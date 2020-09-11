Жук-могильщик: «Похоронный бизнес» в мире животных

Жук-могильщик занимается полезными делами: разложением и закапыванием трупов.
Более 60 видов могильщиков основали своё похоронное бюро по всему миру. Чтобы не попереубивать друг друга за клиентуру, разбираясь, кто кого будет закапывать, каждый вид освоил свою специализацию: одни хоронят мелких млекопитающих, другие — небольших птиц, а иные специализируются на лягушках и рептилиях.
Как и любые профессионалы своего дела, могильщики строго соблюдают дресс-код. Небольшие жучки размером в 3 сантиметра всегда облачены в элегантный траурный костюмчик в тёмных тонах, украшенный сигнальными оранжевыми полосками. Некоторые мертвоеды отказались от ярких деталей в одежде, считая это неуместным фарсом, они носят неизменную чёрную классику.
Часто на могильщиках можно увидеть кучи гамазовых клещей. И с первого взгляда кажется, что они его жрут. Но на самом деле это не паразиты, а личная прислуга, которая всё время «чистит» тело насекомого, объедая с него мусор, падаль, плесень и прочую органическую грязь.
Плату за похоронные услуги жуки берут у усопшего натурой, ведь жизнь этих насекомых целиком и полностью завязана на мертвечине: они едят падаль, живут в падали и даже детей рожают в падали! Более того — похоронную бригаду даже вызывать не нужно: могильщики имеют невероятно мощное обоняние, жуки сами слетаются на запах тухлятины, учуяв его за сотни метров.
Плату за похоронные услуги жуки берут у усопшего натурой, ведь жизнь этих насекомых целиком и полностью завязана на мертвечине: они едят падаль, живут в падали и даже детей рожают в падали! Более того — похоронную бригаду даже вызывать не нужно: могильщики имеют невероятно мощное обоняние, жуки сами слетаются на запах тухлятины, учуяв его за сотни метров.
Почти всегда жуки-могильщики работают в семейных парах. Найдя подходящий трупик и отбив его у остальных копателей оффлайн, они приступают к нелёгкой работёнке. Несколько часов подкапываясь под тело, супруги роют могилу глубиной до полуметра! Как только дело сделано, парочка совместно обустраивает вокруг туши двухкомнатную квартирку, состоящую из главного зала, в котором лежит тело, и детской, где самка откладывает несколько яиц.
Но родительские заботы на этом только начинаются! Чтобы яйца не повреждала плесень, а мертвяка — бактерии и грибы, могильщики ежедневно проводят в норе тщательную уборку с санитайзером в виде собственной бактерицидной слюны.
Вылупившемся деточкам жуки преподносят еду на блюдечке с голубой каёмочкой: постоянно впрыскивая в тушу свои желудочные соки, они превращают плоть в готовое детское пюре. Личинкам остаётся лишь всосать в себя бульон из питательной массы. На готовых харчах детки растут невероятно быстро: всего за несколько дней малюсенькие червячки превращаются в огромных гусениц, не уступающих в размере своим родителям.
Вылупившемся деточкам жуки преподносят еду на блюдечке с голубой каёмочкой: постоянно впрыскивая в тушу свои желудочные соки, они превращают плоть в готовое детское пюре. Личинкам остаётся лишь всосать в себя бульон из питательной массы. На готовых харчах детки растут невероятно быстро: всего за несколько дней малюсенькие червячки превращаются в огромных гусениц, не уступающих в размере своим родителям.
А когда от трупика остаётся только мокрое место, личинки закапываются, окукливаются и постепенно превращаются во взрослых особей. Увы, на выходе поблагодарить родителей за счастливое детство молодой жук не сможет: к этому времени мамка с папкой выбираются на поверхность, чтобы закопать очередной труп и дать жизнь новому поколению могильщиков.
Обычно люди недолюбливают этих жуков, считая грязными и противными созданиями. А зря: могильщики выполняют очень важную работу, очищая мир от падали. Причём некоторые виды уже сильно пострадали от нашей деятельности.
Один из самых ярких примеров — американский могильщик. Раньше их похоронные бюро можно было найти по всей Северной Америке. Но по вине человека птицы и млекопитающие нужного размера начали массово вымирать от голода и воздействия токсичных инсектицидов — жукам просто стало некого хоронить. По итогу могильщики сохранились лишь на небольших клочках прежнего ареала. Дело дошло до того, что в некоторых местах учёные специально раскладывают для жуков трупы цыплят и перепелов, чтобы членистоногие не вымерли!
Берегите природу, люди. Если от нас дохнут даже мертвоеды, мы явно делаем что-то не так!
Берегите природу, люди. Если от нас дохнут даже мертвоеды, мы явно делаем что-то не так!
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Метки: жук жук-могильщик интересно познавательно факты фото
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