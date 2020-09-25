Австралийские сестры-красотки бросили серфинг ради заработка на непристойных фотках

Серфингистки Элли-Джин и Холли-Дейз Коффи, делившиеся в Инстаграме своими снимками в волнах, набрали по миллиону подписчиков - и запустили свои личные сайты только для взрослых.
Вообще их четыре сестренки: 25-летняя Элли-Джин, 22-летняя Холли-Дейз, а также Бонни-Лу, 19 лет, и 20 летняя Руби-Ли. Вместе они заслужили сравнение с семейкой Кардашьян, тоже прославившись тем, что делятся вызывающими снимками в Instagram.
Элли-Джин с 2010 по 2017 год участвовала в квалификационных сериях Всемирной лиги серфинга.
И вот старшенькая, Элли-Джин запустила свой сайт "только для взрослых" под названием Ellie Unlocked. Говорят, доступ стоит стоит чуть более 5 фунтов стерлингов в месяц. А произошло это после того, как австралийка впала в депрессию, обнаружив, что бойфренд изменяет ей...
В прошлом месяце она написала в Интернете:
"5 июля 2019 года весь мой мир раскололся на миллион частей, и я искренне не думала, что смогу снова подняться... Брат и отец заботились обо мне каждый божий день, когда я очень сильно плакала, и это продолжалось около трех самых мучительных месяцев моей жизни".
В прошлом месяце она написала в Интернете:
"5 июля 2019 года весь мой мир раскололся на миллион частей, и я искренне не думала, что смогу снова подняться... Брат и отец заботились обо мне каждый божий день, когда я очень сильно плакала, и это продолжалось около трех самых мучительных месяцев моей жизни".
На своем новом веб-сайте Элли-Джин предложила подписчикам "приватный чат" и контент "без цензуры".
И как пишет она сама: "Постепенно боль стала уменьшаться, и я стала счастливее, чем когда-либо прежде".
И как пишет она сама: "Постепенно боль стала уменьшаться, и я стала счастливее, чем когда-либо прежде".
А потом ее примеру последовала и 22-летняя Холли-Дейз, представив публике подобный приват-сайт.
Число подписчиков третьей сестренки, 20-летней Руби-Ли пока только приближается к полумиллиону...
Их фотками в купальниках мы любовались и четыре года назад...
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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