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И никакого мошенничества: 1000 советских рублей с процентами превратились в 35 российских

И никакого мошенничества: 1000 советских рублей с процентами превратились в 35 российских (5 фото)

Автор:
13 августа 2020 23:41
Сообщество : Жить в России
Метки: вклад   грабеж   деньги   москвичка   процент   сбербанк   
7927
5
Москвичка рассказала в Фейсбуке, что спустя 30 лет получила со вклада сумму, в 30 раз меньшую, чем та, которую когда-то клали в Сберегательный банк.

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Метки: вклад   грабеж   деньги   москвичка   процент   сбербанк   
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158  комментариев
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85k
No Limits 7 часов назад
И никакого мошенничества: 1000 советских рублей с процентами превратились в 35 российских
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2k
Ал, давай! 2 часа назад
На фотографии вклад в сберкнижке с марта 1993 года - уже была проведена Павловская реформа, где старые "сторублевки" обменивались на образца 1991 года;
Из-за возросшей инфляции в 1993 году Российское правительство проводит новую конфискационную денежную реформу. Обмен банкнот советских купюр на российские был проведён 26 июля 7 августа 1993 года. Граждане России (согласно прописке в паспорте) могли обменять суммы до 100 тыс. руб. (при этом первоначально устанавливались суммы в 35 тыс. руб. и 70 тыс. руб.), о чём в паспорте ставился штамп;
Далее, появился Ирландский дом на Арбате, где я увидел растительное масло 1 литр за 1 доллар - это меня очень удивило, т.к. в магазинах оно продавалось за 15-20 центов (в пересчете на рубли).
А потом в обиход вошли у.е., но это все история прошлого века...
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7k
bais65 2 часа назад
Я году эдак в 87-м, когда ещё не предвещало, застраховался на штукарь сроком на 5 лет. Ежемесячно отстёгивал кажись 17 полновесных рубчиков. Через 5 лет получил местными фантиками (Литва), тогда ещё даже лит не ввели, на 2 бутылки водки. А так всё δлять честно, почти 1000 рублей отдал, 1000 фантиков получил.
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1k
Игорь 2 часа назад
Помню у родителей на книжке было денег на полжигуля. в 90-е мама сняли их и купила 2 кг конфет Ласточка.
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3k
Юра Гагарин 2 часа назад
у меня 4500 советских рублей сгорело, своих кровных, которые я заработал и хранил в Сбербанке СССР.
дурак был, надо было снять во-время,
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4k
skb 3 часа назад
Великий банк, великие банки! ё-пта.

И ещё, меня уважаемые люди просили не вспоминать про сексуальную ориентацию на рука-водителя сбера, поэтому я и не буду, чтобы не бросать тень на него.

