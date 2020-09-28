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Землеройка

Землеройка (10 фото + 2 видео)

Автор:
28 сентября 2020 09:55
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   землеройка   интересно   факты   фото   
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Этого маленького зверька можно встретить на огороде, на дачном участке, а также в саду. Землеройка питается различными насекомыми, которых в таких местах предостаточно. Несмотря на это, эти зверьки приносят хозяевам достаточно много хлопот.

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Метки: в мире   видео   животные   землеройка   интересно   факты   фото   
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4  комментария
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26k
KiploksAKS Час назад
Всё хорошо, но на заглавной фотографии - африканский прыгунчик, он землеройкам даже не родственник.
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25k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Автор балбес.
На первом фото африканская Хоботковая собачка Петерса.
Далее по тексту присутствует Слоновый прыгунчик, который тоже нихрена не землеройка.
Автор балбес. На первом фото африканская Хоботковая собачка Петерса. Далее по тексту присутствует Слоновый прыгунчик, который тоже нихрена не землеройка.
Автор балбес. На первом фото африканская Хоботковая собачка Петерса. Далее по тексту присутствует Слоновый прыгунчик, который тоже нихрена не землеройка.
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14k
dimitr 39 минут назад
Любые отпугиватели и "народные средства" - полная фигня, не работают от слова "совсем".
Хорошо помогают коты и кошки, но только если живут там постоянно.
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