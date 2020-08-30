Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера

В чём прелесть исторических снимков? В них оживает прошлое. Но есть в этом и коварство, ведь можно показать это прошлое с нужного ракурса. Это и попытался сделать пользователь твиттера под ником Dodeskaden2.
Предприимчивый Dodeskaden2 слепил коллаж из двух фото, на которых были изображены советские и американские девушки из 1950-х годов. Но вот только американки белозубо улыбались в коротеньких шортиках, а наши позировали на практике зимой тепло одетые. Автор поста ехидно прокомментировал свой коллаж.
Нам с детства внушали, что мы самые счастливые, потому что родились и живём в самой лучшей стране, СССР! А многие до сих пор так и считают pic.twitter.com/LWum8fHMgU— George Costanza (@Dodeskaden2) August 28, 2020
Впрочем, пользователи соцсети в долгу не остались
На фото один и тот же человек, смотря как снять pic.twitter.com/aQY329Mmcf— Zyzi (@Zyzizy) August 28, 2020
Конечно, можно взять американского бомжа и поставить его рядом с членом политбюро и написать : «О боги! Какой трындец!», но это будет как минимум смешно. Так и тут сравнение девушек с лесозаготовки и с обложки журнала вызывает просто недоумение.
Я не буду долго и нудно рассуждать на тему экономического состояния двух стран в послевоенные годы, а просто предложу вам посмотреть на Америку 50-х годов глазами талантливого фотографа Вивьен Майер, которая в те годы сделала около 1000 уличных снимков.
Я не буду долго и нудно рассуждать на тему экономического состояния двух стран в послевоенные годы, а просто предложу вам посмотреть на Америку 50-х годов глазами талантливого фотографа Вивьен Майер, которая в те годы сделала около 1000 уличных снимков.
Не стоит судить о жизни по обложкам глянцевых журналов...
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Американские фильмы что про СССР, что сейчас:
Россия ВСЕГДА серая страна с блеклыми красками, даже летом.
Ну а в США все цвета радуги даже на Аляске.
Умному человеку итак будет понятно что к чему, а дурака и переубеждать неохота