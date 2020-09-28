Этого маленького зверька можно встретить на огороде, на дачном участке, а также в саду. Землеройка питается различными насекомыми, которых в таких местах предостаточно. Несмотря на это, эти зверьки приносят хозяевам достаточно много хлопот.
В этой статье рассказывается, почему на участке появляется это не большое животное, схожее с мышей, но имеющее длинный хоботок и как с ним бороться, какими методами.
Землеройка: описание
Как уже упоминалось, землеройка имеет внешнее сходство с мышью, но отличается от нее длинным хоботком и хвостом. В умеренных широтах больше приходится иметь дело с двумя видами землероек: карликовой многозубкой и крошечной бурозубкой. Как правило, большее распространение получил 2-й вид.
Отличить этого зверька от других подобных животных можно по ряду признаков:
У землеройки более вытянутая голова с подвижным хоботком более светлого оттенка.
Тело, длиной от 18 до 25 см покрыто короткой, но густой шерстью.
Пушистая шерсть имеет темно-коричневый цвет с серым оттенком.
Хвост у землеройки толще и длиннее, нежели у мышки.
Размеры крошечной бурозубки не превышает 5 см.
Землеройка быстро перемещается и прокладывает под землей длинные тоннели, по образцу кротовых нор.
Как правило, встречается в основном в средних широтах. Предпочитает более влажные места с наличием достаточного количества пищи. Их нередко можно встретить вблизи водоемов, где они занимают пустующие норы мышей и кротов.
Землеройка не питается клубнями картофеля, так как ее рацион составляет организмы животного происхождения, живущие в толще земли.
Гнездо у этого зверька не большое, поэтому малозаметное, выстланное изнутри сухими ветками и листьями.
Каждый зверек располагает своими «охотничьими угодьями», размером в несколько десятков метров квадратных.
Рацион питания землеройки состоит из мелких и крупных насекомых, дождевых червей, жаб и ящериц не больших размеров.
Излишек пищи бурозубка складывает в гнезде, которое располагается под землей.
У бурозубки быстрый обмен веществ, поэтому, ей приходится большую часть времени активно перемещаться под землей, в поисках пропитания.
Землеройка до смерти может сражаться за свой участок.
Отличить этого зверька от других подобных животных можно по ряду признаков:
У землеройки более вытянутая голова с подвижным хоботком более светлого оттенка.
Тело, длиной от 18 до 25 см покрыто короткой, но густой шерстью.
Пушистая шерсть имеет темно-коричневый цвет с серым оттенком.
Хвост у землеройки толще и длиннее, нежели у мышки.
Размеры крошечной бурозубки не превышает 5 см.
Землеройка быстро перемещается и прокладывает под землей длинные тоннели, по образцу кротовых нор.
Как правило, встречается в основном в средних широтах. Предпочитает более влажные места с наличием достаточного количества пищи. Их нередко можно встретить вблизи водоемов, где они занимают пустующие норы мышей и кротов.
Землеройка не питается клубнями картофеля, так как ее рацион составляет организмы животного происхождения, живущие в толще земли.
Гнездо у этого зверька не большое, поэтому малозаметное, выстланное изнутри сухими ветками и листьями.
Каждый зверек располагает своими «охотничьими угодьями», размером в несколько десятков метров квадратных.
Рацион питания землеройки состоит из мелких и крупных насекомых, дождевых червей, жаб и ящериц не больших размеров.
Излишек пищи бурозубка складывает в гнезде, которое располагается под землей.
У бурозубки быстрый обмен веществ, поэтому, ей приходится большую часть времени активно перемещаться под землей, в поисках пропитания.
Землеройка до смерти может сражаться за свой участок.
Причины появления
Землеройки, как и другие подобные создания постоянно осуществляют естественные миграции, в поисках подходящих мест для своей жизнедеятельности. Но это совсем не означает, что она может появиться на любом участке, так как для этого нужны определенные условия. Даже, если на участке много пищи, но на нем мало влаги, то землеройка вряд ли появится. Твердый грунт, который не поливается или в нем нет естественной влаги, не позволяет зверьку рыть длинные ходы. Поэтому, это животное чаще всего встречается вблизи водоемов или на участках, которые поливаются на постоянной основе.
Какой вред от землеройки?
