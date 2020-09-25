Австралийские сестры-красотки бросили серфинг ради заработка на непристойных фотках

И вот старшенькая, Элли-Джин запустила свой сайт "только для взрослых" под названием Ellie Unlocked. Говорят, доступ стоит стоит чуть более 5 фунтов стерлингов в месяц. А произошло это после того, как австралийка впала в депрессию, обнаружив, что бойфренд изменяет ей...



В прошлом месяце она написала в Интернете:

"5 июля 2019 года весь мой мир раскололся на миллион частей, и я искренне не думала, что смогу снова подняться... Брат и отец заботились обо мне каждый божий день, когда я очень сильно плакала, и это продолжалось около трех самых мучительных месяцев моей жизни".