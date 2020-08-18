10 самых высоких людей на Земле

Согласно официальным данным, Американец Роберт Вадлоу является самым высоким человеком в мире. Незадолго до смерти он был около 272 сантиметров. Несмотря на огромный рост и все вытекающие из этого проблемы, парень вел активный образ жизни. Он закончил школу и поступил в университет. Помимо этого он выступал в цирке и объездил с гастролями всю Америку. Как и у других гигантов, у Роберта были проблемы с позвоночником и суставами, ему приходилось ходить на костылях. Умер самый высокий человек в мире в 22 года. Причиной смерти был сепсис, который начался из-за попадания инфекции в рану, образовавшуюся на ноге в результате натирания костылем.