«Чего вы ждёте? Пока гробы придут?»: в Кемеровской области наказали священника, который читал напутственную речь мобилизованным

Его высказывания не понравились ни военнослужащим, ни церковному руководству.
В Мариинске провожали мобилизованных в зону СВО. С речью выступил и священник, он посетовал, что храмы пустуют:
«В тяжёлые времена всегда народ обращался к богу. Где вы? 40 человек уходят на войну. Где вы? Храмы пусты. Кому вы молитесь? Каким богам? Вы тут 90% христиан. Все крещёные, а в храме никого нет. Чего вы ждёте? Пока гробы придут, что ли? Молиться надо богу, каяться, прощения просить».
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Такая речь вызвала недоумение. Все ждали слов поддержки и одобрения, а тут про гробы… И на это среагировали в Мариинской епархии:
«Он не священник, он только дьякон, он замещал в этот день священника. В дальнейших отправках мобилизованных он участвовать не будет. А так за отправку военнослужащих там отвечает благочинный. Дьякону Соколову указано на недопустимость высказываний и неподобающий тон».
В епархии отметили, что сейчас «главная задача священнослужителей - морально поддержать тех, кто призван на военную службу в ходе частичной мобилизации и их семьи, поднять дух людей».
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Империуму человечества всегда были нужны Капеаны.
Вот у нас есть попы и у них есть попы. Наши призывают во имя Господа и их. Нашим говорят, что за святое дело и ихним. Я бы ещё понял, если бы у одних была одна религия, а у других другая, но нет же - и те и те не просто христиане, но православные. Так кто прав-то с религиозной точки зрения? Интересует именно религиозная версия, а никакая другая.