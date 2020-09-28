Самый сильный удар рукой на сегодняшний день

Время идёт, ударная техника совершенствуется, как и методы тренировок. Так же появляются новые технологии для измерении силы удара. Оборудования тренировочных залов промоушена UFC укомплектовано по последнему слову техники. Ведь здесь можно встретить самых топовых бойцов из мира смешанных единоборств.



Одним из таких является камерунец Франсис Нганну, который выступает в тяжёлой весовой категории на турнирах UFC. На сегодняшний день он входит в тройку лидеров в своей весовой категории и его цель – это чемпионский пояс. Стоит заметить все шансы у него имеются, ведь Франсис Нганну славится тем, что

завершает свои поединки досрочно нокаутом ещё в первом раунде. Это происходит потому, что удар Франсиса Нганну сродни удара молотом. Можете представить, что происходит в голове его оппонентов, пропустивших удар рукой Франсиса.