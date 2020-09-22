Интересные предметы из прошлого, которые попались людям на глаза

Если задуматься, то любое событие, которое произошло секунду назад, это уже история. И вокруг нас есть сотни вещей, которые тоже успели стать её частью. Вещи из прошлого века, ровесники знаковых событий или сделанные в государстве, которого больше нет. И от этого их ценность только растёт.