Этот не большой зверек, благодаря своей активности, роет длинные и многочисленные ходы. При этом нарушается структура почвы, а также повреждается корневая система многих культурных растений, высаженных на приусадебном участке. Как результат, возможны потери урожая, причем значительные.
В связи с этим, когда на участке появляется землеройка, у хозяев начинается паника и, они начинают думать о том, как избавиться от этого маленького вредителя. Причем, начинать с ними борьбу нужно немедленно, иначе на участке может появиться целая колония землероек.
Перед тем, как выбрать метод борьбы, следует все взвесить, потому что:
Этот зверек приносит больше пользы, чем вреда. Землеройки активно уничтожают многих вредителей, населяющих участок, которые приносят исключительно вред и никакой пользы.
Излюбленная пища землеройки – это медведка, мокрицы, майские жуки, дождевые черви, ящерицы и лягушки.
Когда постоянно роются норы, это улучшает поступление кислорода в почву.
Минус заключается в том, что землеройки достаточно плодовитые (до 40 детенышей в помете) и слишком большое количество нор приводит к отрицательному результату. Поэтому, в таких условиях, пользы от этого зверька слишком мало, зато это мешает нормальному росту овощных, злаковых и других культур. Если землеройки перероют весь огород, то на нем вряд ли будет что-либо расти.
В связи с этим, когда на участке появляется землеройка, у хозяев начинается паника и, они начинают думать о том, как избавиться от этого маленького вредителя. Причем, начинать с ними борьбу нужно немедленно, иначе на участке может появиться целая колония землероек.
Перед тем, как выбрать метод борьбы, следует все взвесить, потому что:
Этот зверек приносит больше пользы, чем вреда. Землеройки активно уничтожают многих вредителей, населяющих участок, которые приносят исключительно вред и никакой пользы.
Излюбленная пища землеройки – это медведка, мокрицы, майские жуки, дождевые черви, ящерицы и лягушки.
Когда постоянно роются норы, это улучшает поступление кислорода в почву.
Минус заключается в том, что землеройки достаточно плодовитые (до 40 детенышей в помете) и слишком большое количество нор приводит к отрицательному результату. Поэтому, в таких условиях, пользы от этого зверька слишком мало, зато это мешает нормальному росту овощных, злаковых и других культур. Если землеройки перероют весь огород, то на нем вряд ли будет что-либо расти.
Как бороться с этим зверьком
Поскольку этот зверек приносит больше пользы, при определенных условиях, чем вреда, то борьба с ним, в основном носит гуманный характер. Главное, не допустить, чтобы землеройка размножалась на участке большими темпами, так как это нанесет существенный урон урожаю.
Чтобы начать борьбу с этим животным, нужно изучить его повадки, а главное то, что их привлекает. Если не создавать для них столь благоприятных условий, то они сами смогут контролировать процесс жизнедеятельности, а то и вовсе уйдут из участка. Таких условий 2: наличие пищи и повышенная влажность. Если на участке осуществляется регулярный каждодневный полив, то имеет смысл от него отказаться. Возможно, именно этот фактор является для них основным.
Чтобы начать борьбу с этим животным, нужно изучить его повадки, а главное то, что их привлекает. Если не создавать для них столь благоприятных условий, то они сами смогут контролировать процесс жизнедеятельности, а то и вовсе уйдут из участка. Таких условий 2: наличие пищи и повышенная влажность. Если на участке осуществляется регулярный каждодневный полив, то имеет смысл от него отказаться. Возможно, именно этот фактор является для них основным.
Народные методы борьбы
Зачастую хозяева сами виноваты, что на их участке появляются те или иные виды вредителей. Чтобы не начинать настоящую войну, лучше сразу же проанализировать, что стало причиной появления. Возможно, что не придется вести никакой борьбы, достаточно лишь отказаться от каких-либо мероприятий, которые на урожайность особо не влияют, а лишь привлекают вредителей. Если изучить характер жизнедеятельности этого зверька, то можно легко с ним справиться, заставив его покинуть участок.
Чтобы избавиться от такого соседства, достаточно воспользоваться рядом способов:
Залить норы обычной водой. Способ достаточно эффективный, если точно знать, где расположены эти ходы и их конфигурацию. В противном случае эффекта будет ноль. Для начала нужно запастись водой, хотя бы одним ведром. Действия должны быть быстрыми. После этого землеройке придется покинуть участок.
