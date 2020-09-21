УВБ-76: Радиостанция-призрак, которая 35 лет вещает из болота

В мае 1927 года английская полиция устроила в здании АРКОС обыск — несколько сотрудников общества попали под подозрение в шпионаже. В подвале здания обнаружились средства защиты от вторжения — и секретная дверь без ручки, за которой сотрудники спешно сжигали документы.



История звучит драматично, но обыск «не выявил ничего такого, что не было бы известно ранее». Напротив, советские власти осознали, что британская разведка уже несколько лет прослушивает их переговоры. Чтобы оправдать рейд, премьер-министр даже зачитал некоторые из расшифрованных телеграмм в Палате общин.



«Это была очевидная ошибка», — говорит Энтони Глис, руководитель Центра исследований безопасности и разведки при Букингемском университете. В результате советская разведка спешно перешла на новый способ шифрования сообщений — шифр Вернама. Человек, отправляющий сообщение, генерирует случайный ключ, которым делится только с получателем. Если ключ действительно выбран совершенно случайно, код невозможно взломать. Больше не нужно беспокоиться о том, что кто-то может прослушивать ваши сообщения, — чтобы понять их, ему придется как-то получить доступ к одноразовому ключу.



«После Второй мировой войны англичане обнаружили, что русские использовали старые листы с одноразовыми ключами вместо туалетной бумаги в армейских больницах в Восточной Германии», — объясняет Глис.



Излишне говорить, что вскоре британские разведчики тщательно прочесывали содержимое советских туалетов.



В Советском союзе быстро появились «номерные» радиостанции, передающие закодированные сообщения шпионам по всему миру. Вскоре метод переняли даже британцы: как говорится, если не можешь победить, присоединяйся. Основная трудность заключалась в создании абсолютно случайных последовательностей чисел, ведь механические системы предсказуемы по определению. Но офицеры разведки в Лондоне нашли гениальное решение.



Они вывешивали микрофон из окна на Оксфорд-стрит и записывали звуки дорожного движения. «За окном может закричать полицейский, и в тот же момент может проехать автобус. Звук уникален, он никогда не повторяется», — говорит Стапплес. Путем несложных манипуляций записанный звук превращали в случайный код.



Новый канал коммуникации оказался настолько полезен, что номерные радиостанции быстро распространились по всему миру. Многие из них получили запоминающиеся имена — «Нэнси Адам Сьюзан», «Русский счетчик» и даже «Спелая вишня», еще одна станция, транслирующая строчки из английской народной песни. Кажется, что «жужжалка» идеально укладывается в этот ряд.



В пользу этой версии говорит и серия арестов в Соединенных Штатах в 2010 году. Тогда ФБР объявило, что обнаружило сеть российских агентов, которые якобы получали инструкции через закодированные сообщения на коротковолновом радио 7887 кГц.