Жители Курганской области взорвали КамАЗ, пытаясь выпрямить цистерну

Несколько жителей поселка Мишкино Курганской области решили кустарным способом выпрямить вмятины на цистерне КамАЗа. Они закачали сжатый воздух в цистерну и, видимо, не рассчитали с давлением. В итоге она лопнула, разворотив кабину грузовика до неузнаваемости.





В ролике, снятом "мастерами кузовного ремонта", у которых, к счастью, хватило смекалки отойти подальше от грузовика, видно как по шлангу в цистерну подают сжатый воздух. Через мгновение раздается взрыв и ремонт в мгновение ока превращается ужасающие разрушения.