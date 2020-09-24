"Где карту делали, туда и идите": реакция на историческое обновление Сбербанка

"Сбер" представил новый формат отделений и банкоматов. Теперь для их использования не нужна будет карточка: они смогут идентифицировать клиента по голосу или лицу, а также будут понимать голосовые команды. В устройства добавят новые сервисы экосистемы Сбербанка (помимо финансовых операций через банкомат даже можно будет заказать такси, купить продукты и билеты).



В обновлённых отделениях Сбербанка появятся кафе и детские уголки. Операции можно будет проводить без паспорта, используя систему биометрии. В отделениях появятся постаматы, доставку посылок будет производить сервис "СберЛогистика". Там еще что-то про "СберЗвук" и многое другие - читайте в СМИ, на Фишках чисто посмеяться.