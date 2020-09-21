Болгарский художник оживил городские улицы смешными глазастиками

Ваню Крастев из Софии (Болгария) занимается веселой разновидностью стрит-арта: он доказывает, что даже самые обычные предметы можно сделать интереснее, если налепить на них два пластиковых вращающихся глаза. Все зависит от вашей фантазии!
Кстати, наборы таких игрушечных глаз любых размеров продаются на Amazon, так что если вам нравится идея этого художника, вы можете ее повторить в своем городе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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