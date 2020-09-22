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16 любопытных вещей со всего мира, которые мало кто видел

16 любопытных вещей со всего мира, которые мало кто видел (17 фото)

Автор:
22 сентября 2020 08:22
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   вещи   дизайн   изобретения   интересно   креатив   люди   необычно   
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Сегодня довольно трудно придумать что-нибудь кардинально новое. Поэтому большинство людей предпочитают не изобретать велосипед заново, а просто улучшить уже созданные вещи. Перед вами подборка созданных во имя пользы или ради развлечения вещей, о которых известно далеко не всем.

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Метки: в мире   вещи   дизайн   изобретения   интересно   креатив   люди   необычно   
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933
Шурман 10 минут назад
Классная штука , по хабару ходить само то .
Классная штука , по хабару ходить само то .
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