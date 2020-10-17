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Угадай назначения прибора из СССР

Угадай назначения прибора из СССР (32 фото + 1 гиф)

Автор:
17 октября 2020 12:43
Метки: СССР   вещи   интересно   
359
33

Как всё-таки быстро летит время и так же кардинально быстро меняется ценность вещей. Менделееву за создание знаменитой таблицы подарили цепочку из самого дорого металла-алюминия, а вскоре этот металл стали производить объемами в сотни тысяч тонн.

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Метки: СССР   вещи   интересно   
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5  комментариев
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Сергей Час назад
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Правда, магнитофонную ленту склеивали, в основном, внахлёст при помощи ацетона!
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Sergey Час назад
Стабилизатор белый помню, гудел знатно.
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