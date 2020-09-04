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Иллюзионист поднялся на высоту более 7 километров на воздушных шарах

Иллюзионист поднялся на высоту более 7 километров на воздушных шарах (13 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 08:49
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Вознесение   Дэвид Блейн   в мире   видео   люди   фото   шары   
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Дэвид Блейн исполнил трюк, к которому готовился 10 лет. Он получил название «Вознесение».

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Метки: Вознесение   Дэвид Блейн   в мире   видео   люди   фото   шары   
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4  комментария
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1k
Денис Час назад
Кто в школе е учи физику тому везде чудеса чудесные.
В чем фокус то?
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19k
Сибиряк 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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55k
Viktor Час назад
Чёта "Охота ..." вспомнилась.

Чёта "Охота ..." вспомнилась.
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3k
rutt Час назад
В рот ему ноги, красавец однозначно.
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