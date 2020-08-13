И никакого мошенничества: 1000 советских рублей с процентами превратились в 35 российских

Москвичка рассказала в Фейсбуке, что спустя 30 лет получила со вклада сумму, в 30 раз меньшую, чем та, которую когда-то клали в Сберегательный банк.
Главная участница этой невеселой и совсем не загадочной истории - Юлия Ковальчук. Когда она была маленькой девочкой, бабушка захотела сделать ей подарок к совершеннолетию.
"В 1990 году бабуля открыла счет в Сбербанке на мое имя и положила туда 1000 рублей, что по советским меркам было хорошей суммой. Это были 10 средних зарплат. Бабушка очень меня любила, она предполагала, что не доживет до 18-летия старшей внучки (и как в воду глядела). Она хотела, чтобы на свое совершеннолетие я сняла деньги со счета и купила себе подарок. Сегодня, в июле 2020 года, спустя 30 лет, я пришла в банк закрыть счет и получила свои законные.... 35 рублей.
Это все, что нужно знать о российской экономике и каких-либо гарантиях в этой стране", - написала девушка.
Как же получилось, что солидные по советским меркам деньги обратились в стоимость буханки хлеба?
Давайте вспомним, что 2 апреля 1991 года произошло повышение розничных цен, в результате чего на пользующиеся спросом товары они взлетели вдвое. Клиентам Сбербанка пообещали индексировать вклады - на 40%. То есть на счету Юлии стало уже 1400 рублей, снять из которых можно было не более 500. Но на замороженную сумму был обещан повышенный по тем временам процент - 7% годовых на три года. Правда, уже в 1992 году инфляция достигла впечатляющих 2608%...
Хотя в 1992 г. ставки по всем видам сбербанковских вкладов подняли до 80-90% годовых, а с 1 апреля 1993 г. - и до 100-120% годовых, соперничать с инфляцией они никак не могли.
К 1994 г. вклад Юлии Ковальчук подрос до 3517 рублей, а к 1995-му достиг уже 7137 рублей. На конец 95-го года на счету набралось 11709 (к сожалению, уже не полновесных советских) рублей, и еще через год - 15993 рубля. Не стоит только забывать, как вымахали за этот же период цены!
И вот наконец с процентами за 1997-й сумма вклада доросла до 18 554 рублей.
Хотя в 1992 г. ставки по всем видам сбербанковских вкладов подняли до 80-90% годовых, а с 1 апреля 1993 г. - и до 100-120% годовых, соперничать с инфляцией они никак не могли.
К 1994 г. вклад Юлии Ковальчук подрос до 3517 рублей, а к 1995-му достиг уже 7137 рублей. На конец 95-го года на счету набралось 11709 (к сожалению, уже не полновесных советских) рублей, и еще через год - 15993 рубля. Не стоит только забывать, как вымахали за этот же период цены!
И вот наконец с процентами за 1997-й сумма вклада доросла до 18 554 рублей.
И вот - обнуление... Помните те купюры?
Но вскоре настал 1998 год - и в стране была проведена деноминация. От всех сумм "отбросили" три нуля. От бабушкиного подарка, обросшего процентами, осталось 18 рублей и 55 копеек...
Когда истек срок того вклада, средства перешли в разряд "до востребования", на них Сбербанк начислял 0,01% годовых. К июлю 2020 года так накопилось 35 современных рублей.
Их и выдали внучке в кассе ПАО Сбербанк России.
Когда истек срок того вклада, средства перешли в разряд "до востребования", на них Сбербанк начислял 0,01% годовых. К июлю 2020 года так накопилось 35 современных рублей.
Их и выдали внучке в кассе ПАО Сбербанк России.
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Из-за возросшей инфляции в 1993 году Российское правительство проводит новую конфискационную денежную реформу. Обмен банкнот советских купюр на российские был проведён 26 июля 7 августа 1993 года. Граждане России (согласно прописке в паспорте) могли обменять суммы до 100 тыс. руб. (при этом первоначально устанавливались суммы в 35 тыс. руб. и 70 тыс. руб.), о чём в паспорте ставился штамп;
Далее, появился Ирландский дом на Арбате, где я увидел растительное масло 1 литр за 1 доллар - это меня очень удивило, т.к. в магазинах оно продавалось за 15-20 центов (в пересчете на рубли).
А потом в обиход вошли у.е., но это все история прошлого века...
дурак был, надо было снять во-время,
И ещё, меня уважаемые люди просили не вспоминать про сексуальную ориентацию на рука-водителя сбера, поэтому я и не буду, чтобы не бросать тень на него.
и не только я
А после Сталина был сразу Путин?
А по сути да, недостаток производства, замороженные цены и избыток денежной массы в стране приводил к тому что деньги в СССР приводил к тому что избыток денежных средств было особо не на что тратить. Он и оседал на счетах в сберкассе.
А сколько на самом деле стоят советские деньги показали 9о-ые года.
Ограбили нас не в 92-94 годах. Грабить нас начали гораздо раньше. Когда за реальный труд платили необеспеченными деньгами.
При любом строе 1% "элиты" грабит 99% народа.
Храните деньги в банке.
Купюры хранятся хуже монет, а выгодно продать монеты не так уж и просто.
Очень не многие монеты СССР стоят хороших денег.
Слишком большие тиражи были.
Для хорошей цены нужны монеты или в идеальном состоянии (бабушка из оборота такие не нашла бы) или очень редкие выпуски (в обороте такое встретить, все равно, что в лотерею выиграть).
Вот примерные цены на тиражные монеты СССР (не забываем дату вклада 1990, более ранние выпуски уже сильно потрепаны в обороте): https://www.fcoins.ru/catalogussr.asphttps://www.fcoins.ru/catalogussr.asp
Самая дорогам монета 1990 года 50 копеек, она стоит в хорошем сохране 247 рублей, что конечно больше 35, но нужно сделать кучу телодвижений, чтобы продать ее за эту цену.
оставь еще лет на 200 и будет опять СССР и опять будет 1000 рублей ( 10 зарплат)