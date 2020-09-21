Сбербанк наконец-таки занялся самым важным – сменил свой логотип. И потратил на это $ 300 млн

Сначала он потерял Россию. Теперь Банк. Остался просто Сбер у просто Грефа.



Что будут сокращать в следующий раз, желательно минимум миллионов за 500? Нынешний ребрендинг, на радость вкладчикам, обошелся в 300 млн.



СБ - Совет Безопасности - уже занят Путиным-Патрушевым. pic.twitter.com/cYx0xuJYtP