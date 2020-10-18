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Биосфера и ее границы

Биосфера и ее границы (3 фото)

Автор:
18 октября 2020 10:01
Сообщество : Факты
Метки: биосфера   интересно   познавательно   полезно   факты   фото   
107
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Биосфера (от др.-греч. «биос» — жизнь и «сфайра» — сфера, шар) — оболочка Земли, заселенная живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности; можно сказать, что биосфера — это глобальная экосистема Земли.
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Метки: биосфера   интересно   познавательно   полезно   факты   фото   
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АнтонПолднев 52 минуты назад
Основную часть биомассы суши составляют наземные растения, их биомасса примерно в 500–1000 раз больше, чем биомасса животных. Из всех видов диких животных, по-видимому, наибольшей биомассой обладает морской рачок Euphausia suberba (150 млн. тонн), но общая биомасса одомашненного человеком крупного рогатого скота (Bos taurus) еще больше 520 млн. тонн, как и самих людей 350 млн тонн. Большой биомассой обладают муравьи (3 млрд тонн) и морские рыбы (800 2000 млн. тонн), но это группы животных, включающие множество видов. Общая биомасса наземных растений 560 млрд. тонн, морского фитопланктона и растений 5 10 млрд. тонн, наземных животных 5 млрд. тонн
Я даже теоретически не могу представить каким образом вёлся подсчёт. Откуда взяли эти цифры и почему они именно такие. Можно ещё с натяжкой предоставить, что посчитали всех людей, ну даже крупный рогатый скот, хотя это, как по мне, уже из области сугубо фантастической. Но каким образом посчитали муравьёв и взвесили все растения на планете... Есть специалисты? Может объяснит кто?
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