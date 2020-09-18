16 путешественников, которые хотели запечатлеть великолепный вид, но столкнулись с законом подлости

Подборка неудачных снимков от путешественников, столкнувшихся с законом подлости. Все они желали снять впечатляющие виды, но из-за различных обстоятельств испытали лишь разочарование.
Заядлые путешественники могут потратить много времени, сил и средств, чтобы добраться до желанного места и своими глазами полюбоваться на великолепные виды. Однако не всё зависит от них самих, порой природа, погода и службы, решившие провести реконструкцию достопримечательностей, всё портят. И вместо прекрасной картинки горе-путешественники получают… ничего!
2. «Я поднимался на гору в Банфе несколько часов, чтобы насладиться этим великолепным видом»
5. «Я шла 3 часа, прошла 11 километров в гору в Серро-Негро в Аргентине, чтобы увидеть это. Какой чудесный вид…»
7. «Ехал 4 часа, ещё 3 часа шёл пешком, и это был мой вид на вершине»
3 часа спускался пешком, и как только я сел в грузовик, чтобы уехать, выглянуло солнце, разогнавшее туман.
9. «Поехала в Норвегию из Флориды, потратила 4 часа на восхождение при дожде, чтобы получить это»
11. «До появления TripAdvisor, мы потратили 2 часа на путь к знаменитой пещере в Шотландии. Мы ожидали, что она уходит под землю и всё такое. Вот пещера…»
Да уж, иногда перед посещением достопримечательностей стоит ознакомиться с отзывами о них.
13. «Мы проехали 2,5 часа с нашим 7-метровым передвижным домом по узеньким дорогам, чтобы насладиться лучшим видом в Монако»
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