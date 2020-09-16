Женщина скрытно фотографирует своих попутчиков на смартфон

Работающая в больнице инженером женщина каждый день встречает множество людей, когда едет на работу. Она тайно фотографирует своих попутчиков, благодаря чему её снимки получаются живыми и естественными.
Каждый из нас по-разному проводит время в дороге. Кто-то пытается восполнить недостаток сна, кто-то погружается в свои мысли, кто-то читает, слушает музыку, не отрывается от телефона. А кто-то просто наблюдает за всем происходящим вокруг.
Дина Алфаси из Израиля тайно фотографирует своих попутчиков, благодаря чему снимки получаются столь живыми и естественными, что могут потягаться с профессиональными кадрами
Дина Алфаси из Израиля тайно фотографирует своих попутчиков, благодаря чему снимки получаются столь живыми и естественными, что могут потягаться с профессиональными кадрами
«Мечтатель»
Дина проводит много времени в дороге, добираясь до больницы, где работает инженером. Чтобы как-то скоротать время в пути, она решила снимать на Айфон своих попутчиков за их привычными в дороге делами. Женщина старается максимально незаметно сфотографировать соседствующего пассажира, чтобы не смутить его и получить естественный кадр.
«Зимнее солнце»
Задумавшись, люди надолго застывают в удобной для них позе, что позволяет Дине подобрать удачный ракурс и впоследствии создать прекрасный кадр.
«Всегда ловлю погоду вместе с вами»
Дина увлекается фотографией уже 7 лет, и всё это время снимает только на свой смартфон. Её снимки не раз становились участниками и победителями различных фотоконкурсов.
«Зрительный контакт»
«Я пытаюсь передавать эмоции через фотографию. Я ищу людей, которые заставляют меня на мгновение остановиться и подумать, какова их история? Фотографируя незнакомцев в ежедневных поездках на работу, я пытаюсь запечатлеть всю глубину человеческой сложности. В том, как человек существует в публичном пространстве, есть что-то одновременно интимное и уязвимое.
«Открытое пространство»
Дина снимает не только своих попутчиков, но и прохожих на улицах города, а также всё, что покажется ей интересным. Она любит воспринимать окружающий её мир как большую фотостудию, в которой каждый может стать героем её снимка.
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