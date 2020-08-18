FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3246 постов • 842 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
10 самых высоких людей на Земле

10 самых высоких людей на Земле (10 фото)

Автор:
18 августа 2020 12:25
Сообщество : Факты
Метки: высота   интересно   люди   размер   рост   факты   фото   
555
10
Кто сказал, что великаны бывают только в сказках? В мире очень много людей ростом выше 2 метров (что уже считается гигантизмом). Быть слишком высоким совсем не хорошо. Большой рост причиняет своим обладателям немало проблем, начиная от бытовых, заканчивая плохим здоровьем и ранней смертью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: высота   интересно   люди   размер   рост   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Ya 2 часа назад
Несчастные, больные люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 2 часа назад
10 самых высоких людей на Земле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
NONAME lem02 48 минут назад
а что с задним колесом у авто на этом фото???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Тимофеев NONAME 23 минуты назад
хм. может быть неудачный режим панорама?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото) Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото) Вы знаете, почему у некоторых людей есть крошечные отверстия над ушами? Вы знаете, почему у некоторых людей есть крошечные отверстия над ушами? Девушки, которые встречаются с парнями ниже себя Девушки, которые встречаются с парнями ниже себя Трагичная история самого высокого человека на планете Трагичная история самого высокого человека на планете Подогрел, блин: 15 провалов с микроволновкой Подогрел, блин: 15 провалов с микроволновкой Школьницу дразнили из-за роста, а она стала моделью Школьницу дразнили из-за роста, а она стала моделью
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

808758



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
0
25
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
Фермер достойно отомстил за покрышки, выброшенные на его земле
1
132
Фермер достойно отомстил за покрышки, выброшенные на его земле
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
1
157
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
ТОП 11 самых страшных ужасов в мире
4
18
ТОП 11 самых страшных ужасов в мире
Где и как это происходит в первый раз
Где и как это происходит в первый раз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#картинки#люди#смешные#авария#дикие животные#спасение#лукашенко
#животные#факты#природа#хищник#интересное#прикольные#автомобили#путешествия#жизнь#протесты
#интересно#юмор#звери#забавно#кино#на различный вкус#белоруссия#собака#дтп#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться