Индийские преступники позаботились о своем здоровье перед ограблением

Установленная в ювелирном магазине камера наблюдения запечатлела троих преступников, которые воспользовались гостеприимством и обработали руки санитайзером перед ограблением. Инцидент произошел 11 сентября в индийском городе Алигарх.
Вооружённый налёт в исполнении троих злоумышленников на ювелирный магазин, находящийся в городе Алигарх (штат Уттар-Прадеш, Индия), 11 сентября попал в объектив видеокамеры, установленной в помещении торгового заведения.
Грабители воспользовались предложенной им бесплатной услугой дезинфицирования рук, а затем, угрожая пистолетами совершили грабёж магазина и вынесли ювелирные изделия на сумму 49 тысяч долларов.
Полицейские, ознакомившись с кадрами видеозаписи, приступили к поиску дерзких налётчиков.
Полицейские, ознакомившись с кадрами видеозаписи, приступили к поиску дерзких налётчиков.
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