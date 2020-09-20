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Гладко было на бумаге. История одной из самых грандиозных экономических афер в СССР

Гладко было на бумаге. История одной из самых грандиозных экономических афер в СССР (1 фото)

Автор:
20 сентября 2020 15:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: СССР   афера   экономика   
735
1
Находчивый глава советского региона решил обмануть систему ради карьерного роста, и это ему почти удалось.

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Метки: СССР   афера   экономика   
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10  комментариев
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3k
livaneth 2 часа назад
Сейчас бы его назвали эффективным менеджером.
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RALEXXX Полчаса назад
Очковтирательство и приписки в совдепии было широко распространённым явлением.
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
Хрущ это трепло и чепуха, который боролся с покойным Сталиным и каждый год обещал въехать в коммунизм на белом коне, с высоко поднятой головой и утереть всем капиталистам мира нос, а по факту, хрущ въехал носом в }I{опу.
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28k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
пацан к успеху шёл, не фартануло )))
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204k
Booharik 2 часа назад
Интересно, а фамилия одного из водителей из юморески М. Жванецкого "Собрание на ликёро-водочном заводе" взята из этого скандала? Там звучали фамилии "Ларионов и Кутько".
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138k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
У кого нибудь есть в России желание ставить автору плюсы с такой аватаркой?
У кого нибудь есть в России желание ставить автору плюсы с такой аватаркой?
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6k
Administrator ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
что у него что у тебя радикальные аватарки
минус тебе
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9k
Яромиръ ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
....а, вот эти и поставят, да хоть себе на лоб
....а, вот эти и поставят, да хоть себе на лоб
....а, вот эти и поставят, да хоть себе на лоб
....а, вот эти и поставят, да хоть себе на лоб
....а, вот эти и поставят, да хоть себе на лоб
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138k
☭Cheкаво☭ Яромиръ 22 минуты назад
Или из этих)
Или из этих)
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138k
☭Cheкаво☭ Administrator 13 минут назад
И что в ЧЕ радикального, что под пиндосов не прогибался, прямо как "ватник"?
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