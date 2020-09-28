Землеройка

Если землероек развелось на участке слишком много, и до этого никто на проблему не обращал внимания, то без химических препаратов, которые быстро уменьшают численность особей, никак не обойтись. Чтобы с ними справиться, достаточно воспользоваться любыми средствами для борьбы с грызунами. Химические средства борьбы продаются либо в специализированных магазинах, либо в хозяйственных магазинах. Как вариант, препарат можно купить в Интерне-магазине. Эффективными могут оказаться такие средства:



Щелкунчик. Представляет густую массу зеленого цвета. Это средство уничтожает таких грызунов, как мыши и крысы, но может быть использовано и против землероек. Вещество раскладывается рядом с норами. Если приманка будет съедена, значит, зверек погибнет.

Хантер Антигрызун. Это вещество продается в виде брикетов, в состав которых входит сыр, мука и другие добавки, которые привлекают как кротов, так и землероек. Зверьки погибают от удушья.

Крысиная смерть. От этого яда землеройки погибают достаточно быстро. Это высокотоксичный препарат, вызывающий удушье и внутреннее кровотечение. Но его лучше использовать в крайних случаях.

На заметку! Применение химических препаратов не рекомендовано в ряде случаев. Особенно актуально это тогда, когда имеются в хозяйстве коты и собаки, которые могут чисто случайно съесть приманку. Ведь их не удержишь в доме, и они гуляют где хотят. В результате они могут погибнуть. Не менее опасная химия и при наличии маленьких детей, которые незнакомые предметы сразу же тянут в рот. Как результат, сильнейшее отравление и возможно с летальным исходом.