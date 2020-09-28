"Я не поп-звезда, я просто поп": юморной священнослужитель наставляет новобранцев ВДВ

Когда служитель церкви не пугает геенной огненной, а разговаривает на понятном новобранцам языке, предстоящая служба кажется не такой и страшной. Эти десантники, думаем, оценят и запомнят спич священнослужителя надолго.
"Не унывайте, мои родные! Дембель неизбежен!" - проникновенное выступление священнослужителя перед новобранцами так отличается от привычно-занудных речей его коллег по цеху.
"Не волнуйтесь, и не такие мероприятия заваливали!" - после короткого вступления поп помолился за удачную службу пацанов.
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ПМВ, Российская армия, молитва перед боем. Вот будущее Россиянинской армии. Бог в помощь, и на супостата, ура! За бога, президента и отечество!
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Одна лишь девушка - то к десантнику, то к лётчику, то к моряку. Дааа. Наконец-то качаственный кокс прилетел.