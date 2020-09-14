18 случаев, когда отражение делало фотографию только лучше

Иногда отражение самого обычного предмета способно забавным образом дополнить реальность и добавить ей новые грани. Перед вами подборка фотографий, где главное - это отражение.
7. «Села на скамейку возле офиса и заметила, что моё отражение в окне идеально вписывается в кресло»
8. «Из-за отражения моего телевизора создается впечатление, что Девушка с жемчужной сережкой находится у меня на заднем дворе»
10. «Отражение выглядит так, как будто инопланетные боевые машины-треножники из «Войны миров» вторглись в Мельбурн»
14. Кажется, что на чёрно-белом изображении фонарь светится жёлтым, но это только отражение
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