Гладко было на бумаге. История одной из самых грандиозных экономических афер в СССР

Однако триумф буквально за несколько месяцев обернулся полным крахом.



В 1959 году нереалистичные обещания Ларионова удалось выполнить, только пустив под нож абсолютно все имевшиеся резервы. Теперь этот ресурс был исчерпан.

Даже если бы на забой отправили весь оставшийся в области скот, это не позволило бы выполнить даже стандартный план, не говоря уже про обещания. Одними только приписками такую цифру тоже было не вытянуть, такой масштаб уже не могли не заметить.



Вдобавок в Москву пошёл поток жалоб от местных жителей. Рязанцы недоумевали, почему ни в магазинах, ни даже на колхозных рынках просто невозможно купить мясо, в то время как все союзные газеты трубят, что Рязанская область в прошлом году побила все рекорды по его заготовке.



К лету 1960 года пошли жалобы и от тех, кто в прошлом году продал скот государству, но так и не получил обещанных денег. Тогда с ними рассчитались долговыми расписками с обещанием расплатиться в 1960 году, но время шло, а никаких денег они так и не увидели, потому как заплатить всем сразу было нечем.



Хрущёв поначалу заподозрил происки недоброжелателей Ларионова, которых не могло не быть у столь яркого триумфатора. Но поток жалоб оказался настолько большим, что одними только происками это было уже не объяснить.

В сентябре 1960 года выяснять подоплёку ларионовского «экономического чуда» выехала специальная комиссия.

Ларионов всё понял и пал духом. 22 сентября 1960 года он скончался. Согласно популярной версии, предвидя неминуемое разоблачение, глава обкома застрелился. Однако окружение Ларионова категорически отрицало его самоубийство. По их версии, на фоне переживаний у него отказало сердце. Официальное заключение врачей гласит, что Ларионов скончался от сердечной недостаточности.



Возникает вопрос: неужели Ларионов не понимал, чем закончится эта авантюра? Конечно, понимал. Просто он мыслил не как обычный человек, а как посвящённый в аппаратные тонкости. Главным было выдержать темп год-два. Дальше последовал бы неминуемый вызов в Москву и повышение до ЦК, а может, и Политбюро. А к тому моменту, когда в регионе начались бы проблемы, Ларионов уже входил бы в высшее руководство страны и стал бы почти неуязвим для критики. Тем более что все проблемы можно было свалить на головотяпство преемников. Авантюра была крайне рискованной, но теоретически осуществимой. Ключевой ошибкой Ларионова стало то, что он ошибся в расчётах и сходу взял абсолютно нереалистичный темп, который был не по силам области даже с тотальным напряжением и откровенными приписками.



Заготовки область сдавала уже без Ларионова. Регион, в прошлом году побивший все рекорды, в 1960 году смог выполнить лишь половину стандартного плана, став одним из худших в стране. Выправлять ситуацию пришлось уже новым руководителям. Крах Ларионова стал и крахом мечты Хрущёва догнать и перегнать Америку за несколько лет и отчасти поспособствовал его падению. В 1964 году, когда Хрущёва смещали с его поста, одним из выдвинутых против него обвинений стало «позорное покровительство авантюризму и очковтирательству Ларионова».