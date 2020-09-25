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Испанский фотограф показал закулисье своих необычных снимков

Испанский фотограф показал закулисье своих необычных снимков (18 фото)

Автор:
25 сентября 2020 08:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: за кадром   закулисье   интересно   люди   ракурс   сравнение   фото   
986
18
Фотограф из Барселоны Жорди Коалитик создает динамичные и нестандартные снимки, а потом делится с пользователями сети фотографиями того, что в это время происходит за кадром. На первой фотографии можно увидеть готовую работу, а на второй закулисье без прикрас.

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Метки: за кадром   закулисье   интересно   люди   ракурс   сравнение   фото   
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3  комментария
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2k
Арт 58 минут назад
А действительно, просто и в тот же момент круто
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Симпатично,но тема сисек совсем не раскрыта
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17k
kamanch 2 часа назад
Классно!
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Mr.Adamson

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