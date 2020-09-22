16 любопытных вещей со всего мира, которые мало кто видел

Люди во все времена были хороши в придумывании устройств улучшающих, упрощающих и просто украшающих им жизнь. Будь это приспособление с определёнными функциями или существующее исключительно для демонстрации безграничной человеческой фантазии — вам будет интересно настолько, что кое-что вы наверняка захотите забрать себе.