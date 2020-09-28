Крупная ювелирная сеть подала в суд на Сбербанк из-за плагиата

ООО "Олтайм" считает, что "потеряли свою уникальность" и переживает, что потенциальные клиенты будут считать, что это Alltime мимикрирует под Сбер, а не наоборот.



Теперь сеть хочет добиться через суд запрета на использование Сбером нового логотипа и 1 млрд рублей в качестве компенсации.



На эти заявления пресс-служба Сбербанка ответила: "Мы были готовы к спекуляциям на тему нашего бренда. Мы провели все процедуры проверки на российском и международном рынках, и все наши бренды зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом".