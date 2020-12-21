Жители Курганской области взорвали КамАЗ, пытаясь выпрямить цистерну

Мужики закачали в цистерну сжатый воздух под давлением, надеясь, что такой способ наверняка удалит вмятины. И вправду удалил. Правда, вместе с грузовиком...
Несколько жителей поселка Мишкино Курганской области решили кустарным способом выпрямить вмятины на цистерне КамАЗа. Они закачали сжатый воздух в цистерну и, видимо, не рассчитали с давлением. В итоге она лопнула, разворотив кабину грузовика до неузнаваемости.
В ролике, снятом "мастерами кузовного ремонта", у которых, к счастью, хватило смекалки отойти подальше от грузовика, видно как по шлангу в цистерну подают сжатый воздух. Через мгновение раздается взрыв и ремонт в мгновение ока превращается ужасающие разрушения.
"КамАЗ, КамАЗ разворотило!" - кричит удивленный результатом автор ролика
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Взрыв прорвал переднюю стенку цистерны, которая вылетев, практически полностью оторвала кабину грузовика. К счастью, горе-мастера не пострадали.
В Сети шутят, что мужики из поселка нашли самую подходящую петарду, чтобы проводить 2020 год. Остается надеяться, что сельчане больше не будут прибегать к кустарному и опасному ремонту автомобилей. Если автомобили у них еще остались, конечно...
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Больше похоже на взрыв паров топлива.
Могли плеснуть бензина или газ запустить, а потом поджечь.
Так покрышки бортируют, вот могли и попробовать таким образом вмятины выровнить.
Но переборщили. :)
"Взрыв прорвал заднюю стенку цистерны, которая вылетев вперед" - Стенка то передняя.
И уеду... Куда нибудь"