Угадай назначения прибора из СССР

Многие вещи и приборы, очень нужные во времена моей юности, теперь уже ни у кого не увидишь в пользовании. Давайте проведем небольшую викторину, проверим свои знания и память. Даже если не угадаете, не будете томиться в поисках ответа-просто листаете галерею и все станет понятно.

1. Начнем с главного виновника, что за механизм на фото?