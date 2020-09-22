Интересные предметы из прошлого, которые попались людям на глаза

Пользователи сети со всего мира хвастаются любопытными предметами из прошлого, которые были найдены ими в старых домах и комиссионках или же достались от родственников.
Если задуматься, то любое событие, которое произошло секунду назад, это уже история. И вокруг нас есть сотни вещей, которые тоже успели стать её частью. Вещи из прошлого века, ровесники знаковых событий или сделанные в государстве, которого больше нет. И от этого их ценность только растёт.
«Убираясь в старом доме одного из моих клиентов, я обнаружила на комоде булавку с флагами США и Советского Союза внутри крошечной шкатулки»
«Фотография Мэрилин Монро, сделанная моей бабушкой после встречи с ней на озере Луиза, Канада, в 1950-х годах»
«Русские игральные карты 1967 года, принадлежащие моей бабушке». На самом деле автор снимка ошибся и карты 1982 года
«Сегодня видел старый холодильник Hotpoint 1948 года, который до сих пор полностью исправен»
«Мой сосед по комнате нашёл в благотворительном магазине оригинальную видеокассету со «Звёздными войнами»
«Я открыл вентиляционное отверстие в стене и обнаружил старые любовные письма, перевязанные веревкой»
«Я нашёл в местном комиссионном магазине этот винтажный гобелен за 10 долларов в идеальном состоянии»
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Хоть что за книга?
Устроены так люди,
Желают знать, желают знать,
Желают знать, что будет."
Теперь понятно почему в старом советском кинофильме такие карты...