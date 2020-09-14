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18 случаев, когда отражение делало фотографию только лучше

18 случаев, когда отражение делало фотографию только лучше (19 фото)

Автор:
14 сентября 2020 10:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   интересно   люди   отражение   фото   
506
19
Иногда отражение самого обычного предмета способно забавным образом дополнить реальность и добавить ей новые грани. Перед вами подборка фотографий, где главное - это отражение.

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Метки: в мире   животные   интересно   люди   отражение   фото   
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2  комментария
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12k
homerchik Час назад
18 случаев, когда отражение делало фотографию только лучше
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30
Иван Поляков Час назад
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