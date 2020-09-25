Испанский фотограф показал закулисье своих необычных снимков

Фотограф из Барселоны Жорди Коалитик создает динамичные и нестандартные снимки, а потом делится с пользователями сети фотографиями того, что в это время происходит за кадром. На первой фотографии можно увидеть готовую работу, а на второй закулисье без прикрас.
Многим давно уже мало типичных и одинаковых селфи, пришло время необычных и креативных снимков. И как здорово, что многие фотографы, которые придумывают идеи для них, люди совсем не жадные, и с удовольствием показывают то, что на самом деле происходит за кадром.
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