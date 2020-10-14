Фотографии былых времён. 1970 г. СССР полвека назад

5.

ГАЗ-24 "Волга" на набережной Волги, Владимир Войтенко, фотохроника ТАСС



Не менее знаковым событием стал долгожданный запуск в массовое производство новой "Волги", которую начали разрабатывать ещё в 1962 г. (взяв за основу американский стиль того времени) и всё никак не могли довести "до ума".

Эта машина стала символом эпохи позднего СССР, символом личного успеха представителей "советского среднего класса".



Кто мог подумать в 1970-м, что ГАЗ-24 станет, по-сути, последним советским автомобилем среднего класса, а её "31-я" модификация будет выпускаться аж до 2008 года!