16 любопытных вещей со всего мира, которые мало кто видел

Сегодня довольно трудно придумать что-нибудь кардинально новое. Поэтому большинство людей предпочитают не изобретать велосипед заново, а просто улучшить уже созданные вещи. Перед вами подборка созданных во имя пользы или ради развлечения вещей, о которых известно далеко не всем.
Люди во все времена были хороши в придумывании устройств улучшающих, упрощающих и просто украшающих им жизнь. Будь это приспособление с определёнными функциями или существующее исключительно для демонстрации безграничной человеческой фантазии — вам будет интересно настолько, что кое-что вы наверняка захотите забрать себе.
3. Лопата с отверстиями для работы с мокрыми грунтами
Отверстия предотвращают налипание грунта на лезвие. Да ещё и выглядит стильно!
13. «Цифровые» солнечные часы, напечатанные на 3D-принтере, которые точно проецируют время на землю
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