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Болгарский художник оживил городские улицы смешными глазастиками

Болгарский художник оживил городские улицы смешными глазастиками (23 фото)

Автор:
21 сентября 2020 11:09
Сообщество : Искусство
Метки: googly eyes   глаза   идея   стрит-арт   уличное искусство   уличный художник   художник   юмор   
286
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Ваню Крастев из Софии (Болгария) занимается веселой разновидностью стрит-арта: он доказывает, что даже самые обычные предметы можно сделать интереснее, если налепить на них два пластиковых вращающихся глаза. Все зависит от вашей фантазии!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: googly eyes   глаза   идея   стрит-арт   уличное искусство   уличный художник   художник   юмор   
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4  комментария
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9k
Taximaxi 2 часа назад
Когда промышленность убита,
И Ты теперь Европы член,
Лепи везде тупые глазки,
Ведь ты добился перемен.!
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10k
Пумба 2 часа назад
Сцуко, пипец! Налепил глазки куда ни попадя - уже художник! Рембрант плачет на плече у Рубенса! Я в шестилетнем возрасте такие глазки мысленно лепил на окружающие предметы. Передайте этому ХУДОжнику, что можно еще взять глазки бОльшего размера и залепить ими фары автомобилей!
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11k
Совранский Пумба 2 часа назад
Болгарский художник оживил городские улицы смешными глазастиками
Болгарский художник оживил городские улицы смешными глазастиками
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11k
робт Пумба 23 минуты назад
Ссылка coub.com
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