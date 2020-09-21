Сбербанк наконец-таки занялся самым важным – сменил свой логотип. И потратил на это $ 300 млн

По словам экспертов, на весь ребрендинг было потрачено $ 300 млн.
Официальная презентация состоится 24 сентября.
Я возмущён решением Сбербанка провести ребрендинг в условиях кризиса с предполагаемыми тратами в 20 миллиардов рублей. Лучше бы прекратили навязывать клиентам платные услуги без их согласия и взимать комиссии без предупреждения #Сбер https://t.co/hC68KmAGms— Yuriy Ponazhev (@yuriy_ponazhev) September 21, 2020
Сначала он потерял Россию. Теперь Банк. Остался просто Сбер у просто Грефа.— Alver ❌ (@Alla91748059) September 21, 2020
Что будут сокращать в следующий раз, желательно минимум миллионов за 500? Нынешний ребрендинг, на радость вкладчикам, обошелся в 300 млн.
СБ - Совет Безопасности - уже занят Путиным-Патрушевым. pic.twitter.com/cYx0xuJYtP
Сколько лого не меняй,— Голый Патриот (@GolyDovolen) September 21, 2020
Сбер обычный рас3.14здяй. pic.twitter.com/EmxeLEBKDq
В отделениях Сбера теперь будет новая коронная фраза от менеджеров:— Благодаря мудрой и взвешенной политике (@battalov) September 21, 2020
"Эту карту выпустил "Сбербанк", а Мы - "Сбер", поэтому идите и решайте там где открывали". https://t.co/3ycO3resFD
Вот так придешь за деньгами в "Сбер", а вам скажут: "Какие деньги?! Вам что здесь банк что ли?!"...— IDol36 (@idol36) September 21, 2020
Где карту оформляли, туда и идите!..
Источник:
- Дизайнер заскучал на карантине и начал переделывать логотипы известных брендов
- Овердрафт от Сбербанка: случайность или развод?
- Илон Маск начал торговать красными труселями со своим логотипом
- Где карту оформляли, туда и идите!..
- И никакого мошенничества: 1000 советских рублей с процентами превратились в 35 российских
Понравилось16
государственные лицензии.... Нееее, ну нафиг. В здравом уме такое ни один уважающий себя бизнесмен не сделает. Тут или дело нечисто или одно из двух..
Чтобы вспомнили и заговорили о фирме , чтобы расширить аудиторию .
Для чего это все в России сбербанку ???
Кто то их не знает ?
Сначала деньги пилятся на заказе нового "лого", который можно в чуть более другом варианте найти в "библиотеках логотипов" в инете. Или его конечная реализация сровни работе "школьника", но преподается, как "ВАУ результат работы группы дизайнеров".
При этом любой оформитель в отделе маркетинга компании, может сделать результат никак не уступающий рекламируемому результату, просто за получаемую з/п.
И заказ нового лого в "именитой мастерской" никак не показывает крутость заказчика, а до конечного потребителя этот факт даже не доходит.
И конечно же конечный потребитель даже внимание не обращает на трансформацию лого уже завоевавшего рынок поставщика продукта, если он не становится слишком провокационным, как было с "яйцом" МТС.
Но даже "яйцо" вызвало лишь маркетинговый всплеск - цитируемость компании. Но вряд ли был прирост клиентов, сопоставимый с затратами на самую крутую рекламную компанию, которая обошлась бы в разы меньше, чем ребрендинг.
А после ребрендинга, как из рога изобилия, сыпятся заказы на новые таблички, визитки, рекламные проспекты/ролики и пр...
Надо ли упоминать, что все это изобилие сыпется на компании, не чужие для заказчика.
скрепоносцам пофиг, хоть 9999999999999999999999999999999999999999999999999
От старого значка исходило какое-то, что-то основательное, чтоли. Видишь, - и сразу понимаешься, что уровень, деньги, государственное, солидное вобщем.
Новое - как какие-то микрозаймы у метро рядом с шавермой
ИМХО - низачот
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