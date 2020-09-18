16 путешественников, которые хотели запечатлеть великолепный вид, но столкнулись с законом подлости

Заядлые путешественники могут потратить много времени, сил и средств, чтобы добраться до желанного места и своими глазами полюбоваться на великолепные виды. Однако не всё зависит от них самих, порой природа, погода и службы, решившие провести реконструкцию достопримечательностей, всё портят. И вместо прекрасной картинки горе-путешественники получают… ничего!