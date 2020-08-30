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Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера

Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера (24 фото)

Автор:
30 августа 2020 13:33
Сообщество : СССР
Метки: 50-е годы.   СССР   америка   девушки   история   студентки   фото   
1231
24
В чём прелесть исторических снимков? В них оживает прошлое. Но есть в этом и коварство, ведь можно показать это прошлое с нужного ракурса. Это и попытался сделать пользователь твиттера под ником Dodeskaden2.

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Метки: 50-е годы.   СССР   америка   девушки   история   студентки   фото   
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5  комментариев
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6k
albedo 21 минуту назад
Заметил:
Американские фильмы что про СССР, что сейчас:
Россия ВСЕГДА серая страна с блеклыми красками, даже летом.
Ну а в США все цвета радуги даже на Аляске.
Заметил: Американские фильмы что про СССР, что сейчас: Россия ВСЕГДА серая страна с блеклыми красками, даже летом. Ну а в США все цвета радуги даже на Аляске.
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6k
Andrei albedo 17 минут назад
А современные российские фильмы про СССР не сильно от них и отличаются.
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25k
Ashabad 8 минут назад
Россия виновата всегда. Россия виновата в принципе. Россия виновата заранее. Если Россия не виновата, то она виновата в том, что она не виновата.
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5k
KOSTELLO 8 минут назад
Зачем пытаться оспаривать каждый идиотский высер.
Умному человеку итак будет понятно что к чему, а дурака и переубеждать неохота
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