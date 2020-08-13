И никакого мошенничества: 1000 советских рублей с процентами превратились в 35 российских

Давайте вспомним, что 2 апреля 1991 года произошло повышение розничных цен, в результате чего на пользующиеся спросом товары они взлетели вдвое. Клиентам Сбербанка пообещали индексировать вклады - на 40%. То есть на счету Юлии стало уже 1400 рублей, снять из которых можно было не более 500. Но на замороженную сумму был обещан повышенный по тем временам процент - 7% годовых на три года. Правда, уже в 1992 году инфляция достигла впечатляющих 2608%...

Хотя в 1992 г. ставки по всем видам сбербанковских вкладов подняли до 80-90% годовых, а с 1 апреля 1993 г. - и до 100-120% годовых, соперничать с инфляцией они никак не могли.

К 1994 г. вклад Юлии Ковальчук подрос до 3517 рублей, а к 1995-му достиг уже 7137 рублей. На конец 95-го года на счету набралось 11709 (к сожалению, уже не полновесных советских) рублей, и еще через год - 15993 рубля. Не стоит только забывать, как вымахали за этот же период цены!

И вот наконец с процентами за 1997-й сумма вклада доросла до 18 554 рублей.