвина им нужна!!!
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