Самый сильный удар рукой на сегодняшний день

Каждый день ставятся новые рекорды, отодвигая планку человеческих возможностей всё дальше и дальше. Если раньше казалось невообразимым, что легендарный Майк Тайсон пробивал боксёрскую грушу ударом рукой весом в 800 кг, то сегодня есть человек, который бьёт намного сильнее… Кто же
он и где выступает?
он и где выступает?
Дмитрий Спиричев пробил удар в 840 кг на турнире Панчер
Одним из первых рекордсменов, который смог поднять планку по силе удара выше, обогнав тем самым Железного Майка, является россиянин Дмитрий Спиричев. Его удар составил 840 кг и данный рекорд был установлен на турнире «Панчер», где спортсмены целенаправленно соревнуются кто сильнее ударит по груше.
Кто является автором самого сильного удара?
Время идёт, ударная техника совершенствуется, как и методы тренировок. Так же появляются новые технологии для измерении силы удара. Оборудования тренировочных залов промоушена UFC укомплектовано по последнему слову техники. Ведь здесь можно встретить самых топовых бойцов из мира смешанных единоборств.
Одним из таких является камерунец Франсис Нганну, который выступает в тяжёлой весовой категории на турнирах UFC. На сегодняшний день он входит в тройку лидеров в своей весовой категории и его цель – это чемпионский пояс. Стоит заметить все шансы у него имеются, ведь Франсис Нганну славится тем, что
завершает свои поединки досрочно нокаутом ещё в первом раунде. Это происходит потому, что удар Франсиса Нганну сродни удара молотом. Можете представить, что происходит в голове его оппонентов, пропустивших удар рукой Франсиса.
Одним из таких является камерунец Франсис Нганну, который выступает в тяжёлой весовой категории на турнирах UFC. На сегодняшний день он входит в тройку лидеров в своей весовой категории и его цель – это чемпионский пояс. Стоит заметить все шансы у него имеются, ведь Франсис Нганну славится тем, что
завершает свои поединки досрочно нокаутом ещё в первом раунде. Это происходит потому, что удар Франсиса Нганну сродни удара молотом. Можете представить, что происходит в голове его оппонентов, пропустивших удар рукой Франсиса.
Сила удара рукой Франсиса Нганну в 1,3 тонны!
Однажды перед поединком с легендой «Прайда» бойцом по имени Алистар Оверим, Франсис Нганну тренировался в зале UFC. Так сложилось, что он решил проверить свои возможности на тренажёре измеряющим силу удара.
Техника показала, что Франсис Нганну ударил с силой в 129 161 юнитов, что примерно равняется 1300 кг, что превышает самый сильный удар рукой в боксе Майка Тайсона в 1,6 раза.
Алистар Оверим узнав про силу удара камерунца не испугался. Он только посмеялся над своим будущим соперником, назвав информацию, что автор самого сильного удара рукой Франсис Нганну — фэйком. За свои слова Оверим вскоре поплатился.
Франсис Нганну нокатурировал Алистара Оверима по собственной традиции уже в первом райнде. Сделал он это весьма красиво и брутально.
Алистар Оверим узнав про силу удара камерунца не испугался. Он только посмеялся над своим будущим соперником, назвав информацию, что автор самого сильного удара рукой Франсис Нганну — фэйком. За свои слова Оверим вскоре поплатился.
Франсис Нганну нокатурировал Алистара Оверима по собственной традиции уже в первом райнде. Сделал он это весьма красиво и брутально.
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