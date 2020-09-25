"Кто это сделал?": бультерьер делает вид, что не слышит нотации хозяйки

Как мало нужно для счастья собаке - иногда, например, порвать подушку на диване, и валяться в ее содержимом с довольным видом. Хозяйка из Абу-Даби застала свою питомицу за такой шалостью - бультерьер по кличке Хонда лежала среди клочьев подушки и невозмутимо виляла хвостиком.

0 Роликом со своей шкодливой питомицей поделилась жительница Абу-Даби, ОАЭ. Зайдя в комнату, женщина обнаружила на диване своего бультерьера по кличке Хонда (Honda). Та расслабленно лежала в подушке от дивана, которую разорвала в клочья.

0 Источник: Куски подушки были разбросаны по всей комнате. Не реагируя на крики маленького ребенка на заднем фоне и возгласы хозяйки, собака миролюбиво виляла хвостиком и была, по-видимому, довольна собой. Наглость - второе счастье!

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