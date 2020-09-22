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Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры

Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры (32 фото)

Автор:
22 сентября 2020 20:32
Метки: аппаратура   интересно   техника   
1316
32

Производители бытовой радиоаппаратуры всегда придавали большое значение внешнему виду своей продукции. Это все таки лицо компании, имидж а в конечном итоге-объемы продаж.

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Метки: аппаратура   интересно   техника   
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83
crush 2 часа назад
всю клаву слюной залил...
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2k
Архимед 57 минут назад
вот такой родители купили, уж и не помню в каком году)

вот такой родители купили, уж и не помню в каком году)
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536
Краснодар Архимед 39 минут назад
Был такой. Я его себе сам купил в 84 году, на деньги заработанные в летние каникулы. Почтальоном подрабатывал, телеграммы разносил.
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3k
Klon Краснодар 18 минут назад
Купил такой в 1985-м. Пробыл у меня недолго, сдал обратно в магазин после трех ремонтов по гарантии. Запомнился дикими щелчками реле, быстрой перемоткой и необычной комплектной кассетой на металлическом каркасе.
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2k
Архимед Klon 2 минуты назад
не у нас долго простоял,я еще в 90-е на нем кассеты крутил, потом пленку жевать начал. А щелчки - правда были будь здоров )
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2k
Архимед Краснодар 2 минуты назад
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5k
maclay Час назад
Классно ! Это был какой-то фетиш, гладить все эти кнопочки, нажимать на клавиши !
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2k
Serg Час назад
Все течет и меняется. Лет через 20 нынешняя молодежь будет постить ностальгические воспоминания о музыкальных mp3 центрах с 7.1 акустикой.
Все течет и меняется. Лет через 20 нынешняя молодежь будет постить ностальгические воспоминания о музыкальных mp3 центрах с 7.1 акустикой.
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6k
Караганда 2 часа назад
раньше и запор,москвич и жигули тож выглядели круто-но время не стоит на месте.а это просто ностальгия-увы.
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6k
Алеksей 2 часа назад
ну сейчас их подобие, мэйд ин чайна, выглядит так:
ну сейчас их подобие, мэйд ин чайна, выглядит так:
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6k
Алеksей 2 часа назад
или вот так

или вот так
или вот так
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6k
Алеksей 2 часа назад
а из представленного у меня был усилок Радиотехника
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972k
Сергей 2 часа назад
Причина проста: эта техника стоила недёшево, являлась одним из символов благополучия и служила "вечно" (у кого-то и сейчас стоит в рабочем состоянии)!
Сейчас производят РАЗОВУЮ технику: закончился гарантийный срок, она прекращает работать и ремонту не подлежит! Я уж не говорю о техническом и моральном устаревании: выпущены более мощные и МОДНЫЕ модели!
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43k
noName Сергей 2 часа назад
Не совсем так:и сейчас есть техника которая будет служить долго,просто из обилия дешевого ширпотреба нам уже кажется что делают одно дерьмо.Сейчас так же можно купить гипотетический холодильник не за 30 тысяч,а за 300 и разница в сроке службы будет большая...спрос рождает предложение
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3k
McGui Сергей Час назад
у меня Хардан 15-летней давности. обалденный старик, люблю и берегу
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57k
Доктор Джонс noName Час назад
Не факт...
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11
Кубаноид Сергей 11 минут назад
Полностью поддерживаю. Попробуй, например, купить банальные пару "S-90". Во-первых фиг найдешь, во-вторых фиг расплатишься.
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