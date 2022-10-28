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«Чего вы ждёте? Пока гробы придут?»: в Кемеровской области наказали священника, который читал напутственную речь мобилизованным

«Чего вы ждёте? Пока гробы придут?»: в Кемеровской области наказали священника, который читал напутственную речь мобилизованным

Автор:
28 октября 2022 15:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Кемеровская область   Священник   Церковь   военнослужащие   дьякон   мобилизация   речь   священнослужитель   
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Его высказывания не понравились ни военнослужащим, ни церковному руководству.

В Мариинске провожали мобилизованных в зону СВО. С речью выступил и священник, он посетовал, что храмы пустуют:

«В тяжёлые времена всегда народ обращался к богу. Где вы? 40 человек уходят на войну. Где вы? Храмы пусты. Кому вы молитесь? Каким богам? Вы тут 90% христиан. Все крещёные, а в храме никого нет. Чего вы ждёте? Пока гробы придут, что ли? Молиться надо богу, каяться, прощения просить».

Такая речь вызвала недоумение. Все ждали слов поддержки и одобрения, а тут про гробы… И на это среагировали в Мариинской епархии:

«Он не священник, он только дьякон, он замещал в этот день священника. В дальнейших отправках мобилизованных он участвовать не будет. А так за отправку военнослужащих там отвечает благочинный. Дьякону Соколову указано на недопустимость высказываний и неподобающий тон».

В епархии отметили, что сейчас «главная задача священнослужителей - морально поддержать тех, кто призван на военную службу в ходе частичной мобилизации и их семьи, поднять дух людей».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кемеровская область   Священник   Церковь   военнослужащие   дьякон   мобилизация   речь   священнослужитель   
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32  комментария
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1k
Александр Потёмкин 2 часа назад
А я бы (если были бы полномочия), этого "дьякона", в эшелон, и "в окопы"...
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24k
Михаил Сметанкин 17 минут назад
А мусульмане среди призванных такие:
- Ну да ну да, спасибо... ну да...
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40k
Мойша Полчаса назад
А в монастырь, на покаяние за глумливые речи? Не?
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18k
Robin Hood 41 минуту назад
Этого ... педерас(зачеркнуто) дьякона срочно мобилизовать, чпокнуть эээээ обмундировать и мобилизовать. Ну и с богом вместе со всеми. Родину любить.
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44k
SinigamiRuuk 55 минут назад
Что ж на фронт не едешь боевой монах?
Империуму человечества всегда были нужны Капеаны.

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21k
BiZ Час назад
а че священников не посылают?
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2
ярила Час назад
нужно больше церквей
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334
Brosh Час назад
В который раз спрашиваю, не отвечают. Ещё раз попробую.
Вот у нас есть попы и у них есть попы. Наши призывают во имя Господа и их. Нашим говорят, что за святое дело и ихним. Я бы ещё понял, если бы у одних была одна религия, а у других другая, но нет же - и те и те не просто христиане, но православные. Так кто прав-то с религиозной точки зрения? Интересует именно религиозная версия, а никакая другая.
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334
Brosh Олег 53 минуты назад
Ну тут же часто на развлекательном сайте постят религиозные темы с кучей комментариев. Неужели не найдётся хотя бы одного более-менее разбирающегося в теме? Я не для троллинга, а для личного просвещения интересуюсь. Я и на других ресурсах спрашивал, в том числе религиозных, никто не может или не хочет нормально ответить.
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142
passsshtet Brosh Полчаса назад
С религиозной точки зрения правы с обеих сторон- Наши идут воевать, чтобы защитить своих, а их, чтобы завоевать чужую территорию с ресурсами, а вот с точки зрения Веры - Наши воюют за Святое дело, защищая свою страну, а они идут убивать с целью дальнейшей наживы, надеюсь, разница видна)
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334
Brosh passsshtet 19 минут назад
Спасибо за ответ. Пока что ты единственный, кто не побоялся адекватно ответить. Всё больше убеждаюсь, что настоящие люди здесь - это те, у кого небольшое количество звёздочек.
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11k
кот базилий Час назад
Хорошо хоть в пляс не пустился.
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792
Александр Зотов Час назад
дьякона в капелланы!
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17k
_Tango_ Час назад
Да вообще-то товарищ имел ввиду, что родным и близким надо в храме свечки за здравие ставить, чтобы за упокой не пришлось. Ну выразился криво - бывает. С чего вдруг такая ненависть? Да, к РПЦ много вопросов - но простые священники в большинстве своем истинно верущие.
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1k
ChePaev Час назад
А то кадило впустую крутится, а лавешка не мутится -посетовал священник.
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3k
Parus59 2 часа назад
Храмы пустуют, копеечка не капает, "фирма" несет убытки, понятно почему недоволен убогий. Откуда такая уверенность, что 90 процентов населения крещеные? Выдают желаемое за действительное? Какую моральную поддержку можно ждать от коммерческой организации?
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6
anetu Parus59 Час назад
Давно пора прикрыть лавочку под названием РПЦ
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49k
dima423 2 часа назад
Не дебил а дебилище...
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8k
Shtoppi 2 часа назад
Чет мне кажется по этому попу псих. лечебница плачет.
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