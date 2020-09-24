"Где карту делали, туда и идите": реакция на историческое обновление Сбербанка

Сбербанк провел онлайн-презентацию, на которой объявил о ребрендинге, новом внешнем виде, показал обновленные офисы, и еще кучу всего интересного. Пользователи неоднозначно восприняли новинки.
Началось все с выступления Германа Грефа. В сети уже посмеялись над ним, честно назвав запись этого мероприятия
Как вам сумма? Ниже будет наглядное доказательство, что большую часть суммы использовали, скорее всего, не по назначению
Дизайнеры провели собственное расследование
Предсказуемый пофигизм в деталях. Эх, Сбербанк, что с тобой стало... pic.twitter.com/NFiD3NVhlT— quxx (@GarryQuxx) September 21, 2020
Как вам идея?
Сбербанк поменял логотип и стал просто Сбером. Ребрендинг составит порядка 300млн.$— ГераХмурый (@AZDYPCAhVzb5q21) September 23, 2020
Следующий шаг, это замена рубля, на просто бля. 🤞😁 pic.twitter.com/hPZpC7f2Au
Теперь для тех, кто вообще ничего не понял
"Сбер" представил новый формат отделений и банкоматов. Теперь для их использования не нужна будет карточка: они смогут идентифицировать клиента по голосу или лицу, а также будут понимать голосовые команды. В устройства добавят новые сервисы экосистемы Сбербанка (помимо финансовых операций через банкомат даже можно будет заказать такси, купить продукты и билеты).
В обновлённых отделениях Сбербанка появятся кафе и детские уголки. Операции можно будет проводить без паспорта, используя систему биометрии. В отделениях появятся постаматы, доставку посылок будет производить сервис "СберЛогистика". Там еще что-то про "СберЗвук" и многое другие - читайте в СМИ, на Фишках чисто посмеяться.
В обновлённых отделениях Сбербанка появятся кафе и детские уголки. Операции можно будет проводить без паспорта, используя систему биометрии. В отделениях появятся постаматы, доставку посылок будет производить сервис "СберЛогистика". Там еще что-то про "СберЗвук" и многое другие - читайте в СМИ, на Фишках чисто посмеяться.
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Метки: Греф логотип ребрендинг сбер сбербанк смех юмор.реакция
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То есть ты ему "мне нужно снять 5,000 рублей", а банкомат тебе в ответ "Где открывали счет там и снимайте".