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Сообщество Банки и финансы 55 постов • 52 подписчика подписаться
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Сбербанк наконец-таки занялся самым важным – сменил свой логотип. И потратил на это $ 300 млн

Сбербанк наконец-таки занялся самым важным – сменил свой логотип. И потратил на это $ 300 млн (10 фото)

Автор:
21 сентября 2020 23:27
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Герман Греф   зеленый банк   логотип   ребрендинг   сбер   сбербанк   товарный знак   
1613
10
Сбербанк отказался от слова "банк" в логотипе. Теперь Герман Греф позиционирует "это", как отдельную экосистему.

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Метки: Герман Греф   зеленый банк   логотип   ребрендинг   сбер   сбербанк   товарный знак   
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18  комментариев
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3k
TirAn 2 часа назад
Процветающий идиотизм в стране дефиктивных менеджороф
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34k
Бабай 2 минуты назад
Я мож чё недопонимаю... Частный банк решил потратить деньги. Они пошли на оплату труда многих россиян. Люди заработали деньги, ну кто сколько - вопрос другой. Чем оно плохо-то? Лучше было бы чтоб банкиры на своих мешках сидели?
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19k
Russo Turisto 6 минут назад
Ребрендинг - это как пожар, но во всех отделениях сразу. Ладно на сайте лого сменить, это фигня, а вот все бланки поменять, все вывески, надписи на банкоматах, автомобилях, всякие брошюрки, флажочки, майки, кепки,
государственные лицензии.... Нееее, ну нафиг. В здравом уме такое ни один уважающий себя бизнесмен не сделает. Тут или дело нечисто или одно из двух..
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69
Moon24 44 минуты назад
Сбербанк это старое традиционное название , которому более 100 лет . Затея с заменой вывески не нужна
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460
ah3007 57 минут назад
Сбербанк наконец-таки занялся самым важным – сменил свой логотип. И потратил на это $ 300 млн
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16k
иванов дмитрий 59 минут назад
Ребрендинг - это такая рекламная штука.
Чтобы вспомнили и заговорили о фирме , чтобы расширить аудиторию .
Для чего это все в России сбербанку ???
Кто то их не знает ?
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5k
Вадим Час назад
300 мил. это наверное со сменой вывесок ) а не только за то что нарисовали )
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11k
Алексей Час назад
Ребрендинг это обычное отмывание бабла, т.к. это "товар" не имеющий определенной конкурентной рыночной стоимости.
Сначала деньги пилятся на заказе нового "лого", который можно в чуть более другом варианте найти в "библиотеках логотипов" в инете. Или его конечная реализация сровни работе "школьника", но преподается, как "ВАУ результат работы группы дизайнеров".
При этом любой оформитель в отделе маркетинга компании, может сделать результат никак не уступающий рекламируемому результату, просто за получаемую з/п.
И заказ нового лого в "именитой мастерской" никак не показывает крутость заказчика, а до конечного потребителя этот факт даже не доходит.
И конечно же конечный потребитель даже внимание не обращает на трансформацию лого уже завоевавшего рынок поставщика продукта, если он не становится слишком провокационным, как было с "яйцом" МТС.
Но даже "яйцо" вызвало лишь маркетинговый всплеск - цитируемость компании. Но вряд ли был прирост клиентов, сопоставимый с затратами на самую крутую рекламную компанию, которая обошлась бы в разы меньше, чем ребрендинг.
А после ребрендинга, как из рога изобилия, сыпятся заказы на новые таблички, визитки, рекламные проспекты/ролики и пр...
Надо ли упоминать, что все это изобилие сыпется на компании, не чужие для заказчика.
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−173
Алексей Суздаленко Час назад
маловато будет,

скрепоносцам пофиг, хоть 9999999999999999999999999999999999999999999999999
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5k
zulluz Час назад
добавили новые цвета, радугу наверное хотели нарисовать да вот так вот сразу постеснялись
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6k
Миха Час назад
… чёт хз, честно.
От старого значка исходило какое-то, что-то основательное, чтоли. Видишь, - и сразу понимаешься, что уровень, деньги, государственное, солидное вобщем.
Новое - как какие-то микрозаймы у метро рядом с шавермой

ИМХО - низачот
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334
im240 2 часа назад
Тёма поди рисовал. Нахрен оно надо не понятно
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34k
Бабай im240 8 минут назад
Татьяныч - он такой...
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7k
Ден 2 часа назад
Это жжж неспроста, кто то хочет кого то [мат], либо уже [мат].
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7k
Мегапихель Ден 2 часа назад
* кто то хочет кого то [мат]
* уже [мат]
* уже [мат]
* вы находитесь здесь
* уже [мат]
* уже [мат]
* уже [мат]
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5k
Вася 2 часа назад
Знатоки вот объясните, ведь эту мульку с "ребрендингом" логотипа все большие фирмы прокручивают время от времени.. чисто чтобы отмыть бабки или есть ещё какая фишка ? Люфтганза перекрасилась за 60 мультов евро, а сейчас сидит на бобах
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