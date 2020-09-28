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Самый сильный удар рукой на сегодняшний день

Самый сильный удар рукой на сегодняшний день (2 фото)

Автор:
28 сентября 2020 09:05
Сообщество : Спорт
Метки: Самый сильный удар рукой   рука   самый   спорт   удар   фото   
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Каждый день ставятся новые рекорды, отодвигая планку человеческих возможностей всё дальше и дальше. Если раньше казалось невообразимым, что легендарный Майк Тайсон пробивал боксёрскую грушу ударом рукой весом в 800 кг, то сегодня есть человек, который бьёт намного сильнее… Кто же
он и где выступает?

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Метки: Самый сильный удар рукой   рука   самый   спорт   удар   фото   
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