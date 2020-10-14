Фотографии былых времён. 1970 г. СССР полвека назад

Это было интересное время: до начала "застоя" оставалось ещё несколько лет, жизнь становилась лучше и перспективы казались очень светлыми.
Год прошёл под знаком 100-летия Иьича и эта круглая дата усиливала ощущение, что 70-й ― год не вполне рядовой, а какой-то рубежный.
Год прошёл под знаком 100-летия Иьича и эта круглая дата усиливала ощущение, что 70-й ― год не вполне рядовой, а какой-то рубежный.
2.
Наверное, в чём-то он и был рубежным, точнее, "векторным": СССР сделал первый крупный шаг по пути построения потребительского общества за счёт продажи природных ресурсов на Запад.
1 февраля 1970 г. в городе Эссен (Германия), в конференц-зале отеля «Кайзерхоф» состоялось подписание первого контракта на поставки природного газа из СССР в ФРГ
1 февраля 1970 г. в городе Эссен (Германия), в конференц-зале отеля «Кайзерхоф» состоялось подписание первого контракта на поставки природного газа из СССР в ФРГ
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3.
Конечно, ресурсы на Запад гнали и при Сталине, но это делалось во имя ускоренной индустриализации, создания новой оборонной промышленности.
Теперь парадигма изменилась и часть валютного потока решили потратить на улучшение благосостояния советских людей.
Золото пробы 99,99. "Слиток, завершающий годовой план"
Теперь парадигма изменилась и часть валютного потока решили потратить на улучшение благосостояния советских людей.
Золото пробы 99,99. "Слиток, завершающий годовой план"
4.
Ещё в конце 1960-х советские партия и правительство решили, что советский человек созрел для массового личного автовладения.
Однако сколько десятилетий не создавали советский автопром, а завод по производству "народного автомобиля" пришлось-таки купить в Италии.
19 апреля 1970 года с главного конвейера завода сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101
Однако сколько десятилетий не создавали советский автопром, а завод по производству "народного автомобиля" пришлось-таки купить в Италии.
19 апреля 1970 года с главного конвейера завода сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101
5.
ГАЗ-24 "Волга" на набережной Волги, Владимир Войтенко, фотохроника ТАСС
Не менее знаковым событием стал долгожданный запуск в массовое производство новой "Волги", которую начали разрабатывать ещё в 1962 г. (взяв за основу американский стиль того времени) и всё никак не могли довести "до ума".
Эта машина стала символом эпохи позднего СССР, символом личного успеха представителей "советского среднего класса".
Кто мог подумать в 1970-м, что ГАЗ-24 станет, по-сути, последним советским автомобилем среднего класса, а её "31-я" модификация будет выпускаться аж до 2008 года!
Не менее знаковым событием стал долгожданный запуск в массовое производство новой "Волги", которую начали разрабатывать ещё в 1962 г. (взяв за основу американский стиль того времени) и всё никак не могли довести "до ума".
Эта машина стала символом эпохи позднего СССР, символом личного успеха представителей "советского среднего класса".
Кто мог подумать в 1970-м, что ГАЗ-24 станет, по-сути, последним советским автомобилем среднего класса, а её "31-я" модификация будет выпускаться аж до 2008 года!
6.
Сверхзвуковой самолет ТУ-144 около исторического павильона-«рюмки» в Шереметьево. Ю. Чуприков, ТАСС, 1970
Однако помимо столь неоднозначных достижений автопрома в 1970 г. у СССР ещё было чем гордиться.
Символом триумфа высоких советских технологий стал сверхзвуковой красавец-авиалайнер, сумевший взлететь раньше своего западного аналога "Конкорда"!
Правда, до запуска в коммерческую эксплуатацию тогда ещё оставалось далеко.
Однако помимо столь неоднозначных достижений автопрома в 1970 г. у СССР ещё было чем гордиться.
Символом триумфа высоких советских технологий стал сверхзвуковой красавец-авиалайнер, сумевший взлететь раньше своего западного аналога "Конкорда"!
Правда, до запуска в коммерческую эксплуатацию тогда ещё оставалось далеко.
9.
Помимо космических успехов, СССР вдруг вырвался вперёд в той сфере, где этого совсем не ожидали — в области высокой моды!
Да-да, это было время триумфа советских моделей на Западе!
Демонстрация летнего платья и удлиненного жакета из шелка. Фотохроника ТАСС П.Федотов, 1970
Да-да, это было время триумфа советских моделей на Западе!
Демонстрация летнего платья и удлиненного жакета из шелка. Фотохроника ТАСС П.Федотов, 1970
13.
Наш рассказ про 1970-й будет неполным без сцен жизни обычных людей.
Семья москвичей на фото Якова Берлинера в 1970 г.
Семья москвичей на фото Якова Берлинера в 1970 г.
15.
Тогда никто не знал, сколько звёздочек может быть у отеля, а на советских пляжах яблоку некуда было упасть!
Пляж Ривьера в Сочи, 1970
Пляж Ривьера в Сочи, 1970
18.
Счастливый отдых простых советских людей стал тогда излюбленной темой профессиональных фотокорреспондентов, которые набили руку на постановке красивых кадров.
Ресторан "Зелёныйм попугай". Сочи. Галина Кмит. РИА Новости, 1970
Ресторан "Зелёныйм попугай". Сочи. Галина Кмит. РИА Новости, 1970
21.
Что-то восстанавливали.
Рига. Восстановление шпиля собора Святого Петра Людмила Николаевна Пущина, 1970
Рига. Восстановление шпиля собора Святого Петра Людмила Николаевна Пущина, 1970
23.
Немного советских знаменитостей полувековой давности.
Леонид Брежнев и Алексей Косыгин, 1970 год
Леонид Брежнев и Алексей Косыгин, 1970 год
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