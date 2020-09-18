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16 путешественников, которые хотели запечатлеть великолепный вид, но столкнулись с законом подлости

16 путешественников, которые хотели запечатлеть великолепный вид, но столкнулись с законом подлости (17 фото)

Автор:
18 сентября 2020 08:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: закон подлости   интересно   люди   неудача   прикол   путешествия   фейл   фото   
307
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Подборка неудачных снимков от путешественников, столкнувшихся с законом подлости. Все они желали снять впечатляющие виды, но из-за различных обстоятельств испытали лишь разочарование.

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Метки: закон подлости   интересно   люди   неудача   прикол   путешествия   фейл   фото   
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Nikolay Полчаса назад
Да уж. Помнится, был в Калининграде, проехался по области на экскурсии. Приезжаем в Светлогорск. Гид так красиво поводит рукой и говорит "а это знаменитый янтарный разрез". Смотрю вниз - море тумана :-)
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