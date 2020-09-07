Собери себе робота-собачку!

Компания-производитель роботов Petoi представила на рынок новинку - собачку-робота, которую можно собрать самостоятельно по инструкции, и которая будет выполнять простейшие команды хозяина. Любители технических новинок и родители, чьи дети давно выпрашивают собачку, несомненно, будут в восторрге!
Робособака по кличке "Жук" размером с человеческую ладонь, благодаря оригинальному расположению передних лап,двигается как настоящее животное. Она может передвигаться по пересеченной местности и переворачиваться на лапы, упав на спину.
Робота можно собрать самостоятельно, после сборки он уже способен выполнять базовый набор команд.
Робособаку можно обучить новым трюкам с помощью программ, которые можно писать самостоятельно.
По дизайну Жук напоминает знаменитую робособаку компании Boston Dynamics, хотя и заметно меньше ее по размеру.
Деньги на производство Жука производители собирали на краудфандинговой платформе Kickstarter, в настоящий момент сбор полностью закрыт.
Ну очень симпатичная зверюшка!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну я своему бы первокласснику купил бы тыщщи за 3 ну максимум 5. Но что-то мне подсказывает, что это будет стоить все 30-50 тыщ. А за такие деньги много другого можно купить, более полезного, в т.ч. и для ребёнка.