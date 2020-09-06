Яхта с подводной лодкой - для богатых и любопытных

Компания Officina Amare Design представила 20-метровую яхту NEMO - настоящую находку для бесстрашных и состоятельных исследователей! Помимо отличных скоростных качеств и современного дизайна, напоминающего морской внедорожник, она может похвастаться настоящей миниатюрной исследовательской субмариной на борту!
В мире океанских яхт - новинка: дизайнерская компания Officina Amare Design представила морской 20-метровый катамаран NEMO с собственной миниатюрной субмариной.
Субмарину сконструировала известная голландская конструкторская фирма U-Boat Worx, специализирующаяся на подводном оборудовании.
По словам дизайнеров, на создание катамарана их вдохновил классический автомобиль Ford Bronco. Формами он напоминает стильный внедорожник, отличается хорошей скоростью и современным дизайном.
Помимо исследовательских походов, на NEMO можно отправляться на океанские прогулки большой компанией: широкая палуба легко превращается в площадку для вечеринки, а по желанию заказчика на ней установят джакузи на открутом воздухе.
Нижняя палуба может быть плавно опущена под воду на глубину до75 сантиметров - как для организации удобного пляжа посреди океана, так и для спуска субмарины.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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