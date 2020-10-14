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Фотографии былых времён. 1970 г. СССР полвека назад

Фотографии былых времён. 1970 г. СССР полвека назад (25 фото)

Автор:
14 октября 2020 20:27
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересно   история   люди   страна   фотографии   
851
25
Это было интересное время: до начала "застоя" оставалось ещё несколько лет, жизнь становилась лучше и перспективы казались очень светлыми.
Год прошёл под знаком 100-летия Иьича и эта круглая дата усиливала ощущение, что 70-й ― год не вполне рядовой, а какой-то рубежный.
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Метки: СССР   интересно   история   люди   страна   фотографии   
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11  комментариев
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7k
Cornho 6 часов назад
Прекрасное светлое время. Я бы очень хотел туда вернуться.
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−7
Viktor Rus 8 минут назад
Время великой Державы, время человека созидателя, время когда мы смотрели в небо,в даль космоса а не как сегодня,зомби в экран смартфона, сопя в сраной маске,без воли и свободы,без малейшего желания к сопротивлению фашистизации мира.
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26k
parallax 3 часа назад
Пока красили фасад, сгнил фундамент. :)
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9k
alexis 5 часов назад
Что-то дорогой Леонид Ильич староват для 70-го года.
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Uggla alexis Полчаса назад
Так хрен фотки найти нормальные ! Всё подчистили.
та и пох.
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534
Никита 5 часов назад
Не самое плохое время в истории моей Родины.
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25k
Snork Snorkoff 6 часов назад
Через 6 лет получит паспорт последний колхозник.
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26k
parallax 6 часов назад
Не долго музыка играла...
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644
Uggla parallax Полчаса назад
70 лет почти.
А ты яйцо?
Так и варись правильно.
твое время - максимум 5 минут, и то в Fishki

70 лет почти. А ты яйцо? Так и варись правильно. твое время - максимум 5 минут, и то в Fishki
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