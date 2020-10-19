Момент обрушения шпиля горящей церкви в Чили попал на видео

Во время антиправительственного митинга в чилийской столице Сантьяго кто-то поджег две старинные церкви. На размещенном в сети видеоролике видно, как охваченный огнём шпиль церкви XIX века падает на землю.
Полицейские рассматривают поджог как одну из самых вероятных причин возгорания. Задержаны несколько предполагаемых поджигателей.
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