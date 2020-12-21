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Жители Курганской области взорвали КамАЗ, пытаясь выпрямить цистерну

Жители Курганской области взорвали КамАЗ, пытаясь выпрямить цистерну (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 13:42
Сообщество : Жить в России
Метки: взрыв   видео   вмятины   камаз   ремонт   смекалочка   
1977
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1

Мужики закачали в цистерну сжатый воздух под давлением, надеясь, что такой способ наверняка удалит вмятины. И вправду удалил. Правда, вместе с грузовиком...

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Метки: взрыв   видео   вмятины   камаз   ремонт   смекалочка   
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21  комментарий
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15k
Anna 50 минут назад
явно кто то их них задался вопросом: а не "@банёт? и как всегда ответ: не должно.
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74
Andrey 4 минуты назад
Знатно 3,14здануло
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20k
Сибиряк 12 минут назад
По моему они туда не воздух закачали взрывную смесь воздуха и толи газа толи бензина. Судя по разговорам за кадром речь идёт о фитиле. Да и в момент разрыва ёмкости видны языки пламени.

По моему они туда не воздух закачали взрывную смесь воздуха и толи газа толи бензина. Судя по разговорам за кадром речь идёт о фитиле. Да и в момент разрыва ёмкости видны языки пламени.
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32k
Игорь Сибиряк 3 минуты назад
Жители Курганской области взорвали КамАЗ, пытаясь выпрямить цистерну
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1k
Валерий 22 минуты назад
У меня на глазах была обратная ситуация. Вызвал к себе на участок асенизаторскую машинку(говносос по нашему).Приехал мужичок в годах,"хобот" в колодец и запустил насос ,а сам отошёл с соседом потрещать.Я стою ,из домашнего окна наблюдаю и слышу ,что насос уже надрывается... Вы слышали ,с каким звуком сминается пивная банка в руке? Так вот умножьте этот звук раз в десять! Бочки как не бывало ,ещё и раму погнуло!
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6k
Sterling Malory Archer Полчаса назад
Они что за чеку тянули?
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22k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Жители Курганской области взорвали КамАЗ, пытаясь выпрямить цистерну
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Рогозину и Илону Маску... есть повод задуматься
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4k
просто Дмитрий 36 минут назад
Оказывается...c дуру не только йух можно сломать... Богата земля Российская инноваторами
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21k
turyst 45 минут назад
Огонь было видно.
Больше похоже на взрыв паров топлива.
Могли плеснуть бензина или газ запустить, а потом поджечь.
Так покрышки бортируют, вот могли и попробовать таким образом вмятины выровнить.
Но переборщили. :)
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4k
Алексей 49 минут назад
А цистерна-то выпрямилась? А то непонятно, работает этот способ или нет.
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6k
Pillin Alex Алексей Полчаса назад
Будешь выпрямлять - топлива столько не лей, способ работает.
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8k
Vlad 59 минут назад
за видео, оператору минус и минус, команде за смекалку, отвагу и слабоумие - плюс, порадовали Камазом.
за видео, оператору минус и минус, команде за смекалку, отвагу и слабоумие - плюс, порадовали Камазом.
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313
Электрик Час назад
Жители Курганской области взорвали КамАЗ, пытаясь выпрямить цистерну
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9k
Karelian Электрик Час назад
включая автора:
"Взрыв прорвал заднюю стенку цистерны, которая вылетев вперед" - Стенка то передняя.
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2k
Альберт Шавлаков Час назад
Знатно отсалютовали!
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1k
Гарри Слепнер Час назад
Пытливый ум не остановишь.
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31
uri Час назад
Походу, цистерна из под топлива. Произошла детонация.......
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7k
ГородДомов Час назад
хороший получился камаз оригинальный
мне понравился
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502
Кукулькан ГородДомов 4 минуты назад
"А я сяду... В кабриолет
И уеду... Куда нибудь"
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