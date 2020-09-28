Крупная ювелирная сеть подала в суд на Сбербанк из-за плагиата

Компания AllTime зарегистрировала свой логотип два года назад. И теперь требует 1 млрд рублей за то, что Сбер сплагиатил их товарный знак.
24 сентября Сбербанк официально представил новый логотип, а 25 сентября организация ООО "Олтайм", которая известна в сети под названием AllTime, заявила на своей странице в Facebook, что подала в суд.
Дело всё в том, что логотипы Сбера и сети ювелирных изделий очень похожи.
Дело всё в том, что логотипы Сбера и сети ювелирных изделий очень похожи.
ООО "Олтайм" считает, что "потеряли свою уникальность" и переживает, что потенциальные клиенты будут считать, что это Alltime мимикрирует под Сбер, а не наоборот.
Теперь сеть хочет добиться через суд запрета на использование Сбером нового логотипа и 1 млрд рублей в качестве компенсации.
На эти заявления пресс-служба Сбербанка ответила: "Мы были готовы к спекуляциям на тему нашего бренда. Мы провели все процедуры проверки на российском и международном рынках, и все наши бренды зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом".
Теперь сеть хочет добиться через суд запрета на использование Сбером нового логотипа и 1 млрд рублей в качестве компенсации.
На эти заявления пресс-служба Сбербанка ответила: "Мы были готовы к спекуляциям на тему нашего бренда. Мы провели все процедуры проверки на российском и международном рынках, и все наши бренды зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом".
Пользователи соцсетей уже нашли множество программ, где логотипом является галочка в круге:
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Нету.
Обыскался.
Нету.
Вдруг видит домик, на нем большие часы весят.
Обрадовался, зашел. Изложил свою проблему.
Ему в ответ:
- Вы знаете, мы такими вещами не занимаемся.
Мужик.
- А чем же вы тут занимаетесь?
Они.
- Мы здесь делаем обрезание.
Мужик.
- А че ж у вас над входом часы весят?
Те.
- А, что бы Вы хотели, чтобы мы там повесили?
может тоже замутить что-то под вымышленным предлогом, а?)