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Жук-могильщик: «Похоронный бизнес» в мире животных

Жук-могильщик: «Похоронный бизнес» в мире животных (8 фото)

Автор:
11 сентября 2020 09:05
Сообщество : Животные
Метки: жук   жук-могильщик   интересно   познавательно   факты   фото   
433
8
Жук-могильщик занимается полезными делами: разложением и закапыванием трупов.

Источник:

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Метки: жук   жук-могильщик   интересно   познавательно   факты   фото   
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Parizhanka

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