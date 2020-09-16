Женщина скрытно фотографирует своих попутчиков на смартфон

Каждый из нас по-разному проводит время в дороге. Кто-то пытается восполнить недостаток сна, кто-то погружается в свои мысли, кто-то читает, слушает музыку, не отрывается от телефона. А кто-то просто наблюдает за всем происходящим вокруг.



Дина Алфаси из Израиля тайно фотографирует своих попутчиков, благодаря чему снимки получаются столь живыми и естественными, что могут потягаться с профессиональными кадрами