В Индии курящий краб, заметив, что его снимают, пытался удрать с зажжённой сигаретой

Видео с крабом, который дефилирует по пляжу с дымящейся сигаретой в клешне, обрело вирусную популярность в соцсетях. Однако в оценках увиденного, мнения пользователей разделились.
Офицер Индийской лесной охраны Сусанта Нанда выложил в соцсети запись, на которой видно, как краб, нетвёрдой походкой разгуливает по каменистому пляжу. В кадре членистоногое держит в клешне дымящийся окурок сигареты, периодически поднося его ко рту затягиваясь и выпуская сизый дымок.
«Ракообразный курит сигарету, которая может привести к раку. Это как плохой сон», — прокомментировал свой ролик Нанда. Где именно снято видео и кто дал крабу прикурить не уточняется.
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Большое количество комментариев соцсетей к этому видео, было освещено осуждению того факта, что крабу дали опасную для него сигарету. Кроме того, пользователи были возмущены тем, что люди разбрасывают на пляжах мусор, который может навредить животным.
Ранее уже сообщалось о том, что крабы-отшельники в качестве раковин стали использовать пластик, разбросанный по побережьям, что заканчивается для них иногда гибелью.
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придумали индусы...
Блин, вот и переселилась чья-то курящая душа в краба.
По другому начинают звучать слова: "У Вас рак, батенька, рак..."