Великий банк, великие банки! ё-пта. И ещё, меня уважаемые люди просили не вспоминать про сексуальную ориентацию на рука-водителя сбера, поэтому я и не буду, чтобы не бросать тень на него.
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13k
JediJediJedi 3 часа назад
Бабки была недалекого крестьянского ума. Лучше бы купила на эти деньги комнату и завещала внучке. То что деньги чего-то стоят только "здесь и сейчас" вроде это всегда было очевидно.
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3k
Юра Гагарин JediJediJedi 2 часа назад
да чего бабку винить, я студент проьеб.ал свои накопления.
и не только я
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36k
Войнов JediJediJedi 2 часа назад
В 90-м еще невозможно было официально купить комнату. Только через какой-нибудь фиктивный брак или подобную схему. Закон о приватизации жилья вышел в 91-м.
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4k
sivanov1079 4 часа назад
А с кредитом в обратку также можно? Взять лям, косарь отдать. Ну косарь 200, проценты же...
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3k
Юра Гагарин sivanov1079 2 часа назад
а знаю людей. которые взяли кредит, потом смеясь возвращали банку, суммы превратившиеся в гроши
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2k
mtonaka 4 часа назад
Совсем не удивило. Соотечественники, разве наши власти хоть что то для хорошей жизни людей делают?
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4k
Вася 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Сергей 4 часа назад
Вроде как сказал обнуленный вова2%, Россия с долгами рассчиталась в каком то там году.вот например у меня когда то был кредит в банке,когда я рассчитался я стал лучше жить ,так как у меня в кармане прибавилось.россия рассчиталась, в ущерб себе за все союзные республики.рассчитались фухх,ну теперь заживём.иииии,хде?странная у нас экономика.где деньги люсь?бня в Казахстане за наш счёт люди уже при коммунизме живут.а нам работать до гроба в нищете.геноцид собственного народа ,вот как это называется.деградация власти, дебильный административный ресурс"губернатор Хабаровска"яркий пример."девушка хотите мороженку?только я его уже облизал"
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4k
skb Сергей 3 часа назад
какие же вы всё-таки тупые..
А после Сталина был сразу Путин?
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661
Hellscream Сергей 2 часа назад
Дак мы и зажили ! просто все или напрочь забыли как 20 лет назад жили, или не жили 20 лет назад , а щас только и делают что ноют . Поколение потребителей воспитали , которые только и думают что им всем должны !
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5k
Сергей Hellscream Полчаса назад
Причём 20лет назад!фух данунах.долг когда образовался?не я пошёл.
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527
Грета Тунберг 5 часов назад
у меня знакомый вкладывает деньги в драг. металлы, говорит очень прибыльно.
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1k
Игорь Грета Тунберг 2 часа назад
Если бы не НДС, то да, было бы выгодно.
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5k
Сгусток позитива 5 часов назад
даааа ,тогда классно всех наипали, наипалово большого масштаба
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11k
Объект реальности Сгусток позитива 3 часа назад
Ну так ведь все хотели жвачек и джинсов, что хотели то и получили.
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5k
Николай 5 часов назад
Пхааха такая же история была со сберкнижкой... все честно без обмана...
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3k
bumtester 5 часов назад
Ну так не в 30 раз меньше а в 30 раз больше. Ну если чисто по номиналу.
А по сути да, недостаток производства, замороженные цены и избыток денежной массы в стране приводил к тому что деньги в СССР приводил к тому что избыток денежных средств было особо не на что тратить. Он и оседал на счетах в сберкассе.
А сколько на самом деле стоят советские деньги показали 9о-ые года.
Ограбили нас не в 92-94 годах. Грабить нас начали гораздо раньше. Когда за реальный труд платили необеспеченными деньгами.
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5k
Николай bumtester 5 часов назад
Сейчас то же самое только называется банковская система...
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3k
bumtester Николай 5 часов назад
Да, сейчас тоже самое.
При любом строе 1% "элиты" грабит 99% народа.
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11k
Объект реальности bumtester 3 часа назад
Денги были обеспеченные, только ниединицы попросили за них как там писалось "драгметалы и прочие цености" а большинство просто побежало менять советский золотой рубль на пустые фантики.
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2k
Инсулин4ег 5 часов назад
Все захотели джинсов и демократию. А она такая. Нам дед тоже подарки готовил, и на сберкнижке у меня тыс. 10 лежало. Благодарим Ельцина, и Горбачова - мудака, который книжки пишет сейчас, что дал России свободу, только сразу из России сбежал почему-то.
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2k
Константин 5 часов назад
Если бы бабушка положила деньги в банку, а не в банк, то внучка смогла бы выручить гораздо больше за купюры, продав их коллекционерам )))
Храните деньги в банке.
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2k
Syrfer Константин 4 часа назад
Не все так просто.
Купюры хранятся хуже монет, а выгодно продать монеты не так уж и просто.

Очень не многие монеты СССР стоят хороших денег.
Слишком большие тиражи были.

Для хорошей цены нужны монеты или в идеальном состоянии (бабушка из оборота такие не нашла бы) или очень редкие выпуски (в обороте такое встретить, все равно, что в лотерею выиграть).

Вот примерные цены на тиражные монеты СССР (не забываем дату вклада 1990, более ранние выпуски уже сильно потрепаны в обороте): https://www.fcoins.ru/catalogussr.asphttps://www.fcoins.ru/catalogussr.asp

Самая дорогам монета 1990 года 50 копеек, она стоит в хорошем сохране 247 рублей, что конечно больше 35, но нужно сделать кучу телодвижений, чтобы продать ее за эту цену.
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4k
Валерий 5 часов назад
Чтобы их так дети в старости кормили, упыри!
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−4
Сеня Быгэмотиг 6 часов назад
история повторяется
оставь еще лет на 200 и будет опять СССР и опять будет 1000 рублей ( 10 зарплат)
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2k
Zlyden 6 часов назад
Настоящие русские патриоты хранят деньги только в долларах США и Евро. А мы не настоящие патриоты, и хроним все в рублях, потому что денег хватает только на жить-бытье
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12k
Hairy. 6 часов назад
Чему удивляться то..
Чему удивляться то..
Чему удивляться то..
Чему удивляться то..
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808
Denzal Hairy. 4 часа назад
а эти в шляпах и бородатые вообще кто такие?
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1k
Виталий Denzal 41 минуту назад
Антисемиты
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