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Индийские преступники позаботились о своем здоровье перед ограблением

Индийские преступники позаботились о своем здоровье перед ограблением (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 08:28
Сообщество : Криминал
Метки: видео   индия   коронавирус   криминал   ограбление   пандемия   санитайзер   
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Установленная в ювелирном магазине камера наблюдения запечатлела троих преступников, которые воспользовались гостеприимством и обработали руки санитайзером перед ограблением. Инцидент произошел 11 сентября в индийском городе Алигарх.

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Метки: видео   индия   коронавирус   криминал   ограбление   пандемия   санитайзер   
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