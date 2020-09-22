Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры

Все изменилось с приходом транзисторной эпохи. Объемы электронных компонентов уменьшились в разы. Корпуса радиоаппаратуры старались делать максимально ужав по высоте, как бы подчеркивая преимущества отказа от высоких радиоламп.

Так зародилась мода на блочные музыкальные комплексы. В дизайне радиоаппаратуры господствовали строгость и минимализм. Именно в эту золотую эпоху родились многие модели, ставшие эталонном гармоничной красоты.

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