Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры

Производители бытовой радиоаппаратуры всегда придавали большое значение внешнему виду своей продукции. Это все таки лицо компании, имидж а в конечном итоге-объемы продаж.
Глядя на роскошные полированные корпуса ламповых приемников невольно возникают мысли, что стоимость изготовления корпуса практически сопоставима со стоимостью электронного содержимого.
Громадность размеров радиоаппаратуры тех лет-это прямое следствие использования радиоламп. Вот как миниатюрно разместить такой ламповый усилитель:
Все изменилось с приходом транзисторной эпохи. Объемы электронных компонентов уменьшились в разы. Корпуса радиоаппаратуры старались делать максимально ужав по высоте, как бы подчеркивая преимущества отказа от высоких радиоламп.
Так зародилась мода на блочные музыкальные комплексы. В дизайне радиоаппаратуры господствовали строгость и минимализм. Именно в эту золотую эпоху родились многие модели, ставшие эталонном гармоничной красоты.
Marantz
Onkyo
Sansui
Hitachi
Nordmende
Sanyo
Akai
Pioneer
Philips
Grundig
Yamaha
Technics
Этот стиль господствовал до начала 80х годов. Даже в оформлении панели знаменитого Sharp 777 он оставил свой след.
В СССР ярким представителем этого стиля стала продукция НПО "Радиотехника": блочный стерео комплекс.
так же выпускалась под названием "Любава-85-стерео"
На мой, наверное очень субъективный взгляд, это был лучший стиль в оформлении бытовой радиоаппаратуры. Поистине золотая эпоха красоты в бытовой радиоаппаратуре. Пришедшее ему на смену мода на округлые формы и кричаще яркие цвета было уже совсем не то.
Источник:
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Сейчас производят РАЗОВУЮ технику: закончился гарантийный срок, она прекращает работать и ремонту не подлежит! Я уж не говорю о техническом и моральном устаревании: выпущены более мощные и МОДНЫЕ модели!