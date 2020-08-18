10 самых высоких людей на Земле

Кто сказал, что великаны бывают только в сказках? В мире очень много людей ростом выше 2 метров (что уже считается гигантизмом). Быть слишком высоким совсем не хорошо. Большой рост причиняет своим обладателям немало проблем, начиная от бытовых, заканчивая плохим здоровьем и ранней смертью.
В наш рейтинг самых высоких людей в мире попали те, чей рост перевалил за отметку 250 сантиметров.
10 место:Султан Кёсен — 251 сантиметр
Среди людей, живущих в настоящее время, самым высоким человеком планеты является турок Султан Кёсен. Сейчас мужчине 36 лет, он живет на родине и занимается сельским хозяйством. Родители Султана среднего роста, да и сам мальчик родился совершенно нормальным. Причина, по которой Кёсен перешагнул отметку 2,5 метра — опухоль гипофиза и гормональный сбой. Врачам удалось вылечить парня и остановить его рост. Теперь он получил возможность прожить полноценную жизнь. Сейчас турок женат и практически не жалуется на здоровье, однако передвигаться ему приходится при помощи костылей. Еще одна проблема Султана — отсутствие на прилавках магазина вещей его размера. Одежду и обувь ему шьют на заказ.
9 место: Викас Аппал — 251 сантиметр
Индиец Викас Аппал в своей стране признан самым высоким человеком. Причиной огромного роста парня была опухоль головного мозга. Когда индийцу был 21 год, врачи решили провести операцию по удалению опухоли. Но прошла она неудачно, и Викас скончался.
8 место: Вэйно Мюллиринне — 251 сантиметр
Вэйно Мюллиринне родом из Финляндии. В молодости он был около 220 сантиметров, что не стало помехой для службы в армии и отправке на фронт. Вэйно получил известность, как самый высокий солдат в истории. Рост финна продолжал увеличиваться на протяжении всей его жизни и достиг максимальной отметки к 40 годам. Умер мужчина в 54 года.
7 место: Эдуард Бопре — 252 сантиметра
Канадец Эдуард Бопре в детстве был совершенно нормального роста. Однако после 8 лет мальчик начал активно расти и спустя три года был уже больше 2 метров. Парень обладал не только высоким ростом, но и невиданной силой. Он начал работать в местном цирке, где показывал публике силовые номера по сгибанию металлических прутьев и поднятию тяжестей. Эдуард объехал множество городов во время цирковых гастролей. Умер парень из-за туберкулеза, на тот момент ему было всего 23 года.
6 место: Бернард Койн – 254 сантиметра
Американец Бернард Койн на протяжении всей своей недолгой жизни увеличивался в росте. Парень имел серьезные проблемы со здоровьем. Позвоночник его из-за столь высокого роста подвергался огромной нагрузке, кроме того, Койн страдал инфантилизмом и отставал в половом развитии. Во время первой Мировой войны Бернарда отказались принять в армию. Причиной смерти американца в возрасте 23 лет стало заболевание печени.
5 место: Леонид Стадник — 257 сантиметров
Когда украинец Леонид Стадник был подростком, ему сделали операцию на головном мозге. После этого он начал активно расти. У мальчика образовалась опухоль гипофиза, что стало причиной его аномально высокого роста. Здоровье и самочувствие Леонида были далеки от идеала. Он мог ходить только при помощи опоры. Мужчина не любил излишнего внимания к своей персоне и отказался регистрироваться в книге рекордов Гиннесса. В последние годы Стадник рос по 2-3 сантиметра в год, а потому его рост на момент смерти значительно превышал официальные данные (2,57 метра). Кровоизлияние в мозг, случившееся на 45 году жизни украинца, стало причиной его смерти.
4 место: Джон Кэрролл — 263 сантиметра
Американец Джон Кэрролл в детстве ничем не отличался от своих сверстников. Его рост небывалыми темпами начал увеличиваться в возрасте 16 лет. Практически сразу начались проблемы со спиной и суставами. Нагрузка на позвоночник привела к его искривлению, парню стало тяжело передвигаться. Джон неоднократно проходил курсы лечения, но они не давали желаемых результатов. Умер мужчина в возрасте 36 лет.
3 место: Джо Роган — 268 сантиметров
Открывает тройку самых высоких людей в мире американец Джо Роган. Он родился в конце 19 века (более точные данные отсутствуют) в семье бывшего раба. Когда мальчику исполнилось 13 лет, он активно пошел в рост и не прекращал расти до самой смерти. К 20 годам Роган имел серьезные проблемы с суставами и мог ходить только с помощью костылей. Умер мужчина приблизительно в 40 лет.
2 место: Роберт Першинг Уодлоу — 272 сантиметра
Согласно официальным данным, Американец Роберт Вадлоу является самым высоким человеком в мире. Незадолго до смерти он был около 272 сантиметров. Несмотря на огромный рост и все вытекающие из этого проблемы, парень вел активный образ жизни. Он закончил школу и поступил в университет. Помимо этого он выступал в цирке и объездил с гастролями всю Америку. Как и у других гигантов, у Роберта были проблемы с позвоночником и суставами, ему приходилось ходить на костылях. Умер самый высокий человек в мире в 22 года. Причиной смерти был сепсис, который начался из-за попадания инфекции в рану, образовавшуюся на ноге в результате натирания костылем.
1 место: Федор Махнов 285 сантиметров
По неофициальным данным Федор Махнов был самым высоким из всех когда-либо живших людей в мире. Его рост всего на 15 сантиметров не дотянул до 3 метровой отметки. Родился он в крестьянской семье. После того, как Федор стал заметно выделяться из толпы, он пошел работать в цирк и объездил весь мир. Когда ему это надоело, парень вернулся на родину и женился. Умер Махнов в 34 года от заболевания легких.
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