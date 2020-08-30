Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера

Конечно, можно взять американского бомжа и поставить его рядом с членом политбюро и написать : «О боги! Какой трындец!», но это будет как минимум смешно. Так и тут сравнение девушек с лесозаготовки и с обложки журнала вызывает просто недоумение.

Я не буду долго и нудно рассуждать на тему экономического состояния двух стран в послевоенные годы, а просто предложу вам посмотреть на Америку 50-х годов глазами талантливого фотографа Вивьен Майер, которая в те годы сделала около 1000 уличных снимков.