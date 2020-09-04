Иллюзионист поднялся на высоту более 7 километров на воздушных шарах

Знаменитый американский иллюзионист Дэвид Блейн совершил первый трюк за 10 лет. 47-летний экстремал и мастер выносливости давно не баловал мировую общественность своими ошеломляющими задумками. А ведь Дэвид Блейн является самым известным иллюзионистом современности — эпохи интернета и YouTube.



Напомним, что в прошлом этот человек добровольно был закопан под землю на неделю, заморожен во льду на 63 часа, не ел в течение 44 дней, провёл неделю под водой и задерживал дыхание на 17 минут и 4 секунды (мировой рекорд).



На этот раз 2 сентября 2020 года Дэвид исполнил трюк под названием «Вознесение», в прямом эфире взлетев в воздух с помощью 52 воздушных шаров.