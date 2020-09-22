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Интересные предметы из прошлого, которые попались людям на глаза

Интересные предметы из прошлого, которые попались людям на глаза (19 фото)

Автор:
22 сентября 2020 08:50
Метки: вещи   интересно   история   люди   находка   прошлое   
2017
19
Пользователи сети со всего мира хвастаются любопытными предметами из прошлого, которые были найдены ими в старых домах и комиссионках или же достались от родственников.

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Метки: вещи   интересно   история   люди   находка   прошлое   
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2k
ваня панкин 2 часа назад
карты игральные не 67-го, а скорее конец 70-х начало 80-х... там гост датирован 1977 годом...
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1k
Valis 2 минуты назад
«Я нашёл книгу, которой больше 200 лет»
Хоть что за книга?
«Я нашёл книгу, которой больше 200 лет» Хоть что за книга?
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4k
pilgrimnl 7 минут назад
вот нычку в сарае нашел, хз сколько лет
вот нычку в сарае нашел, хз сколько лет
вот нычку в сарае нашел, хз сколько лет
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5k
ALFIE 18 минут назад
"делал приборку дома. нашел засохшее 10летнее гавно кота за диваном"..... скучная житуха)))
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24k
Acu900 48 минут назад
"Ну что сказать, ну что сказать,
Устроены так люди,
Желают знать, желают знать,
Желают знать, что будет."
Теперь понятно почему в старом советском кинофильме такие карты...
"Ну что сказать, ну что сказать, Устроены так люди, Желают знать, желают знать, Желают знать, что будет." Теперь понятно почему в старом советском кинофильме такие карты...
"Ну что сказать, ну что сказать, Устроены так люди, Желают знать, желают знать, Желают знать, что будет." Теперь понятно почему в старом советском кинофильме такие карты...
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20k
Vazari Час назад
В доме, где я родился, прожило 4 поколения нашей семьи. В этом же доме есть подвал. Им практически никто теперь не пользуется-максимум, хранятся банки с вареньем. Так вот, всё, что там хранится-имеет возраст больше 100-120 лет. Есть много чего и древнее. Жалко, что теперь это находится в другом государстве...
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7k
krivsan Час назад
все туда
все туда
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