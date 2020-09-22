В Индии курящий краб, заметив, что его снимают, пытался удрать с зажжённой сигаретой

Офицер Индийской лесной охраны Сусанта Нанда выложил в соцсети запись, на которой видно, как краб, нетвёрдой походкой разгуливает по каменистому пляжу. В кадре членистоногое держит в клешне дымящийся окурок сигареты, периодически поднося его ко рту затягиваясь и выпуская сизый дымок.

«Ракообразный курит сигарету, которая может привести к раку. Это как плохой сон», — прокомментировал свой ролик Нанда. Где именно снято видео и кто дал крабу прикурить не уточняется.