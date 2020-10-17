Угадай назначения прибора из СССР

Как всё-таки быстро летит время и так же кардинально быстро меняется ценность вещей. Менделееву за создание знаменитой таблицы подарили цепочку из самого дорого металла-алюминия, а вскоре этот металл стали производить объемами в сотни тысяч тонн.
Многие вещи и приборы, очень нужные во времена моей юности, теперь уже ни у кого не увидишь в пользовании. Давайте проведем небольшую викторину, проверим свои знания и память. Даже если не угадаете, не будете томиться в поисках ответа-просто листаете галерею и все станет понятно.
1. Начнем с главного виновника, что за механизм на фото?
Был в каждом доме!
то тот же механизм, но сложнее.
Это механизм часов "Ходики"!
2. Таблеточки счастья
Не вспомнили?
Догадались теперь?
Это кремний для зажигалок!
3. Такой вот кормилец был
Вы правы!
волшебный зарядник
когда у друзей приемники уже съели свои батарейки, а Ваш приемник поет как ни в чем не бывало благодаря ему
А вот и батареи. Дорогие они были конечно, но того стоили...
4. Не каждый пользовался, но был у каждого
это ключ для спиц,
а это его неизменные спутники
говорят такие заготовки ключей продавали, но я не видел в продаже
5. Домашний спасатель
У многих дома он жил под столом
у кого то вот такой был
это стабилизатор напряжения, спасавший в СССР телевизоры от скачков и перепадов напряжения.
6. Набор джентльмена
набор для ремонта лент магнитофона
7. О таком помощнике мечтали многие
это его бюджетный аналог
Это ручной механизм для перемотки кассет)))
8. Выручатель
много раз он выручал нас
это футляр для батареек
и такие были
эти попроще
9 Вот этот аппарат точно был большой редкостью-брали попользоваться.
все понятно
10 Прибор мага и чародея так же был не у всех, но смотреть было супер.
как мы с ним любили баловаться...
выпускался промышленный, но пока он появился в продаже, мы уже наделали самодельные
это размагничиватель кинескопов цветных телевизоров. Включаете в розетку и вращая круговыми движениями отдаляетесь от экрана.
Вот так и летит время
Источник:
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Правда, магнитофонную ленту склеивали, в основном, внахлёст при помощи ацетона!