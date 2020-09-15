13-летний школьник с друзьями разбились на скорости 150 км/ч

Парень решил покататься среди ночи и взял без спроса у отчима Toyota Camry. Для компании позвал с собой еще такого же юного друга и девушку. Всё закончилось аварией на Минском шоссе в Одинцово в 5.35 утра...
Каталась малолетняя троица недолго: из-за несоблюдения ПДД на них обратили внимание автоинспекторы. Тогда подростки прибавили газу...
Набрав скорость 150 километров в час, юный автолюбитель не справился с управлением и "тойота" врезалась в отбойник на 22-м км трассы, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Московской области.
Белая Toyota Camry, как запечатлено на видео, на высокой скорости обгоняла другие автомобили, "виляя" по полосам. Затем иномарка врезалась в ограждение и вылетела на середину дороги: от удара один из школьников вылетел через лобовое стекло...
Все трое подростков с тяжелыми травмами попали в больницу. Водитель в коме, у девочки раздроблен таз...
Очевидцы выложили видео с места аварии
А это видео погони с YouTube-канала Следственного комитета
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А ведь только вчера стало известно, что самый молодой депутат ГосДумы предложил выдавать права гражданам России с 16 лет. Василий Власов полагает, что раз подростки 16-17 лет уже могут учиться или официально работать вдали от семьи, в другом городе, им не помешает возможность водить авто. Поэтому стоит разрешить учебу в автошколах на категорию B с 15 лет и шести месяцев.
25-летний Василий Власов, представляющий ЛДПР, в 2017 году окончил Московский педагогический государственный университет, а с октября 2016-го заседает в Государственной думе VII созыва.
В своем обращении к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову Власов указал, что снижение возрастного ценза управления легковым автомобилем на два года могло бы способствовать вовлечению молодых людей в экономические процессы в более раннем возрасте. Например, раньше начать работать, чтобы приобрести автомобиль...
Эту идею сразу отверг глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, который сослался на данные статистики по РФ: "...гибнут, начиная с 18 и до 26 лет. Лихачество, лихачество, лихачество. Мы новое поколение России не должны губить на дорогах".
В своем обращении к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову Власов указал, что снижение возрастного ценза управления легковым автомобилем на два года могло бы способствовать вовлечению молодых людей в экономические процессы в более раннем возрасте. Например, раньше начать работать, чтобы приобрести автомобиль...
Эту идею сразу отверг глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, который сослался на данные статистики по РФ: "...гибнут, начиная с 18 и до 26 лет. Лихачество, лихачество, лихачество. Мы новое поколение России не должны губить на дорогах".
Два года назад Василий Власов предлагал ввести в России возможность брать ипотеку с 14-летнего возраста. А также разрешить сдавать такую недвижимость в аренду - тогда, по мнению представителя ЛДПР, к 25-30 годам молодые россияне уже будут владельцами недвижимости, и им будет проще создавать семью...
Тогда его идею по омоложению ипотечной системы высмеяли в интернете: предложив "выдавать кредиты эмбрионам", а также с малых лет оформлять ипотеку на приобретение места на кладбище...
Тогда его идею по омоложению ипотечной системы высмеяли в интернете: предложив "выдавать кредиты эмбрионам", а также с малых лет оформлять ипотеку на приобретение места на кладбище...
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Теперь расхлёбывать будут, и детей инвалидов содержать.
Гражданин либо рисуется, либо так же далёк от темы, как балерина от особенностей труда такелажников заполярья.
Когда, в какое время и при каком режиме ниличие или отсутствие прав влияло на лихачество? Только лихество лихачеству рознь. В моей юности это было стырить в тихаря у бати ключи от гаража, завести тремя спичками ИЖ-Ю3 и съездить ночью по полям к девчонкам в соседнее село. Сейчас Гелендваген и гонять ментов по Москве. Наличие прав, и возраст их выдачи вообще тут никакой роли не играют. Если завтра права начнут выдавать с 7 лет, или с 21, подобным ребятам это совершенно без разницы.
На 150-ти так "разобрать" тоёту... всегда подозревал, что камри говно дешевое, но не предполагал, что на столько!
Хотел бы спросить у тех, кто называет этот поступок шалостью.
ВЫ ТАМ СОВСЕМ Е.Б.А.НУТЫЕ ШТОЛЕ?
Или это то [мат].сь.ё, которое защищало Ефремова?
Даже я, ОЧЕНЬ агрессивный самец в тот возрастной период, сказал-бы "тормози".
И, повторюсь, это водила влетал на все кары небесные: тачка, гнев родаков, траблы с копами, а им-то что?