Воспользоваться дурно-пахнущими продуктами или веществами. Для этого можно воспользоваться тухлой рыбой или мясом. Подойдут так же такие вещества, как нафталин, бензин, керосин. В них смачивают тряпочки и раскладывают возле входа в их норки. При этом, не нужно забывать, что эти продукты дурно будут пахнуть не только для зверьков, но и для хозяев, и для соседей.
Высадить на огороде некоторые растения, которые своим ароматом негативно действуют на этих животных. К подобным растениям относится мята, полынь, чабрец, чечевица, рябчик императорский и т.д.
Чтобы избавиться от такого соседства, достаточно воспользоваться рядом способов:
Залить норы обычной водой. Способ достаточно эффективный, если точно знать, где расположены эти ходы и их конфигурацию. В противном случае эффекта будет ноль. Для начала нужно запастись водой, хотя бы одним ведром. Действия должны быть быстрыми. После этого землеройке придется покинуть участок.
Воспользоваться дурно-пахнущими продуктами или веществами. Для этого можно воспользоваться тухлой рыбой или мясом. Подойдут так же такие вещества, как нафталин, бензин, керосин. В них смачивают тряпочки и раскладывают возле входа в их норки. При этом, не нужно забывать, что эти продукты дурно будут пахнуть не только для зверьков, но и для хозяев, и для соседей.
Высадить на огороде некоторые растения, которые своим ароматом негативно действуют на этих животных. К подобным растениям относится мята, полынь, чабрец, чечевица, рябчик императорский и т.д.
Применение химии
Если землероек развелось на участке слишком много, и до этого никто на проблему не обращал внимания, то без химических препаратов, которые быстро уменьшают численность особей, никак не обойтись. Чтобы с ними справиться, достаточно воспользоваться любыми средствами для борьбы с грызунами. Химические средства борьбы продаются либо в специализированных магазинах, либо в хозяйственных магазинах. Как вариант, препарат можно купить в Интерне-магазине. Эффективными могут оказаться такие средства:
Щелкунчик. Представляет густую массу зеленого цвета. Это средство уничтожает таких грызунов, как мыши и крысы, но может быть использовано и против землероек. Вещество раскладывается рядом с норами. Если приманка будет съедена, значит, зверек погибнет.
Хантер Антигрызун. Это вещество продается в виде брикетов, в состав которых входит сыр, мука и другие добавки, которые привлекают как кротов, так и землероек. Зверьки погибают от удушья.
Крысиная смерть. От этого яда землеройки погибают достаточно быстро. Это высокотоксичный препарат, вызывающий удушье и внутреннее кровотечение. Но его лучше использовать в крайних случаях.
На заметку! Применение химических препаратов не рекомендовано в ряде случаев. Особенно актуально это тогда, когда имеются в хозяйстве коты и собаки, которые могут чисто случайно съесть приманку. Ведь их не удержишь в доме, и они гуляют где хотят. В результате они могут погибнуть. Не менее опасная химия и при наличии маленьких детей, которые незнакомые предметы сразу же тянут в рот. Как результат, сильнейшее отравление и возможно с летальным исходом.
Щелкунчик. Представляет густую массу зеленого цвета. Это средство уничтожает таких грызунов, как мыши и крысы, но может быть использовано и против землероек. Вещество раскладывается рядом с норами. Если приманка будет съедена, значит, зверек погибнет.
Хантер Антигрызун. Это вещество продается в виде брикетов, в состав которых входит сыр, мука и другие добавки, которые привлекают как кротов, так и землероек. Зверьки погибают от удушья.
Крысиная смерть. От этого яда землеройки погибают достаточно быстро. Это высокотоксичный препарат, вызывающий удушье и внутреннее кровотечение. Но его лучше использовать в крайних случаях.
На заметку! Применение химических препаратов не рекомендовано в ряде случаев. Особенно актуально это тогда, когда имеются в хозяйстве коты и собаки, которые могут чисто случайно съесть приманку. Ведь их не удержишь в доме, и они гуляют где хотят. В результате они могут погибнуть. Не менее опасная химия и при наличии маленьких детей, которые незнакомые предметы сразу же тянут в рот. Как результат, сильнейшее отравление и возможно с летальным исходом.
