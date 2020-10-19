Благословили стулом: грабителя в церкви ждал "теплый" прием

Мужчина решил поживиться в церкви, но попал на воскресную службу. Прихожане не стали подставлять левую щеку и пообщались с пришлым по душам.
Не все прихожане исповедуют принцип любви к ближнему, если этот ближний - бандит. Видео из церкви, в которую забрался грабитель, служит тому подтверждением.
Прихожане не стали разводить дискуссию и отоварили незнакомца в шлеме прямо во время воскресной службы.
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