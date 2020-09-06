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Яхта с подводной лодкой - для богатых и любопытных

Яхта с подводной лодкой - для богатых и любопытных (15 фото)

Автор:
06 сентября 2020 13:41
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дорого богато   идея   интересно   катамаран   океанский джип   подводная лодка   техника   
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Компания Officina Amare Design представила 20-метровую яхту NEMO - настоящую находку для бесстрашных и состоятельных исследователей! Помимо отличных скоростных качеств и современного дизайна, напоминающего морской внедорожник, она может похвастаться настоящей миниатюрной исследовательской субмариной на борту!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дорого богато   идея   интересно   катамаран   океанский джип   подводная лодка   техника   
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4  комментария
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62k
Вит Вит 11 минут назад
Яхта с подводной лодкой - для богатых и любопытных
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3k
Еркен 10 минут назад
Непонятно какой движатель у минисубмарины?
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5k
Дельфин Красивый Час назад
не просто богатых и любопытных, но и имеющих возможность воровать в государственных масштабах, дамается что цена её около 500 миллионов рублей
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43k
Albert GER Дельфин Красивый Полчаса назад
Странно шо этим озаботились дельфины, но италианцы действительно мастера по яхтам и распилу европейских денег
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