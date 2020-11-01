17 крутых вещей из прошлого

Время движется вперёд, и всё, что происходило буквально минуту назад, уже становится историей. И иногда прямо рядом с нами находятся вещи, которые появились не просто давно, а очень давно. Некоторые из них бывают даже старше тех, кто их находит. Мы собрали для вас фотографии таких удивительных находок, которые стали самыми настоящими гостями из прошлого.