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В Индии курящий краб, заметив, что его снимают, пытался удрать с зажжённой сигаретой

В Индии курящий краб, заметив, что его снимают, пытался удрать с зажжённой сигаретой (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 21:12
Сообщество : Животные
Метки: видео   дым   загрязнение   индия   краб   курение   пляж   реакция   
1196
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Видео с крабом, который дефилирует по пляжу с дымящейся сигаретой в клешне, обрело вирусную популярность в соцсетях. Однако в оценках увиденного, мнения пользователей разделились.

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Метки: видео   дым   загрязнение   индия   краб   курение   пляж   реакция   
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8  комментариев
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3k
Летучий Мыш Час назад
Да краб благодарен. Он может спокойно подумать, что он тут делает
Да краб благодарен. Он может спокойно подумать, что он тут делает
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13k
vikklu 12 минут назад
Тлять, дали крабу сигарету, они возмущаются. А то, что в ближайшей забегаловке их хряцают за милую душу сотнями в день, почему-то никого не иппет. Пусть будет счастлив, что не сожрали.
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851
мега гон 19 минут назад
лев против отдыхал в Индии и докапался до краба!
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2k
Vasiliy Pakazyava 50 минут назад
Курящий краб, горе в семье
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4k
Андрей Крылов 51 минуту назад
На самом деле не всё так уж смешно. Загадили берег моря. Ткнули в краба непогашенным бычком и радуются...
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40k
zloykoyot Час назад
Индус спалил пацана, сука. Теперь ему от родителей бздянок не избежать.
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35k
doker Час назад
Хорошую религию
придумали индусы...
Блин, вот и переселилась чья-то курящая душа в краба.

По другому начинают звучать слова: "У Вас рак, батенька, рак..."
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
В Индии курящий краб, заметив, что его снимают, пытался удрать с зажжённой сигаретой
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