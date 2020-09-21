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УВБ-76: Радиостанция-призрак, которая 35 лет вещает из болота

УВБ-76: Радиостанция-призрак, которая 35 лет вещает из болота (6 фото)

Автор:
21 сентября 2020 22:56
Метки: СССР   радио   шпионаж   
1111
6
Существует немало теорий, предполагающих, зачем нужна «жужжалка», — от поддержания связи с подводными лодками до общения с инопланетянами. Но ни одна из версий официально не доказана.

Источник:

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Метки: СССР   радио   шпионаж   
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8  комментариев
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148
Hexo4uha 8 часов назад
Блин, да это просто система оповещения. ГОшники прикалывали, что их заставляют держать исправными комплект ламповых и обычных радиоприемников на случай ЧС. Интернет и ТВ сдохнут сразу, телеки и компы тоже хз переживут ли, а радиоприемник -штука надёжная, простая и дешевая.
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8k
MihailoSerbiya 5 минут назад
Iii ?Zhuzhit i chto ?Znachit komuto nado chtobi ona zhuzhala .Zachem sovat nos v chuzhie dela ?
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400
Эд Час назад
Кому интересно можно онлайн послушать http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
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22k
Павел Плеханов 6 часов назад
Штирлиц тоже принимал шифрограммы на самый обычный гражданский приемник. И по фильму и по книге.
И действительно, то, что что-то передано, контрразведка может узнать. А вот кто принял - хрен вам.
Правда, не стоит забывать, что даже после войны (а во время войны тем более) все приёмники подлежали постановке на учёт, что, в принципе, сокращало круг лиц, имеющих доступ к эфиру.
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15k
Андрей Иванов 7 часов назад
Это нажатая кнопка на ядерных зарядах заложенных в США. Если принимающий блок не получит этот сигнал в течении определённого времени, то сработает детонатор. И никаких ракет не надо. Сигнал пропадёт автоматически с уничтожением станции, именно поэтому она под Питером
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3k
TirAn 8 часов назад
Любой прибор, излучающий электромагнитный колебания может быть использован для очень многих задач. Если этот сигнал принадлежит силовикам, тогда скорее всего полной ясности не будет очень долго.
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2k
Serg 8 часов назад
Считается, что это станция оповещения резервированная для системы Гражданской обороны. В обычном режиме передается маркер канала в виде повторяющихся жужжаний, а на период передачи радиограмм маркер отключается.
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5k
АлександрЧестный 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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