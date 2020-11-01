17 крутых вещей из прошлого

Пользователи сети со всего мира хвастаются любопытными предметами из прошлого, которые были найдены ими в старых домах и комиссионках или же достались от родственников.
Время движется вперёд, и всё, что происходило буквально минуту назад, уже становится историей. И иногда прямо рядом с нами находятся вещи, которые появились не просто давно, а очень давно. Некоторые из них бывают даже старше тех, кто их находит. Мы собрали для вас фотографии таких удивительных находок, которые стали самыми настоящими гостями из прошлого.
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3. «Мой друг нашёл кость динозавра в подвале своего дома 15-го века на северо-востоке Франции»
5. «Во время похода по пустыне я нашёл секретное место, куда кто-то возвращался время от времени»
8. «Я нашёл в своём шкафу фотографию моих прапрапрабабушки и прапрапрадедушки 1880-х годов!»
13. «Амулет в виде скарабея возрастом 3000 лет, который мы нашли во время одной из наших археологических раскопок в Леванте»
15. «Найденная в старой книге Шекспира «закладка» — это избирательный бюллетень времён гражданской войны»
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