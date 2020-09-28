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"Я не поп-звезда, я просто поп": юморной священнослужитель наставляет новобранцев ВДВ

"Я не поп-звезда, я просто поп": юморной священнослужитель наставляет новобранцев ВДВ (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: вдв   видео   наставник   речь   священнослужитель   церковь   юмор   
468
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Когда служитель церкви не пугает геенной огненной, а разговаривает на понятном новобранцам языке, предстоящая служба кажется не такой и страшной. Эти десантники, думаем, оценят и запомнят спич священнослужителя надолго.

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Метки: вдв   видео   наставник   речь   священнослужитель   церковь   юмор   
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28k
Alex Полчаса назад
Красава!
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2k
Frank Borman 12 минут назад
Попец зажигает.
ПМВ, Российская армия, молитва перед боем. Вот будущее Россиянинской армии. Бог в помощь, и на супостата, ура! За бога, президента и отечество!
Попец зажигает. ПМВ, Российская армия, молитва перед боем. Вот будущее Россиянинской армии. Бог в помощь, и на супостата, ура! За бога, президента и отечество!
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272
Nane First NameLast 13 минут назад
Не у каждой девушки есть десантник
--------------
Одна лишь девушка - то к десантнику, то к лётчику, то к моряку. Дааа. Наконец-то качаственный кокс прилетел.
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12k
Юрий 17 минут назад
Если говорить другими словами.....
Ссылка www.youtube.com
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2k
NIS 18 минут назад
Comedy - поп !)
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3k
rutt 19 минут назад
Из работающего самолёта, самостоятельно, с мешком за спиной выходить)))))
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8k
Великий Кормчий Полчаса назад
Гениальный спич!
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