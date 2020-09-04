Иллюзионист поднялся на высоту более 7 километров на воздушных шарах

Дэвид Блейн исполнил трюк, к которому готовился 10 лет. Он получил название «Вознесение».
Знаменитый американский иллюзионист Дэвид Блейн совершил первый трюк за 10 лет. 47-летний экстремал и мастер выносливости давно не баловал мировую общественность своими ошеломляющими задумками. А ведь Дэвид Блейн является самым известным иллюзионистом современности — эпохи интернета и YouTube.
Напомним, что в прошлом этот человек добровольно был закопан под землю на неделю, заморожен во льду на 63 часа, не ел в течение 44 дней, провёл неделю под водой и задерживал дыхание на 17 минут и 4 секунды (мировой рекорд).
На этот раз 2 сентября 2020 года Дэвид исполнил трюк под названием «Вознесение», в прямом эфире взлетев в воздух с помощью 52 воздушных шаров.
Напомним, что в прошлом этот человек добровольно был закопан под землю на неделю, заморожен во льду на 63 часа, не ел в течение 44 дней, провёл неделю под водой и задерживал дыхание на 17 минут и 4 секунды (мировой рекорд).
На этот раз 2 сентября 2020 года Дэвид исполнил трюк под названием «Вознесение», в прямом эфире взлетев в воздух с помощью 52 воздушных шаров.
Трюкач поднялся в воздух с помощью 52 шаров, наполненных гелием.
Трюк откладывался несколько раз из-за неподходящих погодных условий, и вот, 2 сентября, он всё же состоялся. В YouTube велась прямая трансляция.
Этот кадр облетел все СМИ
Дэвид хотел, чтобы со стороны он выглядел как человек, который просто взял связку шариков и полетел. И у него получилось!
«Вознесение» стало самым масштабным действом в карьере иллюзиониста. Но отнюдь не самым опасным — цели шокировать аудиторию на этот раз не было.
«Вознесение» стало самым масштабным действом в карьере иллюзиониста. Но отнюдь не самым опасным — цели шокировать аудиторию на этот раз не было.
Лётное снаряжение Блейна состояло не только из шаров
При нём было также несколько камер, которые демонстрировали полёт с разных ракурсов, кислородная маска для дыхания на большой высоте, гаджет, показывающий высоту и температуру, и парашют.
Нет, он не собирался приземляться, постепенно лопая шарики. А ещё он не держался за связку, она была прикреплена к нему специальными тросами.
Нет, он не собирался приземляться, постепенно лопая шарики. А ещё он не держался за связку, она была прикреплена к нему специальными тросами.
При себе у Дэвида были мешочки с грузом, которые иллюзионист аккуратно сбрасывал, чтобы набрать высоту
Вообще подготовка трюка велась не только со стороны ассистентов фокусника, которые рассчитывали погоду, требуемое количество шариков, безопасную высоту и меры безопасности.
Сам Блейн за 10 лет стал профессиональным парашютистом, совершив 500 прыжков, научился правильно дышать при малом количестве кислорода и управлять воздушным шаром.
Сам Блейн за 10 лет стал профессиональным парашютистом, совершив 500 прыжков, научился правильно дышать при малом количестве кислорода и управлять воздушным шаром.
Вид «из глаз Дэвида»
Виды получились красивыми, полёт проходил над рекой Гудзон.
Есть и такой ракурс, помогающий оценить масштабы полёта
Здесь высота составляла 3100 метров.
На большой высоте Дэвид начал пользоваться кислородной маской
Момент отсоединения Блейна от шариков на высоте более 7500 метров
Таким образом, его полёт в стиле мультика «Вверх» продлился 49 минут.
Иллюзионист сменил шарики на более традиционный парашют
На парашюте, разумеется красовался фирменный символ Блейна.
Момент приземления
Дэвид не скрывает эмоций, ведь он снова выжил!
Впрочем, этот трюк был хорошо продуман и полностью безопасен для Блейна, который с рождением дочери Дессы в 2011 году принял решение отныне не исполнять ничего сверхопасного как раньше.
Трюк с шариками — это красивая реализация детской мечты многих людей.
Трюк с шариками — это красивая реализация детской мечты многих людей.
Трёхчасовая трансляция трюка Дэвида Блейна «Вознесение»
На данный момент у видео с «Вознесением» Дэвида Блейна более 6 с половиной миллионов просмотров.
Сам полёт начинается на отметке 1:56. Трансляция заканчивается трогательным воссоединением Дэвида с дочерью, которая в течение всего трюка была с ним на связи.
Сам полёт начинается на отметке 1:56. Трансляция заканчивается трогательным воссоединением Дэвида с дочерью, которая в течение всего трюка была с ним на связи.
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Метки: Вознесение Дэвид Блейн в мире видео люди фото шары
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