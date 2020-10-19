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Момент обрушения шпиля горящей церкви в Чили попал на видео

Момент обрушения шпиля горящей церкви в Чили попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 15:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   видео   поджог   протест   протестующие   церковь   чили   
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Во время антиправительственного митинга в чилийской столице Сантьяго кто-то поджег две старинные церкви. На размещенном в сети видеоролике видно, как охваченный огнём шпиль церкви XIX века падает на землю.

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Метки: 360подмосковье   видео   поджог   протест   протестующие   церковь   чили   
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plintus9990 38 минут назад
иисус, дева мария, архангел михаил и апостол петр в очередной раз не помогли
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