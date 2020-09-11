Жук-могильщик: «Похоронный бизнес» в мире животных

Часто на могильщиках можно увидеть кучи гамазовых клещей. И с первого взгляда кажется, что они его жрут. Но на самом деле это не паразиты, а личная прислуга, которая всё время «чистит» тело насекомого, объедая с него мусор, падаль, плесень и прочую органическую грязь.



Плату за похоронные услуги жуки берут у усопшего натурой, ведь жизнь этих насекомых целиком и полностью завязана на мертвечине: они едят падаль, живут в падали и даже детей рожают в падали! Более того — похоронную бригаду даже вызывать не нужно: могильщики имеют невероятно мощное обоняние, жуки сами слетаются на запах тухлятины, учуяв его за сотни метров.