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Крупная ювелирная сеть подала в суд на Сбербанк из-за плагиата

Крупная ювелирная сеть подала в суд на Сбербанк из-за плагиата (6 фото)

Автор:
28 сентября 2020 13:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: деньги   логотип   плагиат   сбер   сбербанк   суд   ювелирная сеть   
3246
6
Компания AllTime зарегистрировала свой логотип два года назад. И теперь требует 1 млрд рублей за то, что Сбер сплагиатил их товарный знак. 

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Метки: деньги   логотип   плагиат   сбер   сбербанк   суд   ювелирная сеть   
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17  комментариев
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12k
Patmaz 2 часа назад
ИМХО, такой было бы лучше :-)
ИМХО, такой было бы лучше :-)
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3k
Serj81 2 минуты назад
Боюсь представить сколько лямов потрачено на создание этого шедевра
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13k
Дмитрий 20 минут назад
К Сберу можно относится по-разному, но то, что бодание с их дивизией юристов выйдет себе дороже -- это точно.
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860
Roman Дмитрий 4 минуты назад
А вот не скажите ))) Реклама по цене услуг юристов
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1k
Leo Полчаса назад
Очередная реклама на шумихе, ничего они не получат) Логотип должен совпадать с оригиналом, а не быть похожим!)
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630
Алексей Полчаса назад
Сомневаюсь, что новый логотип придумали и зарегистрировали сами сотрудники сбербанка. Скорее всего этим занималась специальная контора за стопицот денег, с которой сбер заключил соответствующий договор. Так что теперь все головняки, связанные с новым логотипом, сбер может смело переадресовывать своему подрядчику.
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39k
Максим Т. 49 минут назад
Идет мужик по Одессе. Часы сломались, ищет ремонтную мастерскую.
Нету.
Обыскался.
Нету.
Вдруг видит домик, на нем большие часы весят.
Обрадовался, зашел. Изложил свою проблему.
Ему в ответ:
- Вы знаете, мы такими вещами не занимаемся.
Мужик.
- А чем же вы тут занимаетесь?
Они.
- Мы здесь делаем обрезание.
Мужик.
- А че ж у вас над входом часы весят?
Те.
- А, что бы Вы хотели, чтобы мы там повесили?
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6k
Миха Час назад
… чёт смотрю народ вообще не стесняется - на того в суд, на другого...
может тоже замутить что-то под вымышленным предлогом, а?)
… чёт смотрю народ вообще не стесняется - на того в суд, на другого... может тоже замутить что-то под вымышленным предлогом, а?)
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2k
Слава Андреев 2 часа назад
300 штук зелёных. За копию)))) это сильно.
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Аллтайм уважаю, покупаю у них часы и украшения. Сбербабкаочередьбанк-воровская шарага.
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19k
Тигран Саркисян Александр Иванов Час назад
воры
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16k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Давайте они ещё с Майкрософтом посудятся из за галочки в виндовых чекбоксах. Я б посмотрел на эту битву)
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14k
AlexЕЙ 2 часа назад
Зато недорого.))
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5k
SR 2 часа назад
Вместо того, чтобы тратить кучу денег на "ребрендинг", наладили бы свою работу. Более поганой конторы трудно найти. Ну, кроме Почты России, Аэрофлота, РЖД.
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−17
Атомный Крот 2 часа назад
Не Артемий Лебедев логотип разрабатывал?
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