Отпугиватели
Многим известно о существовании электронных ультразвуковых отпугивателей, которые негативно действуют на грызунов, да и не только на них. Проблема заключается лишь в том, что подобные изделия действуют не только на вредителей, но и на домашних животных. При этом, многие специалисты указывают на то, что ультразвуковые волны, при определенных условиях, оказывают негативное влияние и на человека. К тому же зверьков, которые находятся в толще земли, вряд ли удастся «обработать» этими устройствами.
Отпугиватели механического действия
Подобные виды отпугивателей отличаются простотой в изготовлении и не требуют дополнительных затрат средств. Для этого нужно взять деревянные палки, вкопать в огороде (забить) и навесить на них консервные банки. Под действиями ветра они будут ударяться друг о друга, создавая шум. Шум передается по палке в землю, что создает некомфортные условия для жизнедеятельности зверьков.
Метод хотя и простой, но имеет свои недостатки. Главный недостаток – это шум, который действует не только на зверьков, но и на человека, а особенно на соседей.
Метод хотя и простой, но имеет свои недостатки. Главный недостаток – это шум, который действует не только на зверьков, но и на человека, а особенно на соседей.
Магнитно-резонансные отпугиватели
Зачастую, в функции ультразвукового отпугивателя входит и функция магнитного резонанса. Другими словами, прибор создает силовое магнитное поле, которое негативно воздействует на зверьков. В результате такого действия у вредителей появляется чувство паники, так как они теряют ориентацию в пространстве. Как результат, через некоторое время, они уходят на другой участок.
В основном – это компактные приборы, которые могут работать, как от батареек, так и от сети. Они имеют направленное действие, поэтому устройство можно установить на хозяйственной постройке, по направлению на огород.
Покупка подобного прибора требует изучения его характеристик, чтобы не навредить домашним животным и человеку.
В основном – это компактные приборы, которые могут работать, как от батареек, так и от сети. Они имеют направленное действие, поэтому устройство можно установить на хозяйственной постройке, по направлению на огород.
Покупка подобного прибора требует изучения его характеристик, чтобы не навредить домашним животным и человеку.
Профилактика появления
Еще никому не удалось защитить свой участок на 100 % от появления различных вредителей, в том числе и землероек. Если землероек мало, то от них одна польза, но со временем их популяция увеличивается, и их польза переходит во вред. К сожалению, это случается поздно и приходится думать о том, как от них избавиться, иначе возможны серьезные потери урожая.
Существует ряд вариантов применения различных самодельных устройств или высаживания растений, которые помогают человеку бороться с нашествием зверьков. Например:
Хорошо действуют отпугиватели на основе деревянной палки с надетыми на ней пластиковыми или консервными банками. Шум, который возникает при действии ветра, отпугивает подземных роющих животных.
Высаживание таких растений, как фасоль и другие бобовые, а также мяты, полыни и других растений, имеющих устойчивый аромат, так же помогает регулировать численность этих зверьков на участке.
Народные методы хотя и имеют свои достоинства, но они не дают такой эффективности, как химические препараты или современные электронные приборы.
Выбирая тот или иной метод борьбы, следует помнить, что это, в основном полезные животные, в отличие от крыс и мышей.
Существует ряд вариантов применения различных самодельных устройств или высаживания растений, которые помогают человеку бороться с нашествием зверьков. Например:
Хорошо действуют отпугиватели на основе деревянной палки с надетыми на ней пластиковыми или консервными банками. Шум, который возникает при действии ветра, отпугивает подземных роющих животных.
Высаживание таких растений, как фасоль и другие бобовые, а также мяты, полыни и других растений, имеющих устойчивый аромат, так же помогает регулировать численность этих зверьков на участке.
Народные методы хотя и имеют свои достоинства, но они не дают такой эффективности, как химические препараты или современные электронные приборы.
Выбирая тот или иной метод борьбы, следует помнить, что это, в основном полезные животные, в отличие от крыс и мышей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Птицы научились открывать бутылки с молоком и пить его
- В Икутской области рыбак прогнал медведицу с тремя медвежатами
- Почему хвост геккона может раздуваться?
- Знакомые места с необычного ракурса
- 18 случаев, когда отражение делало фотографию только лучше
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
На первом фото африканская Хоботковая собачка Петерса.
Далее по тексту присутствует Слоновый прыгунчик, который тоже нихрена не землеройка.
Хорошо помогают коты и кошки, но только если живут там постоянно.