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"Кто это сделал?": бультерьер делает вид, что не слышит нотации хозяйки

"Кто это сделал?": бультерьер делает вид, что не слышит нотации хозяйки (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 16:02
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   животные   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Как мало нужно для счастья собаке - иногда, например, порвать подушку на диване, и валяться в ее содержимом с довольным видом. Хозяйка из Абу-Даби застала свою питомицу за такой шалостью - бультерьер по кличке Хонда лежала среди клочьев подушки и невозмутимо виляла хвостиком.

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Метки: видео   домашние животные   животные   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   
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9  комментариев
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999
No pasaran 2 часа назад
Просто собака не воспринимает эту женщину, как своего хозяина.
И в случае агрессии может тоже проявить агрессию.
Повод, чтобы задуматься. Тем более, что порода с характером.
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11k
Corvus Corax Полчаса назад
@собака сутулая
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99k
собака сутулая Corvus Corax Полчаса назад
"Кто это сделал?": бультерьер делает вид, что не слышит нотации хозяйкиПосмотреть
"Кто это сделал?": бультерьер делает вид, что не слышит нотации хозяйки
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8k
котегRUS 59 минут назад
Интересно, что будет если ему тапком по наглой морде съездить ?)
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3k
Александр котегRUS Полчаса назад
это она
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Oleg котегRUS 10 минут назад
Ничего не будет. Она подумает ,что вы хотите поиграть. Лучше всего - строгий выговор и "обида", минут на десять.
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
просто мощный приход собакен получила от того "это было великолепно".
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