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"Где карту делали, туда и идите": реакция на историческое обновление Сбербанка

"Где карту делали, туда и идите": реакция на историческое обновление Сбербанка (21 фото)

Автор:
24 сентября 2020 17:05
Сообщество : Юмор
Метки: Греф   логотип   ребрендинг   сбер   сбербанк   смех   юмор.реакция   
2521
21
Сбербанк провел онлайн-презентацию, на которой объявил о ребрендинге, новом внешнем виде, показал обновленные офисы, и еще кучу всего интересного. Пользователи неоднозначно восприняли новинки.

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Метки: Греф   логотип   ребрендинг   сбер   сбербанк   смех   юмор.реакция   
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18  комментариев
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2k
Max Lu 2 часа назад
а online banking у вас ещщё не ввели? я вообще не знаю когда в последний раз был в здании банка
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35k
doker Max Lu 2 часа назад
Ну карточку то получать приходить надо. Хотя виртуальная от Яндекса есть, то теперь как бы это деньги сбера...
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13k
Александр Сучков 13 минут назад
сберхер....
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3k
ayekaramba 13 минут назад
"Теперь для их использования не нужна будет карточка: они смогут идентифицировать клиента по голосу или лицу, а также будут понимать голосовые команды."

То есть ты ему "мне нужно снять 5,000 рублей", а банкомат тебе в ответ "Где открывали счет там и снимайте".
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496
Алексей Полчаса назад
Сбербанк... я лучше промолчу.
Сбербанк... я лучше промолчу.
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42k
RusLAN 44 минуты назад
Этим говнищем кто-то ещё пользуется?
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234
Nane First NameLast 54 минуты назад
А кто лого сделал? Только не говорите, что без Татьяныча обошлись.
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20k
Bayker 55 минут назад
или так
или так
или так
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20k
Bayker 57 минут назад
"Где карту делали, туда и идите": реакция на историческое обновление Сбербанка
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181
Максим 58 минут назад
Сколько же это денег будет стоить..?
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5k
Вася Максим Полчаса назад
Вроде 300 миллионов мелькала цифра
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13k
Александр Сучков Максим 11 минут назад
Вы сразу на комменты? читать не судьба?)))
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2k
Tuskub Час назад
... специально домотал до конца, что бы поставить "+"
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2k
KL11 Час назад
надо пойти карты поменять. Нахрена мне старого банка когда есть новый, передовой, продвинутый?
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