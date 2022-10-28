«Чего вы ждёте? Пока гробы придут?»: в Кемеровской области наказали священника, который читал напутственную речь мобилизованным

В Мариинске провожали мобилизованных в зону СВО. С речью выступил и священник, он посетовал, что храмы пустуют:

«В тяжёлые времена всегда народ обращался к богу. Где вы? 40 человек уходят на войну. Где вы? Храмы пусты. Кому вы молитесь? Каким богам? Вы тут 90% христиан. Все крещёные, а в храме никого нет. Чего вы ждёте? Пока гробы придут, что ли? Молиться надо богу, каяться, прощения просить».