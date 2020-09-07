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Собери себе робота-собачку!

Собери себе робота-собачку! (5 фото + 2 гиф)

Автор:
07 сентября 2020 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идея   интересно   наука   робособака   робот   роботехника   техника   
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Компания-производитель роботов Petoi представила на рынок новинку - собачку-робота, которую можно собрать самостоятельно по инструкции, и которая будет выполнять простейшие команды хозяина. Любители технических новинок и родители, чьи дети давно выпрашивают собачку, несомненно, будут в восторрге!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идея   интересно   наука   робособака   робот   роботехника   техника   
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4  комментария
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5k
Trenzel2003 40 минут назад
И стоит это чудо как жигули последней модели?
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25k
Игорь 21 минуту назад
Любители технических новинок и родители, чьи дети давно выпрашивают собачку, несомненно, будут в восторге!
=======

Ну я своему бы первокласснику купил бы тыщщи за 3 ну максимум 5. Но что-то мне подсказывает, что это будет стоить все 30-50 тыщ. А за такие деньги много другого можно купить, более полезного, в т.ч. и для ребёнка.
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134
Иван Игорь 10 минут назад
От 200 до 500 долларов, в зависимости от приблуд сопутствующих
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NIKOLAY Полчаса назад
Взамен живой собаки эту шнягу и ребенок будет в восторге?))) Ну ну
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