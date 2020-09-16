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Женщина скрытно фотографирует своих попутчиков на смартфон

Женщина скрытно фотографирует своих попутчиков на смартфон (20 фото)

Автор:
16 сентября 2020 08:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Израиль   интересно   люди   попутчики   творчество   фото   фотомир   
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Работающая в больнице инженером женщина каждый день встречает множество людей, когда едет на работу. Она тайно фотографирует своих попутчиков, благодаря чему её снимки получаются живыми и естественными.

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Метки: Израиль   интересно   люди   попутчики   творчество   фото   фотомир   
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4  комментария
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25k
Игорь 58 минут назад
Когда-нибудь (если у нас вообще есть будущее) будут вспоминать наше время как взрывной рост хранилищ информации и каналов связи заполненных всяким цифровым хламом.
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16k
SerGProS Игорь 45 минут назад
Первый "цифровой хлам"

Первый "цифровой хлам"
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2k
Андрей Ковалев Минуту назад
Я, когда фотаю людей в жанре "стрит", пользую "длинный" объектив 70-200/2.8. Можно близко не подходить. Если человек как то проявляет недовольство, то широко улыбаюсь во все свои 20 зубов и люди обычно успокаиваются. Иногда спрашиваю разрешения, но тогда уже естественные фотки редко получаются..

Я, когда фотаю людей в жанре "стрит", пользую "длинный" объектив 70-200/2.8. Можно близко не подходить. Если человек как то проявляет недовольство, то широко улыбаюсь во все свои 20 зубов и люди обычно успокаиваются. Иногда спрашиваю разрешения, но тогда уже естественные фотки редко получаются..
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18k
Батончик с маком 41 минуту назад
у "Веры" борода выросла. наверное с гормонами что-то
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