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10 способов бороться с прокрастинацией и победить

10 способов бороться с прокрастинацией и победить (3 фото)

Автор:
28 сентября 2020 10:38
Сообщество : Факты
Метки: интересно   познавательно   прокрастинация   факты   фото   
452
3
Прокрастинация — это зараза, от которой невероятно трудно избавиться. До определённого момента тебе настолько комфортно, что даже когда дедлайн сгорел ещё позавчера, и коллеги написывают тебе в мессенджер каждые пятнадцать минут, ты находишь время спокойно полистать Инстаграм.

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Метки: интересно   познавательно   прокрастинация   факты   фото   
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7  комментариев
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603
evn070 2 часа назад
Отличные советы, обязательно ими воспользуюсь. Но позже... :)
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Voland Час назад
Если хочешь что-то сделать - ляг поспи и все пройдет!
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28k
Azesh Час назад
лень читать было
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2k
ваня панкин 2 часа назад
мы прокрастинировали, прокрастинировали, да никак не выпрокрастинировали...
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7k
krivsan 2 часа назад
вчера картошку копал,заеба,,ся,сегодня я в прокрастинации
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18k
Виталий Касандров 2 часа назад
Завтра обязательно попробую победить эту прокрастинацию.
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