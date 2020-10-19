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Благословили стулом: грабителя в церкви ждал "теплый" прием

Благословили стулом: грабителя в церкви ждал "теплый" прием (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 09:06
Сообщество : Истории из жизни
Метки: видео   воскресная служба   грабитель   прикол   происшествие   смешно   церковь   юмор   
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Мужчина решил поживиться в церкви, но попал на воскресную службу. Прихожане не стали подставлять левую щеку и пообщались с пришлым по душам.

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Метки: видео   воскресная служба   грабитель   прикол   происшествие   смешно   церковь   юмор   
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4  комментария
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2k
Dmitrii Ivanov Час назад
Богоугодное дело
Богоугодное дело
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6k
Сгусток позитива Минуту назад
норм его так благословили
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5k
Игорь 14 минут назад
он с двумя шлемами приехал?
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19k
Сибиряк 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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